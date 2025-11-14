Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế

TPO - Sáng 14/11, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn nhằm duyệt nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội dự kiến diễn ra trong hai ngày 15 - 16/12/2025.

Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh Đoàn trình bày dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, các đề án và chương trình đại hội. Nhiều ý kiến góp ý tập trung vào việc làm rõ chủ đề đại hội, đánh giá kết quả nhiệm kỳ và đề ra các mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá cho giai đoạn 2025 – 2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng chủ trì buổi làm việc.

Đáng chú ý, các đại biểu đề nghị báo cáo chính trị cần nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế, nhất là hỗ trợ các mô hình thanh niên khởi nghiệp, mô hình kinh tế khó khăn, thanh niên hoàn lương và thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến yêu cầu tổ chức Đoàn thẳng thắn nhìn nhận thực trạng vi phạm pháp luật trong thanh niên, đặc biệt là tệ nạn ma túy, bạo lực và các hành vi lệch chuẩn xã hội, đồng thời đánh giá sâu hơn những hạn chế trong công tác đồng hành với thanh niên lập nghiệp, giải quyết việc làm.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng đề nghị Tỉnh Đoàn tiếp thu tối đa ý kiến góp ý, rút gọn dung lượng báo cáo nhưng làm nổi bật các định hướng lớn của tỉnh, phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền 2 cấp sắp triển khai.

Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu trình bày dự thảo báo cáo chính trị.

Báo cáo cần thể hiện rõ những nét riêng trong phong trào tuổi trẻ Quảng Trị: Hỗ trợ thanh niên đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực số, phát triển du lịch, giữ gìn bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất phương án nhân sự do Tỉnh Đoàn trình, gồm 37 ủy viên Ban Chấp hành và 11 ủy viên Ban Thường vụ khóa I.