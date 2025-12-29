Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM vinh danh hơn 1.000 trí thức

Nguyễn Dũng

Hơn 1.000 trí thức, trong đó có 1 tân Giáo sư, 3 tân Phó Giáo sư, 8 tiến sĩ, 110 thạc sĩ và gần 1.000 kỹ sư, cử nhân vừa được Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM vinh danh chiều 28/12.

Buổi lễ không chỉ là khoảnh khắc ghi nhận thành quả cá nhân, mà còn phản chiếu một lát cắt sinh động của giáo dục đại học trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là động lực then chốt.

uth1.jpg
NGND.GS.TS Phạm Huy Khang, Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước trao quyết định đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; PGS.TS Nguyễn Xuân Phương trao quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS cho các nhà giáo của UTH

Điểm nhấn nổi bật của Lễ vinh danh năm nay là việc Nhà trường vinh danh Tân Giáo sư Đặng Xuân Kiên và các tân Phó Giáo sư Nguyễn Tuấn Anh, Đinh Gia Huy và Phạm Ngọc Thạch. Việc có thêm các nhà giáo đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tiếp tục khẳng định bước phát triển về chất lượng đội ngũ học thuật, góp phần nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học.

uth2.jpg
Vinh danh các Tân tiến sĩ

Nghi thức vinh danh được tổ chức trang trọng, thể hiện sự trân trọng của Nhà trường và xã hội đối với những đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực và phát triển tri thức.

uth3.jpg
Niềm vui của các tân kỹ sư, cử nhân và người thân

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, nhấn mạnh: mỗi học vị, học hàm được trao hôm nay không đơn thuần là danh xưng, mà là kết tinh của khát vọng học thuật, tinh thần dấn thân và ý thức trách nhiệm đối với xã hội.

Không chỉ khép lại một năm học thuật nhiều dấu ấn, Lễ vinh danh 2025 của Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM còn gửi đi một thông điệp: lấy con người làm trung tâm, lấy tri thức làm nền tảng và lấy phụng sự xã hội làm mục tiêu. Đây không chỉ là dấu mốc đối với các cá nhân được xướng danh, mà còn phản ánh nỗ lực của Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM trong việc xây dựng đội ngũ trí thức chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.

Nguyễn Dũng
#đại học #Giao thông vận tải #TPHCM #giáo sư #tiến sĩ #kỹ sư #đào tạo

Cùng chuyên mục