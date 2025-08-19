Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Tuyển sinh đại học 2025: Điểm chuẩn khó lường

Nghiêm Huê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Tỉ lệ ảo nhiều, phổ điểm có sự phân hóa mạnh so với những năm trước. Đây là những nguyên nhân chính dự báo điểm chuẩn xét tuyển đại học (ĐH) năm nay có bất ngờ, không theo quy luật những năm qua.

Tăng vọt số lượng đăng kí

Ghi nhận từ các trường ĐH cho thấy, năm nay, các trường đều tăng số lượng thí sinh đăng kí hoặc số lượng nguyện vọng.

Theo kết quả thống kê, số thí sinh đăng kí xét tuyển vào Trường ĐH Hà Nội năm nay là khoảng 23.700 hồ sơ, tăng gần gấp đôi so với năm 2024 (12.200).

6a.jpg
Thí sinh tìm hiểu thông tin nguyện vọng đăng kí xét tuyển năm 2025 Ảnh: NAM TRẦN

Học viện Hàng không Việt Nam cho biết, có gần 21.400 thí sinh đăng kí vào trường, tổng nguyện vọng là hơn 37.700, tăng gấp 1,9 lần (số thí sinh) và 2,4 lần (số nguyện vọng) so với năm trước.

Các ngành có nhiều thí sinh đăng kí là Thương mại hàng không, Marketing, Kĩ thuật hàng không, Quản lí hoạt động bay, Quản lí và khai thác cảng hàng không, Logistics, Kinh tế hàng không.

Số thí sinh đăng kí xét tuyển vào Trường ĐH Giao thông Vận tải năm nay tăng 2,4 lần; số này ở Trường ĐH Xây dựng Hà Nội là 1,8 lần; Trường ĐH Công nghệ Thông tin TPHCM là 1,5 lần.

Mùa tuyển sinh ĐH năm nay ghi nhận nhiều thí sinh đăng kí xét tuyển với số lượng nguyện vọng lên tới trên 100. Đáng chú ý, thống kê sơ bộ có ít nhất 10 thí sinh đăng kí từ 125 đến 152 nguyện vọng. Thí sinh đăng kí nhiều nguyện vọng có xu hướng trải ra nhiều ngành nghề, nhiều trường và các em có nhiều dữ liệu để tham gia xét tuyển nhiều phương thức.

Thực tế, trong tuyển sinh có nhiều loại ảo khi xét tuyển ĐH. Ảo trong cùng một phương thức trong một trường (ví dụ phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT ảo giữa các tổ hợp môn); ảo giữa các phương thức với nhau trong cùng một trường; ảo giữa các trường trong nhóm (nhóm phía Nam hoặc nhóm phía Bắc hoặc nhóm các trường độc lập); ảo toàn quốc (giữa các trường trong toàn quốc).

Khó đoán

Phân tích của lãnh đạo Trường ĐH Hà Nội cho thấy, điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường năm nay có thể tăng giảm trong khoảng 0,5 - 1,5 điểm so với năm 2024.

PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường ĐH Giao thông Vận tải cho biết, dự kiến điểm chuẩn của trường thấp nhất ở mức 20.

Trường ĐH Kinh tế, (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng đưa ra dự báo điểm chuẩn vào 6 ngành chính quy từ 22 điểm/30.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, việc nhiều trường ĐH đồng loạt giảm điểm sàn, điểm chuẩn năm 2025 là phản ánh trực tiếp từ phổ điểm tốt nghiệp THPT.

Điểm sàn để đăng kí xét tuyển khác với điểm chuẩn trúng tuyển. Năm nay, ông Đức cho rằng, cả 2 ngưỡng điểm này đều giảm so với năm ngoái.

“Tôi cho rằng với các trường top trên như ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân hay các trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội (Trường Luật, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Công nghệ)… điểm chuẩn so với mọi năm có giảm nhưng không quá sâu”, ông Đức nói.

Theo đó, với các trường top trên, và với những ngành hót. Điểm trúng tuyển dự kiến thấp hơn năm ngoái từ 1-2 điểm. Còn với đại đa số nhiều trường, hoặc với những ngành năm ngoái trúng tuyển ở mức 24-26 điểm, nhiều ngành sẽ giảm mạnh, từ 2-4 điểm.

Năm nay, việc dự báo điểm chuẩn của các trường ĐH luôn là ẩn số. Bởi điểm chuẩn bị chi phối bởi nhiều yếu tố: Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT (chi phối các tổ hợp xét tuyển), quy đổi về một thang điểm (chi phối giữa các phương thức xét tuyển), không xét tuyển sớm (chi phối số lượng thí sinh đăng kí nguyện vọng).

Nhiều thí sinh đăng kí giống như hai mặt của vấn đề. Đó là tín hiệu đáng mừng về sức hút của trường nhưng ở góc độ khác, những nguyện vọng này có nhiệm vụ “chống cháy” của thí sinh. Thương hiệu của một trường ĐH qua tuyển sinh được xác định bằng số lượng nguyện vọng 1 đăng kí. Đây là những thí sinh có vai trò lớn quyết định điểm chuẩn của trường.

Theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, năm nay do số lượng nguyện vọng ảo nhiều nên 4 lần lọc ảo của nhóm miền Bắc vẫn chưa thấy “ló” điểm chuẩn.

Nghiêm Huê
