Hôm nay, bắt đầu quy trình lọc ảo hơn 7,6 triệu nguyện vọng tuyển sinh đại học

Đỗ Hợp
TPO - Hôm nay (16/8), Bộ GD&ĐT tiến hành lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học 2025 trên toàn quốc. Quá trình lọc ảo chung diễn ra 6 lần và kết thúc lúc 17h ngày 20/8.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025 là 849.544 người; số nguyện vọng đăng ký xét tuyển với con số kỷ lục là 7.615.560 nguyện vọng. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký 8,96 nguyện vọng.

Bên cạnh quá trình lọc ảo chung của Bộ GD&ĐT, các trường đại học có 2 nhóm lọc ảo phía Bắc và phía Nam.

Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục được Bộ GD&ĐT giao chủ trì nhóm xét tuyển miền Bắc (gồm 65 cơ sở giáo dục đại học). Nhóm lọc ảo phía Nam do Đại học Quốc gia TPHCM.

Quy trình xét tuyển (lọc ảo) nhằm đảm bảo mỗi thí sinh sẽ chỉ trúng tuyển tối đa 1 nguyện vọng (NV) duy nhất trong danh sách NV thí sinh đã đăng ký theo nguyên tắc xét từ NV1 tới NV cuối cùng. Việc này nhằm hạn chế tình trạng “trúng tuyển ảo” và giúp các trường thực hiện kế hoạch tuyển sinh được thuận tiện và chính xác.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các trường đại học trên cả nước sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 từ 17h ngày 20/8, hạn cuối để công bố là trước 17h ngày 22/8. ,

Cụ thể, ngày 16/8, các đơn vị tải cơ sở dữ liệu lên hệ thống và tổ chức xét tuyển.

Lần lọc ảo đầu tiên sẽ diễn ra từ 7h ngày 17/8, kết quả được trả về trong ngày.

Những ngày kế tiếp, mỗi ngày lọc ảo 2 lần cho tới khi hết lượt lọc ảo.

Đến giai đoạn quyết định, các cơ sở đào tạo tiến hành nhập mức điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) và kết quả xét tuyển lên hệ thống vào 17h ngày 20/8. Cùng với đó, các đơn vị tiến hành rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Từ chiều 20/8, các trường đại học đã có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường sẽ công bố điểm chuẩn và thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8. Trong đó, nhiều trường cho biết sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 20-22/8 như ĐH Bách Khoa Hà Nội; trường ĐH Công nghiệp Hà Nội; Học viện Ngân hàng; trường ĐH Hà Nội;…

Đỗ Hợp
