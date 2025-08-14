Chia sẻ gánh nặng với sinh viên

TPO - Chính sách cho sinh viên vay tối đa 4 triệu đồng/tháng với lãi suất 0,65%/tháng từ Ngân hàng Chính sách xã hội đang mở thêm cơ hội học tập cho nhiều bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Không ít sinh viên cho biết, nguồn hỗ trợ này giúp họ bớt áp lực tài chính, yên tâm theo đuổi việc học.

Vay từ năm nhất đại học

Trao đổi với PV Tiền Phong, em Quang Thiện (sinh viên năm 2 của ngành Công nghệ Sinh học, trường ĐH Công thương TP.HCM) cho rằng, việc được vay 4 triệu đồng/tháng từ Ngân hàng Chính sách xã hội với mức lãi suất 0,65%/tháng để trang trải học phí, sinh hoạt đúng là tin mừng cho những gia đình không có điều kiện như em.

Thiện chia sẻ, em sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn của một vùng quê của tỉnh Quãng Ngãi (cũ). Bố mẹ em làm nghề tự do nên khó có thể có đủ tiền nuôi cho 3 anh em Thiện ăn học. Vì thế, ngay từ năm nhất đại học em đã làm thủ tục vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để có tiền trang trải cuộc sống trên thành phố.

“Em làm thủ tục và được vay với 4 triệu đồng/tháng nên chỉ đủ trang trải tiền học phí và một phần tiền sinh hoạt vốn đắt đỏ ở TP.HCM. Nếu không có cơ hội vay vốn với lãi suất thấp thế này thì có thể em không có cơ hội đi học đại học”- Thiện chia sẻ.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại Thiện rất lo lắng vì số tiền đóng học kì đầu của năm học mới là 13 triệu nhưng em mới chỉ được gia đình gửi cho 8 triệu, còn thiếu 5 triệu vì chưa có nguồn giải ngân cho vay từ ngân hàng cho năm học tới.

“Bố mẹ em lên bệnh viện trông bà bệnh nặng nên chưa về quê hoàn thiện thủ tục vay của năm nay nên thời điểm hiện tại em chưa đủ tiền đóng học. Chắc bố mẹ em lại vay từ anh em bạn bè trước, khi nào vay được sẽ trả lại sau”- Thiện chia sẻ.

Dù chưa có kết quả trúng tuyển năm nay, nhưng em Nguyễn Thị Hoài (Hà Nội) cho biết em xét tuyển vào trường ĐH Việt- Nhật (ĐH Quốc Gia Hà Nội). Nếu trúng tuyển em sẽ vay tiền từ ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất thấp. Và sau 4 năm học sẽ đi làm kiếm tiền để trả dần vì mẹ em làm nông thu nhập hạn chế.

Câu chuyện của Thiện và Hoài không phải là cá biệt khi hằng năm có rất nhiều sinh viên nhà có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận với nguồn vốn vay này.

Đại diện trường Đại học Công thương TP HCM cho biết, hằng năm nhà trường xác nhận cho khoảng 8.000 sinh viên vay trong toàn bộ khoảng 20.000 sinh viên của trường.

Đại diện phòng công tác học sinh sinh viên của trường ĐH Thủy lợi thông tin, số học sinh có điều kiện khó khăn cũng nhiều. Năm ngoái, có 2.741 sinh viên xin xác nhận vay vốn.

Theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg và Quyết định 05/2022/QĐ-TTg, đối tượng được vay gồm: Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc mồ côi cha/mẹ và người còn lại không có khả năng lao động; Thành viên hộ nghèo, cận nghèo hoặc có mức sống trung bình theo chuẩn pháp luật; Gia đình gặp khó khăn do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh (có xác nhận của chính quyền địa phương). Sinh viên năm nhất cần giấy báo nhập học; từ năm hai trở đi phải có xác nhận đang học và không vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Mức vay và lãi suất: Tối đa 4 triệu đồng/tháng, điều chỉnh khi học phí hoặc chi phí sinh hoạt thay đổi; Lãi suất: 0,65%/tháng; nợ quá hạn tính 130% lãi suất cho vay; Trả nợ lần đầu sau 12 tháng kể từ khi kết thúc khóa học; có thể trả trước hạn không bị phạt. Thủ tục vay Qua hộ gia đình: Đại diện hộ viết giấy đề nghị vay (theo mẫu), kèm xác nhận của trường, nộp cho Tổ tiết kiệm và vay vốn. Tổ sẽ xác minh, trình UBND xã xác nhận, rồi gửi Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt. Vay trực tiếp (áp dụng với sinh viên mồ côi): Viết giấy đề nghị vay, kèm xác nhận của trường và giấy báo nhập học, nộp tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi trường đóng trụ sở.