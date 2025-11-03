'Dìu' người dân qua mưa ngập

TP - Trong đợt mưa lũ lịch sử ở Đà Nẵng, những bóng áo xanh có mặt ở mọi “điểm nóng” để cùng chính quyền địa phương, lực lượng chức năng sơ tán, đảm bảo an toàn, chăm lo đời sống cho người dân. Sau khi nước rút, đội hình tình nguyện xung kích nhanh chóng được thiết lập để cùng bà con khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Giúp dân “đuổi” bùn non

Từ sáng 31/10, ngay khi nước lũ bắt đầu rút khỏi khu dân cư, những chuyến xe đầu tiên chở theo hàng trăm sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn Đà Nẵng đến các xã ngập lụt, ra quân hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau đợt mưa ngập lịch sử. Từ sáng sớm, 50 tình nguyện viên của Đoàn trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng đã có mặt ở trường Tiểu học Phan Bội Châu (xã Điện Bàn Tây) để cùng các thầy, cô giáo “đuổi” bùn non, vệ sinh các lớp học, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Những bóng áo xanh tất bật tay cuốc, tay cào, nước xối đến đâu, khoảnh sân lát gạch sạch đến đó. Hàng chục bộ bàn ghế, thiết bị dạy học, sách vở… nằm phơi nắng giữa sân, lấm lem bùn đất. Các tình nguyện viên nhanh tay lau chùi sạch bùn, phơi phóng vật dụng, thiết bị dưới cái nắng hanh sau gần một tuần mưa lớn. Những khuôn mặt lấm lem bùn đất, những chiếc áo xanh ướt đẫm, nhưng ai cũng nở nụ cười trên môi.

Chỉ chưa đầy 24h sau khi Thành Đoàn Đà Nẵng phát động, Đoàn Thanh niên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn Đà Nẵng đã nhanh chóng kêu gọi và thành lập đội hình thanh niên xung kích hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Hưởng ứng lời kêu gọi, hơn 1.500 đoàn viên thanh niên đã đăng ký tình nguyện, sẵn sàng đến các vùng “rốn lũ” để chung sức với địa phương, với người dân.

Hàng nghìn tình nguyện viên ở Đà Nẵng ra quân cùng người dân “đuổi” bùn nonẢnh: Giang Thanh

Qua 3 ngày triển khai, hàng chục ngôi trường bị bùn non, rác bủa vây sau đợt mưa ngập kéo dài đã được dọn dẹp sạch sẽ. Những tuyến đường bị chia cắt bởi bùn đất, đá lở được thông suốt. Bệnh viện, di tích, công sở… cũng “rũ bùn” sau mưa lũ.

“Các tình nguyện viên tập trung tổng vệ sinh tại các trường học, cơ sở y tế, trung tâm văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, di tích, các tuyến đường… để sớm giúp địa phương ổn định, tái thiết sau thiên tai. Bên cạnh đó, các đội hình cũng chú trọng hỗ trợ các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, hộ neo đơn…”, anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, cho biết.

Tiếp sức đồng bào

Cuối tuần, trụ sở Thành Đoàn Đà Nẵng lại tấp nập, bận rộn hơn hẳn ngày thường. Khu vực sảnh tầng 1 chất đầy hàng hóa, nhu yếu phẩm do các tổ chức, đơn vị, đoàn từ thiện hỗ trợ cho các địa phương bị ngập lụt. Hàng chục tình nguyện viên làm việc không ngơi tay để phân loại hàng hóa, chuẩn bị các túi quà gồm thực phẩm, nước sạch, thuốc men, nhu yếu phẩm… hỗ trợ bà con các vùng ngập sâu. Các đoàn công tác của Thành Đoàn tỏa đi khắp các xã chịu ảnh hưởng nặng nề sau mưa lũ như: Đại Lộc, Vu Gia, Thượng Đức, Hội An, Duy Xuyên, Điện Bàn… với những chiếc xe chở đầy ắp hàng hóa cứu trợ.

Tại “rốn lũ” Đại Lộc, chuyến xe chở đầy ắp hàng hóa của tuổi trẻ Đà Nẵng đi khắp những thôn, xóm nhỏ, phát quà tận tay bà con. Nhà ngập nước cao tới ngực, những ngày nước lên, gia đình bà Hồ Thị Hải (thôn Hòa Bắc, xã Đại Lộc) chen chúc trú tạm trên gác mái. Nước rút, căn nhà ngổn ngang, tủ lạnh, tivi… đều ướt sũng, mấy chục con gà cũng trôi theo dòng nước. Nhận túi quà cùng kinh phí từ Thành Đoàn Đà Nẵng, bà Hải xúc động: “Những ngày qua, tất bật dọn dẹp, đến cơm cũng không biết làm sao mà nấu. May có những suất cơm nghĩa tình, những túi quà của các đoàn tình nguyện, chúng tôi mới có sức để cầm cự, dọn dẹp sau lụt”.

Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng trao hàng ngàn túi quà an sinh hỗ trợ người dân trong ngập lụt. Ảnh: Giang Thanh

“Tuổi trẻ Đà Nẵng luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, có mặt ở mọi “điểm nóng”, vùng khó để hỗ trợ người dân. Thành Đoàn cũng đang tiếp tục kết nối, vận động các nguồn lực để sớm giúp bà con ổn định và tái thiết cuộc sống sau thiên tai”. Anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng

Anh Hùng kể, những ngày mưa ngập, lãnh đạo, cán bộ của đơn vị tích cực tìm kiếm, vận động các nguồn lực xã hội hóa để tiếp sức cho người dân. Trong mưa lũ, lực lượng đoàn viên thanh niên chèo thuyền, lội nước đến tận các điểm ngập sâu để phát cơm, suất ăn; tặng các túi an sinh giúp bà con chống chọi với nước lũ. Đến nay, tuổi trẻ Đà Nẵng đã hỗ trợ hàng chục ngàn túi quà thanh niên, cứu trợ khẩn cấp cho người dân sau mưa lũ.