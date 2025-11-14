Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 14/11, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn nhằm duyệt nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội dự kiến diễn ra trong hai ngày 15 - 16/12/2025.

Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh Đoàn trình bày dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, các đề án và chương trình đại hội. Nhiều ý kiến góp ý tập trung vào việc làm rõ chủ đề đại hội, đánh giá kết quả nhiệm kỳ và đề ra các mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá cho giai đoạn 2025 – 2030.

14-11-toan-canh-20251114100823.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng chủ trì buổi làm việc.

Đáng chú ý, các đại biểu đề nghị báo cáo chính trị cần nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế, nhất là hỗ trợ các mô hình thanh niên khởi nghiệp, mô hình kinh tế khó khăn, thanh niên hoàn lương và thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến yêu cầu tổ chức Đoàn thẳng thắn nhìn nhận thực trạng vi phạm pháp luật trong thanh niên, đặc biệt là tệ nạn ma túy, bạo lực và các hành vi lệch chuẩn xã hội, đồng thời đánh giá sâu hơn những hạn chế trong công tác đồng hành với thanh niên lập nghiệp, giải quyết việc làm.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng đề nghị Tỉnh Đoàn tiếp thu tối đa ý kiến góp ý, rút gọn dung lượng báo cáo nhưng làm nổi bật các định hướng lớn của tỉnh, phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền 2 cấp sắp triển khai.

14-11-thuong-truc-20251114101021.jpg
Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu trình bày dự thảo báo cáo chính trị.

Báo cáo cần thể hiện rõ những nét riêng trong phong trào tuổi trẻ Quảng Trị: Hỗ trợ thanh niên đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực số, phát triển du lịch, giữ gìn bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất phương án nhân sự do Tỉnh Đoàn trình, gồm 37 ủy viên Ban Chấp hành và 11 ủy viên Ban Thường vụ khóa I.

Hoàng Nam
#Phát triển thanh niên Quảng Trị #Vi phạm pháp luật trong thanh niên #Vai trò của thanh niên trong kinh tế #Nghị quyết đại hội Đoàn #Chương trình thanh niên khởi nghiệp #Thực trạng tệ nạn xã hội #Chuyển đổi số và phát triển du lịch #Phong trào tuổi trẻ sáng tạo #Tổ chức và nhân sự Đại hội Đoàn #Chính sách hỗ trợ thanh niên #Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị #nhân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục