Trường học ở Cà Mau 'nói không' với điện thoại, điểm danh bằng khuôn mặt

TPO - Trường THPT Võ Văn Kiệt (Cà Mau) đã chủ động ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt trong điểm danh học sinh, đồng thời triển khai mô hình quản lý học sinh không sử dụng điện thoại di động trong khuôn viên trường. Cách làm mới được giáo viên, học sinh và phụ huynh đồng tình, ủng hộ.

Điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt

Chia sẻ về áp dụng công nghệ điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt, cô Nguyễn Thị Mỹ Duyên, giáo viên Trường THPT Võ Văn Kiệt (xã Phước Long, tỉnh Cà Mau) cho biết, điểm danh học sinh tự động hỗ trợ rất nhiều cho giáo viên. Trước đây, việc trực sĩ số học sinh rất vất vả, giáo viên phải đi từng lớp, ghi chép thủ công suốt cả buổi học.

“Giờ điểm danh tự động, dễ và chính xác hơn. Các em chỉ cần đứng trước màn hình, hệ thống sẽ tự động nhận diện và điểm danh rất nhanh. Thông tin điểm danh lập tức được hệ thống phần mềm ghi nhận, lưu trữ và thông báo cho cả phụ huynh. Công nghệ giúp giảm tải cho giáo viên, tăng minh bạch, phụ huynh cũng nắm được việc đi học của con em mình”, cô Duyên nói.

Em Nguyễn Ngọc Xuyến, học sinh lớp 10A6, bày tỏ: “Em thấy công nghệ điểm danh này rất hiện đại và chuyên nghiệp, thuận tiện và tiết kiệm thời gian".

Không dừng lại ở quản lý, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) còn được giáo viên nhà trường vận dụng linh hoạt trong dạy học. Theo cô Nguyễn Thị Mỹ Duyên, khi biết sử dụng, AI hỗ trợ đắc lực trong thiết kế bài giảng, tạo hình ảnh động giúp tiết học sinh động hơn; hỗ trợ phân tích ma trận đề kiểm tra, xây dựng câu hỏi, bài tập phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Trường học không điện thoại di động

Trường THPT Võ Văn Kiệt hiện còn triển khai mô hình học sinh không sử dụng điện thoại di động trong trường. Tới nay, mô hình này đã được trường áp dụng được 4 năm. Thầy Trần Quang Điện - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, quyết định này xuất phát từ thực tế nhiều học sinh lạm dụng điện thoại trong giờ học, chơi game, lướt mạng xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng học tập. Việc cấm học sinh dùng điện thoại trong trường đã được bàn bạc, lấy ý kiến rộng rãi, được phụ huynh và giáo viên đồng thuận,

“Có đến 99,9% phụ huynh thống nhất và ủng hộ chủ trương trên. Thậm chí có phụ huynh sẵn sàng đóng góp kinh phí mua tủ đựng điện thoại cho học sinh”, thầy Điện nói, và cho biết nhà trường cũng thiết lập ba đường dây nóng để phụ huynh liên hệ khi có việc khẩn cấp.

Thầy Trần Quang Điện chia sẻ, sau khi cấm học sinh dùng điện thoại, bạo lực học đường đã giảm thấy rõ. Trước đây (khi chưa cấm điện thoại), mâu thuẫn giữa học sinh cũng thường xảy ra, đặc biệt trên mạng xã hội, các em thường hẹn nhau, kích động qua tin nhắn, nhóm chát, mạng xã hội. Khi không còn điện thoại, các mâu thuẫn học đường được hạn chế đẩy đi xa. “Suốt 4 năm qua, trường không xảy ra một vụ bạo lực học đường nào, kể cả mâu thuẫn trên mạng xã hội”, thầy Điện khẳng định.

Không có điện thoại, học sinh dành thời gian ra chơi để trao đổi bài học, tham gia các trò chơi tập thể, chơi thể thao, trò chơi dân gian. Đồng thời, nhà trường duy trì cuộc thi “Ứng xử văn hóa trên không gian mạng”, định hướng học sinh sử dụng mạng xã hội lành mạnh khi ngoài nhà trường.

Ngoài ra, ngôi trường ở Cà Mau mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt còn triển khai giáo dục STEM, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy và học. Đây là 1 trong 3 trường học tại Cà Mau được Tập đoàn PVN hỗ trợ phòng thực hành STEM theo chuẩn quốc tế với tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng.

