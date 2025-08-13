Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Quản lý về con người để ‘nắm buông không nhầm’

TPO - Đề cập đến vấn đề tự chủ, Bộ trưởng Giáo dục và Đại học Nguyễn Kim Sơn khẳng định sẽ kiên quyết "buông cái cần buông và nắm thật chắc cái cần nắm". Trong đó sẽ nắm vấn đề con người, thay người, đóng cửa cơ sở giáo dục để "nắm buông không nhầm"

Điểm chuẩn sư phạm tăng lên rất cao

Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng 13/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Tiếp thu giải trình cuối phiên họp, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong quá trình xây dựng, "từ khóa" về vấn đề chất lượng được nhấn mạnh, với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Trong đó, Bộ trưởng khẳng định, sẽ tập trung vào cả 3 yếu tố: Chất lượng con người – chất lượng nguồn nhân lực và phát triển nhân tài.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: QH

Trong điều kiện tăng cường tự chủ, theo Bộ trưởng, điều quan trọng, làm sao phải giải quyết hài hòa giữa tự chủ với hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước. “Kiên quyết buông cái cần buông và nắm thật chắc cái cần nắm. Trong đó nắm vấn đề con người, thay người, đóng cửa cơ sở giáo dục để nắm buông không nhầm”, Bộ trưởng nêu quan điểm.

Vấn đề khác được tư lệnh ngành giáo dục nhấn mạnh là việc quản lý giám sát toàn bộ quá trình để đảm bảo chất lượng cho ba lĩnh vực sư phạm, sức khỏe và pháp luật.

Theo ông, đào tạo sư phạm mấy năm nay đã được chú trọng. Vài năm gần đây, điểm chuẩn tuyển sinh vào đào tạo sư phạm tăng lên rất cao. Năm nay có lẽ thuộc nhóm cạnh tranh cao ngang y dược. “Đó là thông tin đáng mừng”, Bộ trưởng nói.

Về đào tạo lĩnh vực sức khỏe và đào tạo luật, theo ông Sơn, trước đây, đào tạo y dược kiểm soát việc mở ngành chặt chẽ, bây giờ bao gồm cả với đào tạo về luật, không phải cơ sở nào cũng được đào tạo.

“Kiểm soát đối với ba lĩnh vực này không chỉ kiểm soát đầu vào, không chỉ kiểm soát đầu ra, mà là kiểm soát toàn bộ quá trình. Vì ba "ông thầy" tác động rất lớn đến toàn bộ hoạt động của xã hội”, ông Sơn nói.

Các đại biểu tại phiên họp. Ảnh: QH

Học bạ số, văn bằng số

Nhấn mạnh việc tăng cường kiểm soát với bậc đào tạo tiến sĩ, theo Bộ trưởng, không phải cơ sở nào cũng được đào tạo tiến sĩ. Bên cạnh đó, ‘điểm nhấn’ khác được ông nhắc đến là sự gia tăng mối quan hệ với doanh nghiệp, vai trò của doanh nghiệp, kết nối ba nhà.

Cũng theo Bộ trưởng, hai Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp cũng đưa vào các quy định để "mở đường" cho những mô hình giáo dục mới, vấn đề chuyển đổi số, chuyển đổi AI.

Bộ trưởng cho hay, từ tháng 9 này, trong cơ sở dữ liệu quốc gia, ngành giáo dục sẽ đưa lên hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia hai nội dung rất quan trọng, đó là học bạ số và văn bằng số.

Văn bằng của người học các cấp sau này sẽ đưa lên kết hợp VNeID, không cần xác minh vẫn biết bằng cấp đào tạo của từng người. Học bạ số cũng có thể xem như hồ sơ học tập suốt đời được tích hợp vào VNeID.

“Vài ngày nữa, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành chiến lược chuyển đổi AI trong giáo dục. Để chuyển đổi AI trong giáo dục và thực hiện các mô hình giáo dục mới, các luật sửa đổi lần này cũng chính là tạo cơ sở pháp lý mạnh mẽ cho việc thực thi”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu rõ.