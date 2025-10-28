Giải thưởng 'Nhân tài Đất Việt': Tôn vinh sự sáng tạo, chiều sâu trí tuệ người Việt Nam

TPO - Chủ tịch Quốc hội biểu dương những tập thể, cá nhân có những công trình khoa học xuất sắc, được tôn vinh và được trao giải thưởng cao quý Nhân tài Đất Việt. Đây thực sự là những “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập” tiêu biểu cho tinh thần lao động cống hiến, khả năng sáng tạo và chiều sâu trí tuệ của người Việt Nam.

Tối 27/10, Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lần thứ 18 năm 2025.

Dự chương trình, có ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội SVVN.

﻿ ﻿ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tham dự chương trình.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã ghi dấu gần hai thập kỷ hình thành và phát triển, trở thành một trong những giải thưởng uy tín trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục và khuyến học tại Việt Nam.

Từ mục tiêu ban đầu là tìm kiếm và tôn vinh tài năng trong ngành Công nghệ thông tin, Giải thưởng đã không ngừng mở rộng phạm vi, phản ánh toàn diện các trụ cột phát triển bền vững của quốc gia. Qua đó, Giải thưởng đã góp phần phát hiện, khuyến khích và lan tỏa những giá trị sáng tạo trong cộng đồng, đặc biệt là đội ngũ trí thức, nhà khoa học và người lao động sáng tạo trên cả nước.

Trải qua 18 mùa giải, đã có nhiều công trình ứng dụng tiềm năng vươn ra thị trường quốc tế như: Lào, Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ, Anh, Ý và cả những nước yêu cầu rất cao về công nghệ như Nhật Bản, Hoa Kỳ.

Nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao, có tổ chức được trao giải lọt vào top 5 các doanh nghiệp công nghệ cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương hoặc top 100 doanh nghiệp công nghiệp tiêu biểu toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ trao giải.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương Giải thưởng năm nay có định hướng chuyên môn tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57.

Chủ tịch Quốc hội cũng hoan nghênh Giải thưởng đã lựa chọn chủ đề “AI và Dữ liệu lớn - Công nghệ kiến tạo đột phá” hướng tới việc thúc đẩy các giải pháp ứng dụng công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, vạn vật kết nối, điện toán lượng tử.

Qua đó, góp phần trực tiếp vào việc xây dựng kinh tế số, xã hội số, đảm bảo an toàn dữ liệu, an ninh mạng, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Biểu dương những tập thể, cá nhân đã có những công trình khoa học xuất sắc, được tôn vinh và được trao thưởng cao quý hôm nay, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đó thực sự là những “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập” tiêu biểu cho tinh thần lao động cống hiến, khả năng sáng tạo và chiều sâu trí tuệ của người Việt Nam chúng ta.

"Tôi mong rằng, các cá nhân và tập thể được nhận giải thưởng hôm nay tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện công trình, có nhiều ý tưởng mới để có thêm sản phẩm dự giải vào những năm sau", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải Nhất cho các tác giả.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đất nước ta đang đứng trước nhiều vận hội phát triển, sáng tạo phải đi cùng với việc học tập không ngừng và học tập mỗi ngày.

Sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, phát triển của công nghệ sinh học, các ứng dụng của cơ sở dữ liệu lớn … đang đem lại cho chúng ta cơ hội để khai thác những thành tựu khoa học công nghệ, tạo sự phát triển đột phá về kinh tế - xã hội của đất nước. Đây là thời điểm để các bạn trẻ khởi nghiệp và các nhà trí thức, khoa học cùng chung tay sáng tạo, vì tương lai tốt đẹp của cả dân tộc ta.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp xây dựng xã hội học tập, phát triển hệ thống giáo dục mở, tạo môi trường thuận lợi cho mọi người được học tập thường xuyên, được cung cấp các dịch vụ giáo dục, nguồn tài nguyên giáo dục phong phú, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của toàn dân.

Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao giải Nhì cho các tác giả.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ Lãnh đạo các đơn vị trao giải cho các tác giả tại chương trình.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội SVVN trao Giải thưởng lĩnh vực Tuổi trẻ sáng tạo cho ThS.Nguyễn Bá Mạnh - Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Các công trình nổi bật được trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2025 như: “Triển khai ghép đa tạng từ người hiến chết não”; “Hiệu quả điều trị kết hợp tiêu huyết khối và lấy huyết khối cơ học trong nhồi máu não cấp”; "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tiếp nhận, quản lý, tuyển chọn người nhận mô - tạng hiến"...

Riêng Giải thưởng lĩnh vực Tuổi trẻ sáng tạo, có công trình "Nghiên cứu công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng trong tổng hợp vật liệu tiên tiến khung hữu cơ kim loại (MOFs) và nano oxide ứng dụng trong đa lĩnh vực môi trường, năng lượng, nông nghiệp và an ninh quốc phòng" của ThS Nguyễn Bá Mạnh - Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Giải thưởng lĩnh vực Khuyến học - Tự học thành tài trao giải Đồng hạng cho 4 công trình: Máy gắp mía thủy lực xoay 360 độ; Thiết bị đào rãnh đất; Máy tinh lọc mật ong; Ứng dụng ống diệt men chè trong quy trình sản xuất...