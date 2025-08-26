Nhiều thí sinh 'trúng tuyển ảo' nhưng trượt tất cả các nguyện vọng

TPO - Nhiều thí sinh có thí sinh điểm thi thấp hơn điểm chuẩn vẫn có tên trong danh sách trúng tuyển Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Tuy nhiên, sau vài hôm, hệ thống lại thông báo các em đã trượt.

Trao đổi với báo Tiền Phong, thí sinh Lê Hoài An (ngụ TP.Huế) cho biết mình đạt 26,38 điểm, xét tuyển bằng tổ hợp C00.

Khi các trường công bố điểm chuẩn, An nhẩm tính mình trượt ba nguyện vọng đầu, đỗ nguyện vọng 4 vào Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội). Tuy nhiên, theo kết quả trúng tuyển được Bộ GD&ĐT công bố ban đầu, nam sinh trúng tuyển nguyện vọng 3 vào ngành Tâm lý học Giáo dục, Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Tuy nhiên, sau đó Trường ĐH Sư phạm TPHCM xác nhận An không trúng tuyển vào trường. Lúc này, nam sinh đinh ninh mình đã đỗ nguyện vọng 4 Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) vì dư 0,5 điểm, nhưng đến khi trường công bố danh sách trúng tuyển thì An hoang mang vì không có tên mình.

Thí sinh bị thông báo trượt tất cả các nguyện vọng dù đủ điểm trúng tuyển nguyện vọng vào Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia HN). Ảnh: NVCC

Liên hệ với Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), An được trường cho biết đã nhận được thông tin An đỗ nguyện vọng 3 vào Trường ĐH Sư phạm TPHCM nên hệ thống lọc ảo đánh rớt các nguyện vọng còn lại.

“Cuối cùng em lại bị thông báo trượt tất cả các nguyện vọng. Em rất lo lắng và đã làm đơn gửi Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia HN) để xem xét lại trường hợp của mình. Em không biết tương lai mình đi đâu về đâu”, Hoài An bày tỏ.

Nhiều thí sinh cũng gặp trường hợp tương tự nên hết sức hoang mang. Vì rằng, khi đã trúng tuyển một nguyện vọng thì các nguyện vọng sau đó sẽ không còn được xét, nên các thí sinh này đã bị đánh trượt tất cả các nguyện vọng.

Ngày 26/8, đại diện Trường ĐH Sư phạm TPHCM cho biết, đơn vị này đã có công văn gửi Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) và nhiều trường ĐH về việc xử lý đề nghị điều chỉnh nguyện vọng trúng tuyển của thí sinh.

Theo công văn này, ngày 22/8, Trường ĐH Sư phạm TPHCM thực hiện công bố ngưỡng điểm trúng tuyển ĐH chính quy của các chương trình đào tạo theo từng phương thức xét tuyển năm 2025 trên cổng thông tin điện tử của trường.

Sau khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển, trường thực hiện rà soát danh sách trúng tuyển chính thức và nhận thấy có trường hợp thí sinh không đạt điểm chuẩn nhưng có tên trong danh sách trúng tuyển và ngược lại. Tại thời điểm này, công tác lọc ảo của Bộ GD&ĐT đã xong nên thí sinh không thể được xét ở các nguyện vọng tiếp theo.

Xét thấy đây là lỗi do thao tác kỹ thuật và để đảm bảo tối đa quyền lợi của thí sinh, Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã có Công văn đề xuất Bộ GD&ĐT tạo điều kiện để thí sinh được tiếp tục xét tuyển và đề nghị các trường đại học có liên quan hỗ trợ.

"Quý phụ huynh và thí sinh sẽ được giải quyết thỏa đáng để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình", Trường ĐH Sư phạm TPHCM thông tin.