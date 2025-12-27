Người dân bàn giao 3 cá thể khỉ quý hiếm để thả về rừng

TPO - Ba cá thể khỉ vàng và khỉ mặt đỏ quý hiếm vừa được người dân xã Châu Hồng, tỉnh Nghệ An tự nguyện giao nộp để bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát cứu hộ, thả về tự nhiên.

Ngày 27/12, Công an xã Châu Hồng (tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quỳ Hợp, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống tổ chức tiếp nhận, bàn giao 3 cá thể khỉ do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.

Trong đó, có 2 cá thể khỉ vàng và 1 cá thể khỉ mặt đỏ. Các cá thể đều thuộc Nhóm IIB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được pháp luật quy định ưu tiên bảo vệ.

Cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm.

Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe ban đầu và hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng đã bàn giao toàn bộ 3 cá thể khỉ cho Vườn quốc gia Pù Mát để chăm sóc, cứu hộ và tổ chức thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã thể hiện ý thức ngày càng cao trong công tác bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời góp phần ngăn chặn các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán trái phép động vật rừng trên địa bàn.

Người dân tự nguyện giao nộp cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm.

Bàn giao cá thể khỉ vàng ở xã Châu Hồng.

Khỉ vàng (Macaca mulatta) và khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) là loài động vật rừng quý hiếm, thuộc Nhóm IIB - động vật rừng nguy cấp, quý hiếm - có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng tự nhiên, được pháp luật nghiêm cấm săn bắt, nuôi nhốt và buôn bán trái phép.