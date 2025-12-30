Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Bất ngờ ở TPHCM, nhiều giáo viên không đủ điều kiện vẫn giảng dạy liên kết

Anh Nhàn
TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM phát hiện một số giáo viên của các đơn vị liên kết tham gia giảng dạy ở các trường nhưng chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Ngày 30/12, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM cho biết, đoàn kiểm tra của sở vừa tiến hành kiểm tra một số trường. Kết quả ghi nhận một số hạn chế của các trường trong tổ chức thực hiện chương trình nhà trường và các hoạt động ngoài giờ chính khóa.

Theo kết luận của đoàn kiểm tra, Sở GD&ĐT TPHCM đã tiến hành kiểm tra tại 6 trường, gồm: Tiểu học Bùi Văn Ngữ, Tiểu học Lý Tự Trọng, THCS Trần Hưng Đạo, THCS An Phú Đông, THPT Võ Trường Toản và THPT Bà Điểm.

Tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, đoàn kiểm tra ghi nhận một số giáo viên thuộc đơn vị liên kết giảng dạy kỹ năng sống chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Hồ sơ lưu tại trường chưa thể hiện đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu.

Tại Trường THCS Trần Hưng Đạo và Trường THCS An Phú Đông, đoàn kiểm tra đánh giá: "Các đơn vị chưa thể hiện được hồ sơ đánh giá chuyên môn của Sở; chưa ban hành văn bản triển khai các cơ sở pháp lý liên quan đến chương trình nhà trường".

Đối với khối THPT, Trường THPT Võ Trường Toản được xác định chậm thực hiện chương trình nhà trường năm học 2025-2026 (do đang trong giai đoạn xây dựng). Chưa ban hành văn bản triển khai các cơ sở pháp lý liên quan đến chương trình nhà trường.

Còn Trường THPT Bà Điểm được Sở xác định: "Đơn vị liên kết chưa đủ hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, nhà trường đã kịp thời khắc phục và bổ sung minh chứng khắc phục các nội dung trên".

Trước những tồn tại nêu trên, Sở GD&ĐT TPHCM chỉ đạo các trường được kiểm tra tiếp tục kiểm tra hồ sơ pháp lý của đơn vị liên kết, bao gồm giấy phép hoạt động, năng lực và bằng cấp của giáo viên, đảm bảo các đơn vị liên kết được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Đối với giáo viên nước ngoài và giáo viên bản ngữ, các trường phải yêu cầu đầy đủ bản sao chứng thực thẻ tạm trú, hộ chiếu, văn bằng, chứng chỉ đã được dịch thuật công chứng, giấy phép lao động hoặc văn bản miễn giấy phép, xác nhận chức danh giáo viên tiếng Anh và thời hạn lao động phù hợp kế hoạch giảng dạy.

Người đứng đầu các trường phải rà soát tiêu chuẩn, điều kiện của giáo viên nước ngoài và giáo viên bản ngữ dạy ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD&ĐT. Sở nhấn mạnh, việc liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ hay hợp tác quốc tế chỉ được thực hiện khi đơn vị liên kết và giáo viên đáp ứng đầy đủ hồ sơ pháp lý. Sau khi ký hợp đồng, nhà trường phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền.

Anh Nhàn


