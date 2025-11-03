Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Nữ sinh công nghệ nỗ lực đưa trí tuệ nhân tạo vào y khoa

Thảo Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ cảm giác choáng ngợp thuở đầu đến những đêm thức trắng cùng đồng đội, cô gái nhỏ dần rèn được sự bình tĩnh, bền bỉ và tư duy hệ thống trước mọi khó khăn. Đó là những bước khởi đầu của nữ sinh Lê Nguyễn Phương Thùy khi nghiên cứu cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào y tế.

Biến nỗi sợ thành động lực nghiên cứu

anh-hoc-tap-nghien-cuu-03.jpg
Lương Nguyễn Phương Thùy cùng các thành viên trình bày nghiên cứu của mình tại cuộc thi VietNam Data 2023.

Từng là học sinh chuyên Sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TPHCM, Thùy đã có “cú rẽ” sang ngành Công nghệ thông tin sau thời gian chứng kiến xã hội vận hành trong đại dịch COVID-19. Xuất phát điểm đó cùng niềm yêu thích với lĩnh vực y tế khiến cô luôn mang trong mình trăn trở: “Làm sao để bác sĩ có thể hiểu và tin tưởng kết quả từ dữ liệu trí tuệ nhân tạo?”.

Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản ấy lại mở ra hành trình nhiều thử thách. Bởi trong y học, niềm tin và tính minh bạch là yếu tố sống còn. Mỗi kết quả chẩn đoán đòi hỏi vừa chính xác, vừa có cơ sở khoa học rõ ràng để bác sĩ kiểm chứng trước khi đưa ra quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bệnh nhân. Mang theo sự thôi thúc đó, Thùy và nhóm của mình đặt mục tiêu giúp AI trở nên dễ hiểu và minh bạch hơn.

Phương Thùy hiện là sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG HCM), là một trong 20 nữ sinh tiêu biểu nhận Giải thưởng Nữ sinh KHCN năm 2025 do T.Ư Đoàn trao tặng.

Ngay từ năm hai đại học, Phương Thùy đã bắt đầu dấn thân vào nghiên cứu khoa học. Trong số các công trình từng tham gia, Thùy đặc biệt tâm đắc với đề tài “Ghi chú lâm sàng đáng tin cậy với mô hình ngôn ngữ lớn”.

Thời gian đầu nghiên cứu, nữ sinh từng thấy sợ hãi trước “rừng dữ liệu” khổng lồ và những nguyên tắc nghiêm ngặt về bảo mật. “Thật ra lúc mới bắt đầu, mình khá bối rối và choáng ngợp. Có thời điểm mình nhìn chằm chằm vào máy tính và cảm thấy sợ khi nhận ra bản thân quá nhỏ bé trước thế giới công nghệ”, cô kể.

z7138447251948-3be43a2aa372727e13325ec54ae53a40.jpg
Thùy cùng nhóm nghiên cứu thử sức tại vòng chung kết AI challenge HCMC 2024.

Với Thùy, mỗi dòng lệnh không đơn thuần là kỹ thuật lập trình mà còn như một phép thử của ý chí và bản lĩnh. Trong đó, những căn bệnh phổ biến được nghiên cứu trên hàng nghìn mẫu, còn các bệnh hiếm lại chỉ có số lượng mẫu hạn chế.

“Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình là khi nhóm tiến hành chạy thử nghiệm mô hình AI cho đề tài. Do không đủ kinh phí để thuê gói nâng cấp của nền tảng tính toán, cả nhóm cần chia nhau xử lý từng phần dữ liệu trên nhiều máy cá nhân. Có những đêm, chúng mình thức đến khuya để theo dõi tiến trình. Bởi chỉ cần một máy tắt giữa chừng sẽ buộc toàn bộ quá trình phải bắt đầu lại từ đầu”, cô kể.

Tuy nhiên chính các thử thách tưởng chừng như bào mòn ý chí lại giúp Thùy nhận ra sức mạnh tiềm ẩn trong niềm đam mê của mình. Từ cảm giác choáng ngợp thuở đầu đến những đêm thức trắng cùng đồng đội, cô gái nhỏ dần rèn được sự bình tĩnh, bền bỉ và tư duy hệ thống trước mọi khó khăn.

anh-hoc-tap-nghien-cuu-02.jpg
Tham gia các cuộc thi giúp Thùy rèn luyện và trưởng thành hơn qua từng trải nghiệm.

“Mình nhận ra hành trình nghiên cứu nào cũng có lúc căng thẳng và áp lực. Nhưng thay vì né tránh, mình chọn xem điều đó là bước đệm để tiến xa hơn. Mình cũng tự nhắc nhở bản thân rằng đã bắt đầu thì phải đi đến cùng, không được nửa vời”, Thùy nói.

Mảnh ghép trong cộng đồng nữ giới làm khoa học

Sau nhiều tháng miệt mài, Thùy cùng nhóm đã tìm ra lời giải cho bài toán dữ liệu y tế bằng mô hình ngôn ngữ lớn. Mô hình này cho phép tổng hợp và tạo ra dữ liệu y tế nhân tạo có độ tin cậy cao, vừa giúp mở rộng phạm vi lọc của hệ thống đối với các căn bệnh hiếm gặp.

Với 3 công bố khoa học trên Hội thảo quốc tế uy tín, Thùy là một trong 20 sinh viên tiêu biểu nhận Giải thưởng Nữ sinh KHCN năm 2025 do T.Ư Đoàn trao tặng vừa qua. "Giải thưởng này như một lời nhắc để mình không ngừng tiến lên, tiếp tục nghiên cứu và truyền cảm hứng khoa đến các bạn nữ yêu công nghệ”, Thùy chia sẻ trong niềm xúc động, tự hào.

z7172515262809-22f0249480522a59c01ff3ca1b3975db.jpg
Thùy là một trong 20 sinh viên tiêu biểu nhận Giải thưởng Nữ sinh KHCN năm 2025 do T.Ư Đoàn trao tặng vừa qua.

Quãng thời gian đồng hành cùng các đồng đội chung đam mê trong các dự án khoa học khiến Thùy hiểu rằng, mình thuộc về thế giới công nghệ. Cô đặc biệt cảm nhận rõ niềm vui lan tỏa tri thức từ những buổi thảo luận, thử nghiệm.

“Mình cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy ánh mắt của ai đó sáng lên vì họ nhận ra điều mới mẻ từ lời giải thích của mình. Cảm giác đó vừa ấm áp vừa tự hào như thể tri thức không còn nằm yên trong sách vở hay những dòng lệnh, mà đang thực sự được sống, được chạm đến con người”, cô kể.

Chính khoảnh khắc ấy đã “ươm mầm” trong cô ước mơ trở thành một giảng viên, nhà nghiên cứu có thể truyền cảm hứng và dẫn dắt thế hệ trẻ khám phá thế giới công nghệ. Bởi, cô nhận thấy trí tuệ nhân tạo không đơn thuần là công cụ lập trình hay xử lý dữ liệu, mà còn như cây cầu kết nối giữa đổi mới sáng tạo và tương lai của quốc gia.

“Trong kỷ nguyên dân tộc đang vươn mình mạnh mẽ, hiền tài số trở thành nguồn nguyên khí nuôi dưỡng quốc gia số. Bởi vậy, mình tin rằng con đường theo đuổi công nghệ là hành trình phụng sự cho tương lai đất nước”, Thùy nhấn mạnh.

Thảo Linh
#AI y tế #nữ sinh công nghệ #trí tuệ nhân tạo #nghiên cứu y khoa #giải thưởng khoa học #đổi mới sáng tạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục