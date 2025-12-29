Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM vinh danh hơn 1.000 trí thức

Hơn 1.000 trí thức, trong đó có 1 tân Giáo sư, 3 tân Phó Giáo sư, 8 tiến sĩ, 110 thạc sĩ và gần 1.000 kỹ sư, cử nhân vừa được Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM vinh danh chiều 28/12.

Buổi lễ không chỉ là khoảnh khắc ghi nhận thành quả cá nhân, mà còn phản chiếu một lát cắt sinh động của giáo dục đại học trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là động lực then chốt.

NGND.GS.TS Phạm Huy Khang, Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước trao quyết định đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; PGS.TS Nguyễn Xuân Phương trao quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS cho các nhà giáo của UTH

Điểm nhấn nổi bật của Lễ vinh danh năm nay là việc Nhà trường vinh danh Tân Giáo sư Đặng Xuân Kiên và các tân Phó Giáo sư Nguyễn Tuấn Anh, Đinh Gia Huy và Phạm Ngọc Thạch. Việc có thêm các nhà giáo đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tiếp tục khẳng định bước phát triển về chất lượng đội ngũ học thuật, góp phần nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học.

Vinh danh các Tân tiến sĩ

Nghi thức vinh danh được tổ chức trang trọng, thể hiện sự trân trọng của Nhà trường và xã hội đối với những đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực và phát triển tri thức.

Niềm vui của các tân kỹ sư, cử nhân và người thân

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, nhấn mạnh: mỗi học vị, học hàm được trao hôm nay không đơn thuần là danh xưng, mà là kết tinh của khát vọng học thuật, tinh thần dấn thân và ý thức trách nhiệm đối với xã hội.

Không chỉ khép lại một năm học thuật nhiều dấu ấn, Lễ vinh danh 2025 của Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM còn gửi đi một thông điệp: lấy con người làm trung tâm, lấy tri thức làm nền tảng và lấy phụng sự xã hội làm mục tiêu. Đây không chỉ là dấu mốc đối với các cá nhân được xướng danh, mà còn phản ánh nỗ lực của Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM trong việc xây dựng đội ngũ trí thức chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.