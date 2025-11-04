Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Cô gái 'họa mộc' Tây Bắc

Diệu Nhi

TPO - Nghỉ việc hướng dẫn viên du lịch, Trần Lan Anh (SN1994) trở về nối nghiệp cha, lưu giữ “hồn Tây Bắc” qua những bức tranh điêu khắc thổ cẩm trên gỗ.

Nối nghiệp 'họa mộc'

Trần Lan Anh (SN 1994), sống ở phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, từng làm du lịch nhiều năm. Sau khi kết hôn và sinh con đúng vào thời điểm dịch bệnh COVID-19, cô phải nghỉ việc. Thời gian ấy, Lan Anh thử nhiều nghề khác nhau để mưu sinh. “Nhưng tôi nhận ra đó không phải con đường lâu dài. Mỗi công việc tôi từng làm đều để lại cho tôi bài học, và tất cả đã dẫn tôi đến ngày hôm nay", Lan Anh nói.

Trở về nối nghiệp cha, Lan Anh kể, hành trình này bắt đầu từ một mạch cảm xúc rất tự nhiên là tình yêu quê hương. Đặc biệt, từ nhỏ, cô đã quen với hình ảnh cha cặm cụi bên những tấm gỗ cũ, thổi hồn Tây Bắc vào từng đường dao.

z7187172764281-970b8c13533568a17b5e509e9dc618fa-5289.jpg
Trần Lan Anh (SN 1994), sống ở phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Khi bắt đầu, Lan Anh tưởng mình khởi đầu từ con số không vì không qua trường lớp mỹ thuật nào. Nhưng khi cầm đục, chạm tay lên những thớ gỗ, cô nhận ra mọi thứ không hề xa lạ. Hóa ra, cô như đã được "ngấm" nghề từ bé, bằng cách quan sát bố làm việc mỗi ngày.

“Bố tôi không bao giờ nói bằng lời rằng ông vui khi tôi nối nghiệp, cũng chẳng bao giờ động viên. Nhưng tôi hiểu, vì chính hành động của ông đã nói thay tất cả, ông truyền cho tôi 30 năm kinh nghiệm, chỉ dạy từng cách xử lý gỗ, đính thổ cẩm, và đến giờ vẫn đồng hành với tôi trong từng bức tranh”, Lan Anh chia sẻ.

Theo Lan Anh, phần khó nhất là điêu khắc. Cô phải tưởng tượng được thần thái con người vùng cao, rồi xử lý gỗ sao cho dù đem đi xa vẫn không nứt vỡ. "Tôi chọn loại gỗ ván cũ từng lợp mái nhà để tái sử dụng, nên rất cong vênh. Điều đó yêu cầu người nghệ nhân phải tỉ mỉ, khéo léo trong 50 tiếng hoặc hơn để hoàn thành một tác phẩm”, cô gái Tây Bắc chia sẻ.

z7187127947293-4381cbb9ea0a753d165a17cd41ae0d1e.jpg
Lan Anh - cô gái "họa mộc" Tây Bắc.
z7187127951116-31d14a36069fcaaca405390c65cb6b5e.jpg
z7187127848352-31d938a5b9326384361f8eecd0ecdd51.jpg
Không gian nơi Lan Anh sáng tác các tác phẩm nghệ thuật mỗi ngày.

Lưu giữ và lan tỏa văn hóa Tây Bắc

Mỗi bức tranh, Lan Anh tái hiện một câu chuyện về đời sống, sinh hoạt, văn hóa Tây Bắc. Trước khi hoàn thiện một bức tranh, cô phải tìm hiểu hoa văn, trang phục, cách sinh hoạt của từng dân tộc để chọn họa tiết phù hợp. Có bức tháo ra đính lại đến cả chục lần.

Cô thừa nhận rào cản lớn nhất là sự chính xác trong thể hiện văn hóa. Bởi khi kể về người dân tộc thiểu số, nếu làm sai dù chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể bị phản ứng. Nhiều người từng bảo cô rằng Sa Pa bây giờ bị bê tông hóa, không còn “hồn cốt” ngày xưa. Nhưng Lan Anh lại có cách nhìn khác.

“Tây Bắc bắt buộc phải thay đổi để người dân có cuộc sống tốt hơn. Tôi chỉ muốn giữ lại những điều giản dị, những ký ức đời thường như cảnh người phụ nữ dệt vải, em bé gùi hàng, nồi cơm bốc khói chiều đông... Tôi kể lại để ai đó từng mơ hồ về Tây Bắc có thể nhìn thấy và cảm nhận được con người nơi đây một cách gần gũi hơn”, Lan Anh nói.

z7187127858983-04775be84b122cf61edd1fc91aaf5268.jpg
z7187127935397-178ca15f469847363ac55d24f5cc76e2.jpg
z7187127889845-5bb005301fdb24f8c1214fabc618b3f9.jpg
Một số tác phẩm nổi bật của Lan Anh.

Tác phẩm của Lan Anh được nhiều người yêu thích, từ chủ khách sạn, nhà hàng, bảo tàng, đến các gia đình thành phố. Nhiều người còn đặt cô làm tranh mang phong vị Tây Bắc để treo trong nhà hoặc làm quà tặng bạn bè quốc tế. “Điều tôi tự hào nhất là đã mang văn hóa quê hương đến với mọi người theo cách tự nhiên nhất”, Lan Anh chia sẻ.

Lan Anh đã lan tỏa trên mạng xã hội TikTok với mỗi bức tranh kèm theo một câu chuyện về con người, về ký ức, về vẻ đẹp giản dị của vùng cao. Cô cũng ấp ủ kế hoạch mở những workshop nhỏ, để du khách có thể tự tay trải nghiệm và hiểu hơn về văn hóa Sa Pa. Trong tương lai, Lan Anh sẽ thiết kế những sản phẩm nhỏ gọn hơn, để khách nước ngoài dễ mang về, như một món quà của Tây Bắc.

"Là một người phụ nữ đã có gia đình, tôi hiểu rằng lựa chọn của mình không dễ. Nhiều người ở hoàn cảnh như tôi sẽ chọn ổn định, lui về hậu phương. Nhưng tôi nghĩ, ở độ tuổi nào đi chăng nữa, chỉ cần có niềm tin, tình cảm, thời gian và quyết tâm thì chưa bao giờ là muộn để bắt đầu”, Lan Anh chia sẻ.

Lan Anh không phải người dân tộc thiểu số, nhưng cô dành trọn tình yêu cho những câu chuyện của họ. Sa Pa giờ khá giả hơn, hạnh phúc hơn. "Tôi chỉ muốn kể lại những ký ức đã nuôi lớn tâm hồn mình, trước khi chúng trôi vào quên lãng”, cô nói.

Diệu Nhi
#Lan Anh #họa mộc Tây Bắc #điêu khắc gỗ #văn hóa Tây Bắc #Sa Pa #tranh thổ cẩm #nối nghiệp truyền thống #cô gái Tây Bắc #TikTok #cô gái 9x #vùng cao #Tây Bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục