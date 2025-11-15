Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Hai cá thể khỉ quý hiếm bất ngờ đi lạc vào nhà dân

Ngọc Tú
TPO - Phát hiện cá thể khỉ đi lạc vào nhà, 2 người dân ở xã Anh Sơn lập tức trình báo lên cơ quan chức năng và bàn giao để tái thả về tự nhiên.

Trước đó, ngày 13/11, bà Vi Thị Hoàn (SN 1963, trú xóm Kim Tiến, xã Anh Sơn, Nghệ An) và chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1994, thôn Kim Nhan 4, xã Anh Sơn, Nghệ An) bất ngờ phát hiện hai cá thể khỉ rừng xuất hiện trong khuôn viên nhà mình nên đã trình báo cơ quan chức năng hỗ trợ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm Anh Sơn đã có mặt tại hiện trường để xác minh làm rõ đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân và cả những cá thể khỉ.

Hai cá thể khỉ quý hiếm được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát chăm sóc trước khi tái thả về tự nhiên.

Qua kiểm tra bước đầu cho thấy, hai cá thể khỉ này gồm một khỉ mặt đỏ và một khỉ mốc. Đây đều thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt. Các loài khỉ này đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, góp phần duy trì cân bằng tự nhiên và đa dạng sinh học.

Biết đây là những cá thể khỉ quý hiếm, bà Hoàn và chị Hoa đã bàn giao cho cơ quan chức năng.

Hai cá thể khỉ sau đó được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát để chăm sóc, kiểm tra sức khỏe trước khi tái thả về môi trường rừng tự nhiên.

Hành động kịp thời trình báo, bàn giao những cá thể khỉ quý hiếm của bà Hoàn và chị Hoa được cơ quan chức năng đánh giá cao. Qua đó thể hiện được tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ thiên nhiên, góp phần gìn giữ sự sống cho những loài động vật quý hiếm, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học của Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.

Ngọc Tú
