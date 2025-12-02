Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đại học Quốc gia TPHCM chiêu mộ 20 nhà khoa học 'tinh hoa' làm giảng viên

Anh Nhàn
TPO - 20 nhà khoa học trẻ vừa trúng tuyển vào làm việc tại ĐH Quốc gia TPHCM theo diện thu hút nhân tài. Đây là các nhà khoa học xuất sắc tốt nghiệp từ các đại học top 100 thế giới.

Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố thông tin kết quả tuyển dụng chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành về công tác tại Đại học Quốc gia TPHCM (Chương trình VNU350) trong đợt 2 năm 2025.

Chương trình nhận được 32 hồ sơ ứng tuyển và tất cả hồ sơ đều hợp lệ. Sau quá trình xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn học thuật, 20 ứng viên đã trúng tuyển vào 7 đơn vị trực thuộc, gồm: Trường ĐH Bách khoa (8 người), Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (1 người), Trường ĐH Quốc tế (2 người), Trường ĐH Kinh tế - Luật (3 người), Trường ĐH An Giang (1 người), Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (4 người) và Viện Công nghệ Vật liệu Tiên tiến Đại học Quốc gia TPHCM (1 người).

vnu350-1536x1022-1.jpg
Nhà khoa học trẻ được hỗ trợ 200 triệu đồng để làm nghiên cứu trong 2 năm đầu. Ảnh: VNUHCM.

Các nhà khoa học trúng tuyển đợt này được đào tạo tiến sĩ tại nhiều cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu hàng đầu thế giới như ĐH Quốc gia Singapore, ĐH Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc), ĐH Ghent (Bỉ), Trinity College Dublin (Ireland), ĐH Orléans (Pháp), ĐH Công nghệ Eindhoven (Hà Lan), ĐH Victoria – Wellington (New Zealand).

Nhiều người trong số này đã công bố hàng chục bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế. Đặc biệt, người có số lượng công bố nhiều nhất lên đến 69 bài báo. Đó là tiến sĩ Nguyễn Văn Tú (tốt nghiệp Đại học Quốc gia Pusan, Hàn Quốc), trúng tuyển giảng viên ngành Cơ học kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM).

Chương trình VNU350 nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Đại học Quốc gia TPHCM trở thành hệ thống ĐH nghiên cứu trong tốp đầu châu Á, nơi hội tụ nhân tài và lan tỏa tri thức, văn hóa Việt Nam.

Để tham gia ứng tuyển chương trình VNU350, ứng viên cần đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung, như: Có trình độ tiến sĩ; có khả năng giảng dạy, nghiên cứu độc lập; có khát vọng, hoài bão, mong muốn đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của đất nước và của Đại học Quốc gia TPHCM.

Các ứng viên được chia thành hai nhóm: Nhà khoa học trẻ và nhà khoa học đầu ngành.

Đối với nhà khoa học trẻ, cần đáp ứng ít nhất 1 trong 4 tiêu chí: Có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí, hội nghị uy tín; có bằng phát minh, sáng chế đã được đăng ký thành công; có sản phẩm khoa học, công nghệ đã được chuyển giao; có hướng nghiên cứu mới, triển vọng, phù hợp với chiến lược phát triển Đại học Quốc gia TPHCM.

Đối với nhà khoa học đầu ngành, cần đáp ứng đủ 5 tiêu chí về kinh nghiệm và năng lực: Đứng đầu nhóm nghiên cứu hoặc trưởng phòng thí nghiệm; chủ trì đề tài, dự án khoa học - công nghệ; có công trình công bố trên các tạp chí khoa học uy tín hoặc sở hữu bằng độc quyền phát minh, sáng chế; có kinh nghiệm giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh; có mối quan hệ, hợp tác trong nước và quốc tế.

Đại học Quốc gia TPHCM sẽ giao đề tài nghiên cứu cho các nhà khoa học với kinh phí tối đa từ 200 triệu - 1 tỷ đồng cho 2 năm đầu tiên. Các năm sau, kinh phí đề tài lên tới 1 tỷ đồng đối với nhà khoa học trẻ, hỗ trợ 10 - 30 tỷ đồng để đầu tư phòng thí nghiệm hay lập nhóm nghiên cứu mạnh.

Bên cạnh chính sách liên quan nghiên cứu, các nhà khoa học còn được hưởng thu nhập và đãi ngộ khác theo chính sách cụ thể của đơn vị - nơi nhà khoa học công tác, bao gồm lương, thưởng, thu nhập tăng thêm, phụ cấp vượt định mức giảng dạy, phụ cấp thâm niên, nghiên cứu khoa học, khen thưởng đột xuất…

Anh Nhàn
