Giới trẻ

Nhiều hoạt động ấm tình người trong mưa lũ của tuổi trẻ Quảng Trị

Diệu Nhi
TPO - Những ngày cuối tháng 10 đầu tháng 11/2025, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở Quảng Trị ngập sâu, giao thông chia cắt, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Giữa dòng nước lũ, hình ảnh những thanh niên áo xanh vào vùng tâm lũ để cứu trợ, nấu cơm, dọn bùn, thăm hỏi và sẻ chia đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Bếp yêu thương, ấm nghĩa tình

Tại xã Ninh Châu, khi nước lũ chưa kịp rút, đoàn viên, thanh niên đã tổ chức hai đoàn cứu trợ khẩn cấp hướng về thôn Hữu Tân - khu vực đang bị ngập sâu, giao thông chia cắt. 90 suất quà gồm nhu yếu phẩm và nước sạch đã được trao tận tay bà con tại các điểm an toàn.

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, tuổi trẻ Ninh Châu còn phối hợp cùng chính quyền địa phương nắm bắt tình hình, thăm hỏi, động viên nhân dân vượt qua khó khăn do mưa lũ gây ra.

z7195176399893-fddd58ea88f5e8758ab92da380e76593.jpg
z7195176437565-6046c2a15448a8c23b19575cd01524cd.jpg
z7195176411379-65b52e9f39c0de4a1711d854f279975d.jpg
Đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Trị trao các phần nhu yếu phẩm cho bà con vùng bị chia cắt.

Ở xã Lệ Ninh, mô hình “Bếp yêu thương - Ấm áp nghĩa tình giữa mùa nước lũ” được triển khai nhanh chóng. Ngay từ sáng sớm, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng tình nguyện viên đã có mặt tại nhà văn hóa thôn để chuẩn bị thực phẩm, nấu hàng trăm suất cơm ấm nóng gửi đến tận tay người dân bị cô lập. Những bữa cơm nghĩa tình không chỉ giúp bà con vơi bớt khó khăn mà còn thắp lên ngọn lửa đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.

Tại xã Mỹ Thủy, tuổi trẻ cùng Công an xã đã kết nối các mạnh thường quân, tổ chức đội hình xung kích hỗ trợ 300 suất cơm và 100 bình nước lọc cho 100 nhân khẩu tại xóm Sông Vĩnh Định bị ngập lụt nhiều ngày. Sự có mặt kịp thời của đoàn viên đã góp phần tiếp thêm động lực cho bà con vượt qua giai đoạn khó khăn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của tuổi trẻ vì cộng đồng.

z7195176302805-b184a15904bbb40f26d1b7460eaade9c.jpg﻿
z7195176270889-b5ee998def5502494253472a53de5c0e.jpg
z7195176355581-f060d50ff50ce1714e3c077d9dab8b82.jpg
“Bếp yêu thương - Ấm áp nghĩa tình giữa mùa nước lũ” đã được triển khai nhanh chóng.

Làm sạch quê hương sau lũ

Sau khi nước bắt đầu rút, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Tiêu biểu như tại xã Nam Hải Lăng và xã Tân Mỹ, hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xúc bùn đất, khơi thông cống rãnh, làm sạch đường làng, ngõ xóm, trường học và khu dân cư bị ngập.

Tại xã Vĩnh Định, đoàn viên, thanh niên đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn, neo đơn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

z7195176375409-157a3ec28ca770b428729c48baaf8660.jpg
z7195176366696-fc0c3b95cadfaef8026c663adf7f62f5.jpg
z7195176379647-75d9ac016005de8622efce2a05f3a308.jpg
z7195176458543-0489e9985baa495d44db8bb2cb743851.jpg
Các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai.

Không dừng lại ở đó, tại xã Cam Hồng, Đoàn Thanh niên Trường THCS & THPT Dương Văn An đã cùng nhau xắn tay áo, dọn sạch bùn đất, khôi phục lại trường lớp sau lũ. Giữa bộn bề khó khăn, những đôi tay trẻ vẫn kiên trì dựng lại bàn ghế, lau chùi từng lớp học, thắp lên tinh thần đoàn kết và trách nhiệm rực sáng trong gian khó.

Ở xã La Lay, đoàn viên, thanh niên lại lặng lẽ dọn bùn, sửa đường, khơi thông lối đi, giúp bà con thuận tiện di chuyển sau bão. Mỗi hành động, dù nhỏ bé, đều thể hiện tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, góp phần khẳng định vị trí tiên phong của tuổi trẻ trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Diệu Nhi
#Quảng Trị #đoàn viên #cứu trợ #mùa lũ #tình nguyện #đoàn thanh niên #hậu quả thiên tai

