Xã hội

Google News

Hà Nội sẽ thay vé đi metro bằng sinh trắc học khuôn mặt

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thời gian tới, UBND TP Hà Nội sẽ dừng sử dụng vé lượt và sử dụng sinh trắc học khuôn mặt tại 2 tuyến metro: Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội.

Ngày 27/10, UBND TP Hà Nội phê duyệt Quy trình kiểm soát vé tại cổng soát vé tự động triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học đối với hành khách đi tàu tại ga đường sắt đô thị.

Quy trình được áp dụng cho các nhà ga đường sắt đô thị trên địa bàn Hà Nội, trước mắt là trên hai tuyến đường sắt đô thị Hà Nội: Tuyến 2A Cát Linh – Hà Đông và Tuyến 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội.

UBND TP Hà Nội đưa ra 3 giai đoạn để thực hiện lộ trình.

image-1.jpg
Metro tuyến Cát Linh - Hà Đông

Giai đoạn 1: Thực hiện xác thực và định danh tài khoản cho tất cả các vé theo thời gian bao gồm vé ngày, vé tuần, vé tháng... Việc định danh được thực hiện qua căn cước công dân (CCCD), VNeID, hoặc trực tiếp tại quầy nếu là người nước ngoài. Hành khách sử dụng loại vé này sẽ phải táp vé tại cổng kiểm soát và sau đó thực hiện xác thực khuôn mặt tại cổng kiểm soát trước khi vào ga. Triển khai vé lượt không định danh. Hành khách có thể mua vé lượt mọi lúc mọi nơi và sử dụng vé lượt để đi vào ga mà chưa cần xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Sử dụng thẻ EMV để di chuyển theo mô hình Tap and Go chưa cần xác thực sinh trắc học. Cho phép người cao tuổi sử dụng CCCD gắn chíp và xác thực khuôn mặt để đi tàu mà không phải mua vé. Sẵn sàng tích hợp với hệ thống vé điện tử liên thông của thành phố qua đó cho phép người dân sử dụng vé điện tử liên thông hợp lệ tại các cổng soát vé.

Giai đoạn 2: Khuyến khích mua vé lượt định danh trên ứng dụng Hà Nội Metro và tại Kiot và soát vé và sử dụng phương thức soát vé sinh trắc học khuôn mặt. Nếu hệ thống vé điện tử liên thông của thành phố có thể thu thập và cung cấp dữ liệu sinh trắc học, hệ thống sẽ ưu tiên dùng dữ liệu này để kiểm soát vé điện tử liên thông tại các cổng soát vé tự động. Cung cấp nền tảng API để RAR bổ sung tính năng bán vé qua ứng dụng VNeID, cho phép người dân có thể mua vé ngay trên ứng dụng VneID.

Giai đoạn 3: Xem xét thực hiện các biện pháp để nâng cao tỷ lệ áp dụng vé lượt định danh và phải xác thực sinh trắc học khi ra vào ga, từng bước tiến đến ngừng sử dụng vé lượt không định danh. Nếu hệ thống vé điện tử liên thông chưa có dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt, hành khách sẽ thực hiện cung cấp dữ liệu sinh trắc học 1 lần đầu tiên tại Kiot ở các nhà ga đối với các vé điện tử liên thông theo thời gian. Đối với vé điện tử liên thông 1 lượt, thì hành khách sẽ phải cung cấp trước lúc đi tại các Kiot. Từng bước thực hiện soát vé sinh trắc học đối với tất cả hành khách sử dụng vé theo thời gian. Nghiên cứu thí điểm để đánh giá khả năng cho hành khách là người có quốc tịch nước ngoài sử dụng hộ chiếu để qua cổng soát vé. Nghiên cứu thí điểm khả năng áp dụng soát vé sinh trắc học đối với hành khách sử dụng vé lượt, hành khách sử dụng thẻ EMV, ví điện tử (theo mô hình Tap and Go) để đánh giá khả năng và tiến tới áp dụng việc nhận diện sinh trắc học đối với toàn bộ hành khách đi tàu. Nghiên cứu một số giải pháp công nghệ và đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật (nếu cần thiết) để khuyến khích và tạo động lực thúc đẩy hành khách sử dụng sinh trắc học.

Trần Hoàng
#Ứng dụng sinh trắc học khuôn mặt trong vận tải công cộng #Chuyển đổi hệ thống vé metro Hà Nội #Xác thực điện tử và định danh hành khách #Tiến trình triển khai công nghệ nhận diện sinh trắc học #Tích hợp vé điện tử liên thông và công nghệ mới #Phát triển hệ thống kiểm soát vé tự động #Nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ sinh trắc học quốc tế #Chính sách thúc đẩy sử dụng sinh trắc học trong vận tải

