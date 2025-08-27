Trường đại học thu hút nhân tài khoa học bằng nhiều ưu đãi hấp dẫn

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

TPO - Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) công bố triển khai Chương trình tuyển dụng nhân tài giai đoạn 2025-2030, với nhiều chính sách đãi ngộ nhằm thu hút các nhà khoa học xuất sắc đến làm việc tại trường.

Chương trình USTH-TRP2030 được USTH triển khai trên tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ ban hành cơ chế đặc thù nhằm thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế có trình độ cao về Việt Nam làm việc, sinh sống và cống hiến. Tiếp nối định hướng này, Nghị quyết 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội đã mở đường cho các cơ sở giáo dục và nghiên cứu thí điểm những mô hình đặc thù trong thu hút và sử dụng nhân lực chất lượng cao.

Chương trình USTH-TRP2030 đặt mục tiêu tuyển chọn 25 giảng viên - nghiên cứu viên xuất sắc trong giai đoạn 2025 - 2030, làm việc trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ, trong đó ưu tiên những lĩnh vực như Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ vi mạch - bán dẫn, Kỹ thuật hàng không và Kỹ thuật ô tô.

Tiêu chí tuyển chọn nhấn mạnh năng lực nghiên cứu, chương trình nghiên cứu dự kiến, thành tích công bố quốc tế, khả năng huy động nguồn lực tài trợ nghiên cứu, khả năng phát triển hợp tác quốc tế và cam kết gắn bó lâu dài cùng USTH. Các yếu tố như tốt nghiệp từ các đại học hàng đầu thế giới, kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh cũng là lợi thế trong quá trình xét tuyển.

Ứng viên trúng tuyển theo chương trình sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ cạnh tranh. USTH cam kết dành gói hỗ trợ nghiên cứu từ 1,5 đến 3 tỷ đồng trong ba năm đầu, tài trợ hai suất học bổng nghiên cứu sinh tiến sĩ toàn thời gian hoặc học bổng cotutelle với các đối tác quốc tế để giảng viên - nghiên cứu viên tài năng xây dựng nhóm nghiên cứu.

Giảng viên - nghiên cứu viên tài năng được nhà trường ưu tiên giới thiệu các nguồn kinh phí tài trợ nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được ưu tiên sử dụng trang thiết bị, khai thác phòng thí nghiệm hiện có tại USTH và đề xuất đầu tư trang thiết bị mới phục vụ cho công tác nghiên cứu. Giảng viên - nghiên cứu viên tài năng sẽ được nhận mức thu nhập cạnh tranh tùy theo năng lực và đóng góp trong công tác nghiên cứu, giảng dạy.

Quy trình tuyển dụng được thực hiện bởi một Hội đồng tuyển dụng gồm các nhà khoa học uy tín trong và ngoài trường, đặc biệt là các nhà khoa học Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Hội đồng tuyển dụng 2025-2026 có sự tham gia của GS. Phan Dương Hiệu (Viện Bách khoa Paris, Pháp) và GS. Trần Thế Truyền (ĐH Deakin, Australia). Hồ sơ ứng viên sẽ được đánh giá khách quan, minh bạch, coi trọng chất lượng học thuật, tiềm năng và sự phù hợp với môi trường nhà trường.

Đỗ Hợp
