Chàng trai kiếm tiền tỉ mỗi năm nhờ loài ‘ăn đêm, đẻ khỏe’

TPO - Nhận thấy chồn hương loài ăn tạp, “siêu đẻ”, lại dễ nuôi, anh Phạm Viết Phi (SN 1989, trú phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp. Sau khi trừ các chi phí, anh “bỏ túi” gần 1 tỉ đồng/năm.

Những năm gần đây, mô hình nuôi chồn hương đang phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Chồn hương thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB. Theo đó, việc khai thác và sử dụng chồn hương từ tự nhiên vì mục đích thương mại bị nghiêm cấm. Tuy nhiên việc nuôi chồn hương theo quy định có thể được thực hiện, miễn đảm bảo các điều kiện theo luật định.

Năm 2022, sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, anh Phạm Viết Phi (SN 1989, trú phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) đầu tư hơn 1 tỉ đồng để xây dựng hệ thống chuồng trại, mua chồn hương giống.

“Để nuôi chồn hương, ngoài đăng ký giấy phép chăn nuôi, xin cấp mã số trại nuôi ở Chi cục Kiểm lâm thì chủ trang trại còn phải đầu tư làm hệ thống chuồng nuôi đảm bảo tiêu chuẩn. Con giống có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp”, anh Phi cho hay.

Anh Phạm Viết Phi thành công với mô hình nuôi chồn hương.

Khu vực chuồng trại được anh xây dựng khoa học, đảm bảo mát mẻ vào mùa hè và ấm áp khi đông về. Mỗi con chồn được nuôi trong một ô chuồng riêng biệt bằng kim loại, sạch sẽ và thuận tiện cho việc theo dõi, chăm sóc.

“Chuồng được thiết kế dạng lồng sắt, hoặc gỗ, cao khoảng 70cm, rộng khoảng 1m2 tùy vào số lượng nuôi nhốt. Lồng sắt được bố trí trên giá đỡ cách nền từ 0,3 - 0,5m để thông thoáng, tránh ẩm thấp và tiện vệ sinh chuồng trại. Mỗi chuồng đều được đánh số và ghi chép vào sổ để tiện theo dõi”, anh Phi chia sẻ.

Mỗi cá thể chồn được anh Phi nuôi trong lồng sắt riêng biệt.

Chuồng được phân chia thành các khu riêng biệt: khu nuôi cá thể, khu nuôi các cặp chồn sinh sản, khu nuôi chồn mới đẻ… Tùy giai đoạn phát triển, sẽ nhốt chồn trong lồng theo tỉ lệ 1 - 2 hoặc nhiều con.

Theo anh Phi, chi phí thức ăn cho mỗi con chồn chỉ khoảng 2.000 - 3.000 đồng/ngày, với thực đơn chủ yếu là chuối và cá nấu chín. Một yếu tố quan trọng là phải giữ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ để phòng ngừa dịch bệnh.

“Do tập tính hoang dã, ban ngày chồn thường ngủ, chỉ thức dậy vào tầm chiều và ban đêm để kiếm ăn. Cần phải hiểu rõ tập tính của loài động vật này, đặc biệt khi chồn hương sinh sản cần giữ không gian yên tĩnh. Khi con non đã khỏe thì tách ra để nuôi riêng nhằm dễ quản lý, chăm sóc”, anh Phi bật mí.

Mô hình nuôi chồn hương của anh Phạm Viết Phi.

Nhờ sự đầu tư bài bản, trang trại của anh Phi mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Hiện tại, trang trại có hơn 150 con chồn hương, mỗi năm chồn mẹ đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 3 - 5 con. Chồn giống nuôi 2 tháng là có thể bán với giá 6 - 8 triệu đồng/cặp, từ 3 - 4 tháng giá 10 - 12 triệu đồng/cặp, chồn hương thương phẩm có giá dao động từ 1,5 - 1,9 triệu đồng/kg.

Với 100 cặp chồn sinh sản đang nuôi, năm nay anh Phi dự tính thu về khoảng 1 tỷ đồng từ tiền bán chồn giống và chồn thịt. “Hiện tại, nhu cầu thị trường tiêu thụ chồn hương rất lớn nên hầu như cung không đủ cầu”, anh Phi nói.

Thức ăn của chồn hương chủ yếu là chuối

Chia sẻ về những dự định tương lai, anh Phi cho biết, đang lên kế hoạch mở rộng chuồng trại, để tăng thêm đàn chồn hương sinh sản và chồn hương thương phẩm, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, tăng thêm thu nhập. Chàng trai 8x cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật, giúp người dân có nhu cầu nuôi chồn hương cùng phát triển kinh tế.

“Không chỉ nắm vững kỹ thuật, người nuôi còn phải hiểu rõ các quy định của pháp luật. Quá trình nuôi từ khi nhập giống đến lúc xuất bán hay khi xảy ra dịch bệnh cũng phải khai báo với cơ quan chức năng để quản lý, kiểm soát”, anh Phi chia sẻ.

Anh Phi đánh giá chồn hương là loài dễ nuôi, đầu ra ổn định.

Bà Nguyễn Thị Hương Lê – Chủ tịch Hội Nông dân phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn có 4 mô hình nuôi chồn hương mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện tại, thị trường tiêu thụ, giá bán ổn định nên mô hình nuôi chồn hương sinh sản và chồn hương thương phẩm đang được nhân rộng.

“Hội Nông dân phường cũng hỗ trợ, hướng dẫn người dân về quy trình, thủ tục pháp lý và kỹ thuật nuôi chồn hương giúp bà con nâng cao hiệu quả kinh tế, vươn lên làm giàu trên chính quê hương của mình”, bà Hương Lê cho hay.