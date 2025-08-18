Tuyển sinh đại học 2025: Khi ảo nhiều hơn thật

TP - Bộ GD&ĐT chính thức lọc ảo nguyện vọng đăng kí xét tuyển đại học (ĐH) năm 2025 trên hệ thống từ ngày 17/8. Năm nay, tỉ lệ nguyện vọng ảo tăng mạnh so với năm trước.

Ðảm bảo công bằng cho thí sinh

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, quy trình lọc ảo gồm 6 lần. Lần đầu vào ngày 17/8, lần lọc ảo cuối vào chiều 20/8. Đây là quy trình nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất trong số những nguyện vọng đã đăng kí, theo nguyên tắc xét từ nguyện vọng 1 tới nguyện vọng cuối cùng. Thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng nào, hệ thống sẽ dừng lại ở đó và loại thí sinh ra khỏi danh sách lọc ảo ở những lần tiếp theo. Từ đó, hạn chế tình trạng trúng tuyển ảo và giúp các trường thực hiện kế hoạch tuyển sinh được thuận tiện và chính xác.

Thí sinh tìm hiểu thông tin đăng kí nguyện vọng năm 2025. Ảnh: NGHIÊM HUÊ

Sau khi kết thúc lọc ảo, (17h ngày 20/8), các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung. Trường ĐH có thể công bố điểm chuẩn từ 17h ngày 20/8 đến 17h ngày 22/8 (không áp dụng quy định này đối với khối trường công an, quân đội).

Năm nay, ĐH Bách khoa Hà Nội tiếp tục chủ trì nhóm lọc ảo phía Bắc. ĐH Quốc gia TPHCM phụ trách nhóm lọc ảo phía Nam.

PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, với ĐH Bách khoa Hà Nội, nhiệm vụ chủ trì nhóm lọc ảo phía Bắc được triển khai trong nhiều năm qua và đã thành quy trình thống nhất, chặt chẽ và chính xác.

Mỗi bước trong quy trình xét tuyển là một cam kết với xã hội về tính minh bạch và trách nhiệm của cả nhóm. Dữ liệu đăng kí của thí sinh phải được bảo mật, lưu trữ an toàn, đồng thời sẵn sàng kiểm tra chéo khi có yêu cầu.

Với những điều chỉnh năm nay, ĐH Bách khoa Hà Nội đã phối hợp cùng các đơn vị trong nhóm cập nhật và hoàn thiện phần mềm, điều chỉnh quy trình và lên phương án về giải pháp kĩ thuật chung cho cả hệ thống.

Ông Hải cho rằng, ở khía cạnh kĩ thuật, lọc ảo giống như một “kì sát hạch” cho chính hệ thống công nghệ thông tin của ĐH Bách khoa Hà Nội. Dữ liệu khổng lồ được truyền tải liên tục trong thời gian ngắn, đòi hỏi hạ tầng ổn định và quy trình sao lưu, đối chiếu nghiêm ngặt. Cùng đó là các kịch bản dự phòng cho nhiều tình huống không mong muốn. Quan trọng hơn cả, quy trình lọc ảo phải đảm bảo được yếu tố chính xác tuyệt đối, công bằng và minh bạch của cả kì tuyển sinh.

Lượng ảo lớn ở các trường tốp dưới

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay, gần 850.000 thí sinh đăng kí xét tuyển ĐH. Tổng số nguyện vọng đăng kí là khoảng 7,6 triệu, trung bình gần 9 nguyện vọng/thí sinh. Các năm trước, số nguyện vọng trung bình quanh mức 5 nguyện vọng/thí sinh. Nguyên nhân của việc tăng vọt số lượng nguyện vọng đăng kí là do năm nay không xét tuyển sớm, tất cả nguyện vọng của thí sinh đều “đánh cược” ở lần lọc ảo này.

Năm 2025, tổng số thí sinh đăng kí vào ĐH Kinh tế Quốc dân tăng khoảng 25% so với năm 2024. Tại Học viện Ngân hàng, năm 2025 số lượng thí sinh đăng kí xét tuyển tăng 26% so với năm 2024, trong đó một phần ba số thí sinh có chứng chỉ quốc tế. ThS Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh Trường ĐH Thương mại thông tin, số lượng nguyện vọng đăng kí vào trường tăng gấp 1,5 lần so với năm 2024 nên nhà trường dự báo điểm chuẩn có thể cao hơn so với dự kiến ban đầu.

Năm nay, số liệu thống kê sơ bộ cho thấy, số thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh như IELTS, TOEFL ITP, APTIS (General), APTIS (Advanced), VSTEP đăng kí vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền tăng đáng kể so với năm 2024, ước tính lên tới vài chục nghìn hồ sơ. Dù phổ điểm môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT thấp, nhưng quy đổi điểm chứng chỉ thì điểm xét tuyển vẫn cao. Dự báo, những ngành lấy điểm chuẩn cao nhất vẫn là những ngành hot thuộc lĩnh vực báo chí truyền thông, như Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông marketing, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử,...

Năm nay số lượng nguyện vọng tăng vọt, trong khi số lượng thí sinh tham gia xét tuyển chỉ tăng khoảng 100.000 em, tương đương với chỉ tiêu tăng lên của các trường ĐH. Việc số lượng nguyện vọng tăng cao bất thường ở một số cơ sở giáo dục ĐH không có nghĩa cơ sở đó sẽ tuyển đủ chỉ tiêu, tuyển trúng đối tượng người học. Do năm nay không xét tuyển sớm, một thí sinh đăng kí nhiều nguyện vọng, quá trình lọc ảo xét theo độ dốc thứ tự nguyện vọng của thí sinh nên nhiều nguyện vọng đăng kí chưa chắc điểm chuẩn đã cao, ít nguyện vọng đăng kí chưa chắc điểm chuẩn đã thấp. Bởi các trường tốp dưới thường là nơi đăng kí nguyện vọng an toàn của nhiều thí sinh.

Khi Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, các chuyên gia dự báo, các trường ĐH sẽ lấy điểm chuẩn những năm trước từ ngưỡng 25/30 điểm trở xuống, năm nay điểm chuẩn sẽ giảm sâu. PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội khẳng định, điểm chuẩn những ngành tốp của trường sẽ giữ nguyên hoặc nhích hơn năm trước (từ 28/30 điểm trở lên).

ĐH Bách khoa Hà Nội được dự báo nhiều ngành tốp của trường, điểm chuẩn sẽ dao động trong khoảng 26,5 đến trên 28 điểm. Như vậy, với các trường, các ngành điểm chuẩn những năm trước ở mức cao, năm nay khó có thể giảm. Cuộc cạnh tranh năm nay sẽ nằm ở các trường, các ngành tốp 2, 3.