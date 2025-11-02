'Áo xanh' vùng sạt lở giúp người dân dựng lại nhà, khắc phục hậu quả mưa lũ

TPO - Mưa lớn liên tiếp khiến xã Trà Tập (TP Đà Nẵng) trở thành một trong những "điểm nóng" sạt lở. Khi đất đá vẫn còn ngổn ngang, đoàn viên, thanh niên địa phương đội mưa cùng bà con khắc phục hậu quả thiên tai.
Những ngày này, lực lượng thanh niên xã Trà Tập (TP Đà Nẵng) ra sức hỗ trợ bà con khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sạt lở.
Bí thư Đoàn xã Trà Tập Nguyễn Văn Thanh cho biết, ngay khi mưa lớn sạt lở xảy ra, Đoàn xã huy động lực lượng thanh niên tại chỗ chia thành các nhóm nhỏ đến từng thôn giúp người dân di dời tài sản, dọn dẹp nhà cửa, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm...
... và cùng các lực lượng dọn sạt lở mở lại đường bị vùi lấp.