Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp phải xử lý nghiêm, không du di

TPO - Kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 thi tại tỉnh Thái Bình, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn yêu cầu, phải nghiêm trong xử lý tình huống, bất kỳ vi phạm nào khi phát hiện phải xử lý, không được du di.

Ngày 23/6, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm Trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Thái Bình về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi.

Đoàn đã kiểm tra tại điểm Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh. Điểm thi này có 810 thí sinh, thi ở 35 phòng thi. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập theo từng chủ đề, phân công giáo viên kèm riêng học sinh còn yếu... và tổ chức thi thử 2 lần như thi thật.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đặt câu hỏi: “Trước một kỳ thi đặc biệt, có nhiều cái mới, các thầy cô còn những băn khoăn, vướng mắc gì không?”

Cô Phạm Hải Yến, giáo viên Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh nói rằng, qua các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ và Sở, giáo viên đã thích nghi với những cái mới, ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc ôn thi cho học sinh. Về tham gia tổ chức kỳ thi, cán bộ, giáo viên đã được tập huấn những điểm mới về số lượng đề, cách đánh số báo danh.

Ông Sơn cũng quan tâm đến vấn đề đổi mới dạy học Ngữ văn, đặc biệt là đề thi môn học này theo chương trình mới không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, giáo viên bộ môn của trường này chia sẻ, đó là sự thay đổi cần thiết, trong sự đổi mới chung của ngành, để phát triển năng lực học sinh. Ý thức rõ được sự thay đổi về cách ra đề nên giáo viên đã kịp thời điều chỉnh phương pháp, cách thức giảng dạy, ôn thi để học sinh sẵn sàng bước vào kỳ thi.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình cho biết, toàn tỉnh Thái Bình có hơn 24.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 1.600 so với năm trước. Tỉnh bố trí 37 điểm thi với 51 phòng chờ và 37 phòng dự phòng. Gần 3.000 cán bộ, giáo viên được huy động làm nhiệm vụ thi, cùng hơn 780 người thuộc các lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Đến thời điểm này, cơ sở vật chất tại các điểm thi được chuẩn bị đầy đủ, an toàn, đảm bảo điều kiện thi tốt nhất. Công tác in sao, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi được tổ chức chặt chẽ, đúng quy chế, có sự giám sát 24/24h. “Công tác chấm thi đã được lên phương án cụ thể, bảo đảm an toàn, bảo mật và đúng tiến độ. Các hoạt động hỗ trợ thí sinh được triển khai chu đáo, không để em nào phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn”, ông Hà nói.

4 đúng, 3 không

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều điểm đặc biệt.

Đây là kỳ thi đầu tiên dành cho học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời vẫn phải đảm bảo công tác thi cho học sinh học theo Chương trình GDPT 2006 chưa tốt nghiệp hoặc có nhu cầu thi lại để xét tuyển sinh đại học. Kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên phạm vi cả nước; tái cấu trúc và sắp xếp lại hệ thống thanh tra các cấp; tái cấu trúc và sắp xếp lại lực lượng Công an địa phương…

Đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ thi của tỉnh Thái Bình, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng lưu ý, trong công tác chỉ đạo phải mạch lạc, dứt khoát, đúng quy định.

Lưu ý phương châm “4 đúng”, “3 không”, “2 tăng cường”. Trong đó, “4 đúng” là: đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng và đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường.

“3 không” là: không lơ là, chủ quan; không căng thẳng, áp lực thái quá; không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường. “2 tăng cường” là: tăng cường tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi; tăng cường tinh thần tự giác, thực hiện đúng Quy chế của thí sinh.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành Giáo dục nhấn mạnh từ khóa “nghiêm”. “Phải nghiêm trong xử lý tình huống, bất kỳ vi phạm nào khi phát hiện phải xử lý nghiêm, không du di”, Bộ trưởng lưu ý.

Các điểm thi cần tính toán các phương án dự phòng để không bị động trong các tình huống, áp dụng quy chế, quy định. "Trong các tình huống, nếu có bất kỳ thắc mắc gì, cần hỏi ngay Ban chỉ đạo thi cấp trên, không giấu giếm, không tự mình loay hoay xử lý”, Bộ trưởng nói.