'Áo xanh' vùng sạt lở giúp người dân dựng lại nhà, khắc phục hậu quả mưa lũ

TPO - Mưa lớn liên tiếp khiến xã Trà Tập (TP Đà Nẵng) trở thành một trong những "điểm nóng" sạt lở. Khi đất đá vẫn còn ngổn ngang, đoàn viên, thanh niên địa phương đội mưa cùng bà con khắc phục hậu quả thiên tai.

Những ngày này, lực lượng thanh niên xã Trà Tập (TP Đà Nẵng) ra sức hỗ trợ bà con khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sạt lở.

Bí thư Đoàn xã Trà Tập Nguyễn Văn Thanh cho biết, ngay khi mưa lớn sạt lở xảy ra, Đoàn xã huy động lực lượng thanh niên tại chỗ chia thành các nhóm nhỏ đến từng thôn giúp người dân di dời tài sản, dọn dẹp nhà cửa, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm...



... và cùng các lực lượng dọn sạt lở mở lại đường bị vùi lấp.

Thanh niên góp sức dựng lại nhà cửa cho bà con.

Sẵn sàng mang sức trẻ giúp bà con

Màu áo xanh tình nguyện trở thành điểm tựa tinh thần cho người dân vùng cao.

Mưa lớn, sạt lở dự báo còn diễn biến phức tạp, Đoàn xã đang duy trì các đội hình tình nguyện thường trực tại những khu vực xung yếu, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống mới.

“Chúng tôi luôn xác định, thanh niên là lực lượng tiên phong trong mọi hoàn cảnh. Càng khó khăn, tinh thần xung kích càng phải được phát huy” - Bí thư Đoàn xã Trà Tập Nguyễn Văn Thanh chia sẻ.