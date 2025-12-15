Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Đại học lớn nhất cả nước có nữ giám đốc đầu tiên

Anh Nhàn - Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - NGƯT.GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, trở thành nữ giám đốc đầu tiên trong lịch sử đại học này.

Ngày 15/12, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm NGƯT.GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM giữ chức vụ Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM. Đây là lần đầu tiên hệ thống đại học này có nữ giám đốc.

NGƯT.GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974 tại tỉnh Quảng Ngãi cũ. Bà tốt nghiệp cử nhân Hóa học tại Trường ĐH Tổng hợp TPHCM (nay là Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM).

1905134109349298519.jpg
NGƯT.GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai giữ chức vụ Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM

Sau đó, bà công tác tại Khoa Hóa học, tiếp tục học và nhận bằng Thạc sĩ Hóa học, chuyên ngành Hóa phân tích tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên.

Năm 2002, bà Mai sang Nhật Bản theo học chương trình nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Y Dược Toyama và nhận bằng tiến sĩ Dược học vào năm 2005.

Sau khi hoàn thành học vị, bà trở về nước và tiếp tục công tác tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Từ năm 2007, bà Mai lần lượt đảm nhận vị trí Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Hóa học.

Năm 2021, bà Mai được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và từ năm 2022 kiêm Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu. Bà được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2014, Giáo sư năm 2020; đồng thời được phong danh hiệu Nhà giáo ưu tú vào năm 2024.

Tháng 6 năm ngoái, NGƯT.GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, phụ trách các lĩnh vực như hợp tác quốc tế, quan hệ doanh nghiệp - địa phương và quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ.

NGƯT.GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai là nhà khoa học hàng đầu trong nghiên cứu thuốc từ dược liệu Việt Nam. Nhóm nghiên cứu của bà đã phát triển thành công hai sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp từ dược liệu trong nước – một hướng đi có giá trị khoa học và tiềm năng ứng dụng cao.

Trong lĩnh vực nghiên cứu các sản phẩm từ ong tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu của NGƯT.GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai đã nhận Giải thưởng Quả cầu vàng (2017) và Giải thưởng Sáng tạo TPHCM (2019). Năm 2021, bà được trao Giải thưởng Kovalevskaia – giải thưởng danh giá dành cho các nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học. Đến nay, bà đã công bố hơn 80 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Tháng 10/2025, tại Hội nghị lần thứ 17 của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) ở Rio de Janeiro (Brazil), bà được công nhận là Viện sĩ TWAS – trở thành một trong những nữ khoa học Việt Nam đầu tiên đạt danh hiệu này.

Đại học Quốc gia TPHCM được thành lập năm 1995, quy mô đào tạo hơn 90.000 sinh viên, lớn nhất cả nước.

Đại học này có 10 đơn vị thành viên, gồm trường ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc tế, ĐH Kinh tế - Luật, ĐH An Giang, ĐH Khoa học Sức khỏe, Viện Môi trường và Tài nguyên, Phân hiệu tại tỉnh Bến Tre.

Anh Nhàn - Nguyễn Dũng
#Nữ giám đốc đại học đầu tiên tại Việt Nam #Bổ nhiệm Nguyễn Thị Thanh Mai #Lịch sử phát triển ĐH Quốc gia TPHCM #Nghiên cứu thuốc từ dược liệu Việt Nam #Giải thưởng khoa học quốc tế dành cho nữ khoa học #Vai trò và đóng góp của nữ lãnh đạo trong giáo dục đại học #Hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học tại ĐH Quốc gia TPHCM #Thành tựu và hoạt động của ĐH Quốc gia TPHCM #Phát triển khoa học công nghệ từ các nhóm nghiên cứu nữ #Tiến trình sự nghiệp của Nguyễn Thị Thanh Mai

Xem thêm

Cùng chuyên mục