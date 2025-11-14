Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Tuổi trẻ Nghệ An làm rạng danh quê hương bằng những việc làm thiết thực

TPO - Tại Đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, tuổi trẻ Nghệ An đang chứng minh không chỉ kế thừa truyền thống mà còn biết làm rạng danh quê hương bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa và cụ thể.

Sáng 14/11, tại Nhà văn hóa Lao động Nghệ An đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại Đại hội, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Toàn cảnh Đại hội.

Tổ chức Đoàn được củng cố, chuẩn hóa và trưởng thành

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, luôn sáng lên trong dòng chảy lịch sử dân tộc với truyền thống yêu nước, hiếu học, cách mạng kiên trung. Từ nơi đây bao anh hùng, danh nhân, trí thức lớn đã cống hiến cho Tổ quốc, xây dựng nên bản lĩnh, cốt cách của người con xứ Nghệ nói riêng và Việt Nam nói chung. Những giá trị ấy đang được tuổi trẻ Nghệ An tiếp nối bằng trí tuệ, khát vọng và hành động. Trong thành tựu chung của tỉnh thời gian qua đều có dấu ấn nổi bật của thanh niên, những người trẻ xung kích, sáng tạo, tiên phong trên mọi lĩnh vực. Tuổi trẻ Nghệ An đang chứng minh không chỉ kế thừa truyền thống mà còn biết làm rạng danh quê hương bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa và cụ thể.

Trong giai đoạn 2022 - 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Nghệ An đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm triển khai, có chiều sâu về nội dung, đổi mới sáng tạo trong cách làm, từng bước tiếp cận đồng bộ đến các đối tượng thanh thiếu nhi. Nhiều mô hình khẳng định hiệu quả, góp phần đồng hành cùng tuổi trẻ Nghệ An, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều giải pháp cụ thể, sát với yêu cầu và đặc điểm riêng của tỉnh nhà.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại Đại hội.

Các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành của thanh niên được triển khai hiệu quả cho từng đối tượng thanh niên, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Thanh niên Nghệ An đã có mặt trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh nhà như: tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phòng chống khắc phục thiên tai, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai đã có ý nghĩa thiết thực. Công tác xây dựng Đoàn tổ chức vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được các cấp bộ đoàn của tỉnh tích cực triển khai. Tổ chức Đoàn được củng cố, cán bộ đoàn từng bước được chuẩn hóa và trưởng thành.

“Từ kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã xuất hiện ngày càng nhiều những thanh niên tiên tiến, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, hăng say trong học tập rèn luyện, thôi thúc thanh niên phấn đấu vươn lên, tạo ra những chuyển biến mới trong việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Đoàn. Những kết quả đó cho thấy sức sáng tạo, sự nỗ lực to lớn của đoàn viên thanh niên, của các cấp bộ đoàn tỉnh Nghệ An”, Bí thư thứ nhất nói.

Anh Bùi Quang Huy lưu ý, bên cạnh những kết quả đạt được cũng cần nghiêm túc nhìn nhận những mặt hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn vừa qua.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, hiện nay có một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Hoạt động của Đoàn ở một số nơi còn chưa theo kịp sự phát triển của thanh niên, chất lượng chưa cao, một số cán bộ Đoàn chưa bắt nhịp với những thay đổi nhanh chóng trong nhận thức, trong yêu cầu về đời sống, sinh hoạt. Một số khu vực vẫn chưa thành lập hoặc rất khó khăn trong thành lập tổ chức Đoàn, Hội. Những hạn chế đó đòi hỏi cần được thảo luận nghiêm túc, đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới với một quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn và hành động quyết liệt hơn.

Phong trào của Đoàn phải xuất phát từ thanh niên

Tại Đại hội, anh Bùi Quang Huy cũng nêu ra một số vấn đề để Đại hội quan tâm thảo luận và thực hiện. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa cho thế hệ trẻ. Đây là nhiệm vụ căn bản, lâu dài, là gốc rễ cho mọi phong trào thanh thiếu nhi. Tập trung khắc phục, giảm thiểu những biểu hiện tiêu cực về đạo đức, lối sống trong một bộ phận thanh niên, giảm tỉ lệ tội phạm trẻ; Tổ chức triển khai toàn diện các phong trào hành động cách mạng theo hướng rộng nhưng phải thiết thực, chú trọng tính hiệu quả thiết thực, ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống thiết thực cho thanh thiếu nhi.

Tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp tục mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội. Tăng tỉ lệ tập hợp thanh niên, nhất là các khu vực đang gặp khó khăn, như thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên trên địa bàn. Hạn chế tối đa khoảng trống thanh niên không có tổ chức tập hợp, định hướng giúp đỡ; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và tinh thần dấn thân. Cán bộ Đoàn phải nêu gương cho đoàn viên và thanh niên trong mọi lĩnh vực.

“Muốn vậy, Đoàn phải thực sự là người bạn đồng hành đáng tin cậy của thanh niên. Để làm được điều đó, các hoạt động, các phong trào của Đoàn phải xuất phát từ thanh niên, vì thanh niên, đồng hành với thanh niên trong quá trình học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển các kỹ năng xã hội”, anh Bùi Quang Huy định hướng.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cũng đề nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An khóa XIX tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm của Ban Chấp hành các khóa trước, thật sự đoàn kết, gia tăng tính sáng tạo, dám nghĩ dám làm với tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển của thanh niên, của tỉnh và của đất nước.