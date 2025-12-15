Không gian học tập: Mối quan tâm lớn của nhiều phụ huynh khi chọn trường cho con

Với khoảng một phần ba thời gian mỗi ngày dành cho việc học tại trường, không gian học tập ngày càng được xem như “người thầy thứ ba” có vai trò định hướng sự phát triển của học sinh. Chính vì vậy, thiết kế trường học đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều phụ huynh trong quá trình lựa chọn môi trường giáo dục cho con.

Phụ huynh ngày càng chú trọng yếu tố không gian khi chọn trường

Từ lớp học, hành lang đến sân chơi, môi trường vật chất hiện nay được nhìn nhận như một phần không thể tách rời của trải nghiệm giáo dục, thậm chí được ví như “người thầy thứ ba”. Cùng với sự phát triển của tư duy giáo dục hiện đại, ngày càng nhiều phụ huynh quan tâm sâu sắc hơn đến yếu tố không gian khi lựa chọn trường học cho con em mình.

Là phụ huynh của bốn đứa con, anh Nguyễn Huy Tuấn đặc biệt trăn trở khi các con bước vào những giai đoạn chuyển cấp quan trọng. Bên cạnh định hướng học tập dài hạn, anh cũng lo lắng liệu với sự khác biệt về tính cách – từ hướng nội, ngại giao tiếp đến hướng ngoại, giàu năng lượng – mỗi con có thể tìm được một môi trường phù hợp để phát triển đúng tiềm năng hay không.

Cùng chung mối quan tâm đó, chị Jiyoon Choi – phụ huynh có hai con gái đang theo học lớp 1 và lớp 3 – dành nhiều cân nhắc cho cả chương trình giảng dạy lẫn môi trường học tập, đặc biệt trong bối cảnh các con phải thích nghi với một quốc gia và nền văn hóa mới. Với việc là giảng viên tại một trường đại học ở Hàn Quốc cũng như giữ chức vụ giám đốc phi điều hành tại Viện Xúc tiến Chăm sóc Trẻ em Hàn Quốc, một tổ chức công hỗ trợ chính sách giáo dục mầm non quốc gia, bản thân chị tiếp cận việc chọn trường với góc nhìn chuyên môn và sự thận trọng cao độ, trong đó thiết kế không gian học tập là một trong những yếu tố quan trọng nhất.

Từ những trăn trở của phụ huynh, có thể thấy việc lựa chọn trường học ngày nay không còn dừng lại ở chương trình giảng dạy hay danh tiếng. Quan trọng hơn, đó là mong muốn tìm kiếm một môi trường được thiết kế để đồng hành và nuôi dưỡng sự phát triển cá nhân của mỗi học sinh.

Từ triết lý “Người thầy thứ ba” đến thực tiễn tại Dwight School Hanoi

Không gian học tập không thay thế vai trò của giáo viên, mà được kiến tạo có chủ đích để khơi gợi sự tò mò, khuyến khích quan sát, thử nghiệm và phản tư trong quá trình học tập.

Tại một buổi tọa đàm với chủ đề “Không gian học tập như là Người thầy Thứ ba”, bà Brantley Turner – Tổng Hiệu trưởng Dwight School Hanoi – cho biết triết lý này được nhà trường mở rộng và áp dụng xuyên suốt ở mọi cấp học. Bà chia sẻ: “Dwight School Hanoi được thiết kế với cam kết đặt học sinh vào trung tâm, nơi môi trường xung quanh – từ ánh sáng, nhiệt độ, không khí đến vật liệu – đều đóng vai trò như một người hướng dẫn thiết yếu.”

Dwight School Hanoi áp dụng triết lý “Không gian học tập như là “Người thầy Thứ Ba”

Cách tiếp cận này không mới trong nghiên cứu giáo dục, nhưng đang ngày càng trở nên cụ thể khi được hiện thực hóa trong thực tiễn trường học: từ bàn ghế có thể di chuyển, không gian đa chức năng, khu vực sáng tạo, học tập ngoài trời, cho đến việc cho phép học sinh viết và trưng bày sản phẩm học tập ngay trên cửa kính lớp học.

Triết lý “Người thầy thứ ba” cũng được phụ huynh cảm nhận rõ nét ngay từ những trải nghiệm đầu tiên tại trường. Chia sẻ về quyết định lựa chọn Dwight School Hanoi cho hai con gái, chị Jiyoon cho biết điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là bầu không khí học đường lấy học sinh làm trung tâm. “Mọi giáo viên, nhân viên và học sinh mà chúng tôi gặp đều chào đón gia đình bằng nụ cười rạng rỡ và sự tử tế tự nhiên,” chị nói, đồng thời cho rằng chính cảm giác này đã mang lại sự tin tưởng khi lựa chọn môi trường học tập cho con.

Theo các chuyên gia giáo dục, thiết kế không gian học tập hiệu quả cần dựa trên quan sát thực tế thay vì áp đặt từ trên xuống. Tại Dwight School Hanoi, nội thất linh hoạt được sử dụng xuất phát từ việc nhận thấy học sinh tập trung tốt hơn khi được phép thay đổi tư thế và di chuyển trong giờ học; các không gian sáng tạo cũng được hình thành nhằm tạo điều kiện để học sinh thử nghiệm, sai và sửa, đúng với tinh thần học qua trải nghiệm.

Thiết kế không gian dựa trên quan sát thực tế

Cũng cho các con theo học tại Dwight School Hanoi trong thời gian qua, anh Nguyễn Huy Tuấn nhận thấy những thay đổi tích cực rõ rệt, đặc biệt là sự tự tin và khả năng bộc lộ bản thân của các con. Anh chia sẻ: “Từ một học sinh tương đối nhút nhát, con trai tôi nay đã trở thành thành viên của đội tuyển tranh biện Việt Nam.”

Với các con nhỏ hơn, anh cũng nhận ra sự chuyển biến rõ nét về sự chủ động và tự tin khi tham gia hoạt động tập thể. “Tôi từng tham dự một sự kiện cùng con gái út và rất bất ngờ khi thấy con tự tin bước lên sân khấu, biểu diễn trước hàng trăm người một cách tự nhiên và hào hứng,” anh kể.

Có thể thấy, khi môi trường học tập được kiến tạo một cách có chủ đích, không gian ấy có thể trở thành chất xúc tác quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ, không chỉ về học thuật mà còn về sự tự tin, khả năng hợp tác và niềm vui đến trường. Trong bối cảnh giáo dục ngày càng đa dạng, câu hỏi mà nhiều phụ huynh đặt ra hôm nay không chỉ là con học gì, mà còn là: mỗi ngày bước vào không gian ấy, con đang được nuôi dưỡng như thế nào – cả về tri thức lẫn cảm xúc?