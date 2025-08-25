Tuyển sinh đại học 2025: Điểm chuẩn 'lạ' phản ánh xu hướng nào?

TP - Các trường đại học (ĐH) đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 năm 2025. Năm nay, điểm chuẩn của nhiều trường được đánh giá “lạ chưa từng có”.

6 ngành có điểm chuẩn 30/30

Năm 2024, cả nước không có ngành học nào đạt điểm chuẩn 30/30 nhưng năm nay có 6 ngành ở 4 cơ sở giáo dục đại học (ĐH) có mức điểm chuẩn này. Đó là 2 ngành sư phạm tiếng Trung và sư phạm tiếng Anh của Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Hai ngành này cũng có điểm chuẩn tuyệt đối tại Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế). Ngành quan hệ quốc tế, Học viện Khoa học Quân sự và ngành y khoa, Học viện Quân y dành cho nữ năm nay cũng có điểm chuẩn 30/30.

Ghi nhận cho thấy, trong những năm qua, điểm chuẩn của Trường ĐH Ngoại ngữ chưa từng đạt mức tuyệt đối. Lí giải về “hiện tượng” điểm chuẩn 2 ngành sư phạm tiếng Anh và sư phạm tiếng Trung năm nay, PGS.TS Hà Lê Kim Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ cho hay, trường có 5 phương thức xét tuyển. Những thí sinh có chứng chỉ mgoại ngữ được quy đổi. Hầu hết thí sinh đăng kí vào 2 ngành sư phạm này đều là học sinh giỏi, kết quả thi cao, có chứng chỉ ngoại ngữ quy đổi đạt 10/10 điểm.

Ngoài ra, nhà trường có quy định học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, giải kì thi Olympic THPT của ĐH Quốc gia Hà Nội, chứng chỉ SAT, A-level được cộng điểm không vượt quá 10% tổng điểm (tối đa được cộng 3/30 điểm).

Những năm trước, Trường ĐH Ngoại ngữ áp dụng thang điểm 40/40 với môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, điểm chuẩn của 2 ngành sư phạm trên luôn ở tốp cao nhất, 38.5/40 hoặc 39/40. Năm nay có thêm điểm cộng nên điểm chuẩn đạt tuyệt đối 30/30.

Từ lí giải của nhà trường, có thể thấy, với những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ được quy đổi thành 10/10 điểm, có thêm 3 điểm từ các giải thưởng theo quy định, có điểm cộng khu vực và đối tượng ưu tiên tối đa là 2,75 điểm thì 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển của nhà trường, thí sinh chỉ cần đạt 14,25 điểm là trúng tuyển.

Nhưng với những thí sinh chỉ có điểm thi tốt nghiệp THPT, không có thêm các loại “phao cứu sinh” khác, dù thủ khoa tổ hợp D01 năm nay (29/30 điểm) cũng không trúng tuyển nếu đăng kí vào Trường ĐH Ngoại ngữ.

Tại Học viện Quân y hay Học viện Khoa học Kĩ thuật Quân sự, chỉ tiêu tuyển sinh dành cho nữ rất ít. Ví dụ, Học viện Quân y ngành Y khoa có 2 chỉ tiêu, Học viện Khoa học Quân sự có 4 chỉ tiêu.

Ít chỉ tiêu, có thí sinh được tuyển thẳng theo quy chế, thí sinh được cộng điểm khuyến khích là những nguyên nhân dẫn đến 2 ngành của 2 trường quân sự có điểm chuẩn dâng lên đến mức tuyệt đối.

Ðiểm chuẩn “lạ”

Trong các trường đào tạo về khối ngành kinh tế, Trường ĐH Ngoại Thương luôn thuộc top có điểm chuẩn cao trong cả nước. Nhưng điểm chuẩn năm nay của nhà trường có thể nói là “lạ” nhất từ trước đến nay.

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, mức cao nhất khối ngành kinh doanh (tổ hợp gốc A00) tăng nhẹ so với năm ngoái. Điểm chuẩn cao nhất là chương trình tiên tiến kinh tế đối ngoại, 28,5/30, năm trước là 28,1/30 điểm.

Năm 2024, Trường ĐH Ngoại Thương có 12 ngành/chương trình có điểm chuẩn từ 28/30 điểm trở lên, nhưng năm nay chỉ có 2 ngành. Năm trước, mức điểm thấp nhất ở cơ sở Hà Nội và TPHCM là 27,2/30 điểm thì năm nay có 6 mã ngành của trường có điểm chuẩn từ 27 trở lên.

Các chương trình còn lại về cơ bản có ngưỡng điểm trúng tuyển tập trung vào khoảng từ 25 đến 27 điểm. Đặc biệt, có ngành chỉ mức 24 điểm tổ hợp A00 và 23 điểm tổ hợp D01 (ngành kinh tế chính trị). Đây là điều chưa từng có ở bảng điểm chuẩn của Trường ĐH Ngoại Thương giai đoạn 2019 - 2024. Có thể thấy, điểm chuẩn của Trường ĐH Ngoại Thương năm nay thấp hơn nhiều so với những năm trước.

Sinh viên làm thủ tục nhập học hôm qua, 24/8. Ảnh: Hoa Ban

Nhà trường cho biết, Hội đồng tuyển sinh thực hiện xây dựng quy đổi điểm dựa trên tỉ lệ phần trăm nhóm thí sinh đạt ngưỡng điểm cao nhất ở mỗi phương thức và chia theo các tốp: 1%, 1 - 3%, 3 - 5%, 5 - 7%, 7 - 10%. Kết quả xét tuyển cho thấy được sự đồng đều của các phương thức ở chất lượng đầu vào.

Bên cạnh đó, trường không thực hiện cộng điểm cho chứng chỉ IELTS cũng như áp dụng mức điểm quy đổi thấp, với mức điểm IELTS 6.5 chỉ được quy đổi tương đương 8.5 và để đạt điểm 10 thí sinh phải có điểm IELTS từ 8.0 trở lên.

Việc bỏ phương thức xét tuyển học bạ, giảm điểm cộng “phao cứu sinh” đã giúp điểm chuẩn một số trường ĐH về đúng bản chất tuyển sinh gần với năng lực thật của thí sinh dù điểm chuẩn có lạ.

Điểm chuẩn của Học viện Ngoại giao cũng khá “lạ” trong thời gian gần đây. Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn cao nhất là 26,09/30 điểm với ngành Trung Quốc học.

Trong khi năm trước điểm chuẩn ở phương thức này cao nhất là 29,2/30 điểm, tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), cũng ngành Trung Quốc học, cao hơn 3,14 điểm. Mức điểm thấp nhất của năm 2024 là 25,37/30 điểm, năm nay là 24,17/30 điểm.

Theo lí giải của Học viện, năm nay, không cộng điểm trường chuyên; điểm cộng ưu tiên cho học sinh giỏi đạt giải và quy đổi chứng chỉ IELTS thấp. Đặc biệt, Học viện bỏ xét tuyển phương thức sử dụng kết quả học bạ. Năm nay chỉ có 2 phương thức là xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế.