'Du hành' đến từng vùng đất Việt qua không gian thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo

TPO - Nhóm học sinh lớp 11 biến niềm đam mê công nghệ và tình yêu văn hóa dân tộc thành ứng dụng "Người đoán di sản", giúp người trẻ “du hành” đến từng vùng đất Việt Nam qua không gian thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo.

Ý tưởng "chạm" vào di sản một cách tự nhiên

Nhóm học sinh Lê Trung Hiếu, Lê Huy Hoàng và Đặng Thái Hòa đến từ lớp 11 (K2) của Trường DGS (Delta Global School) đã sáng chế ứng dụng Heritage Guessr (Người đoán di sản) và giành ngôi vị Quán quân trong Cuộc thi Hackathon AI Thanh niên toàn quốc 2025.

Người đoán di sản không chỉ là một ứng dụng trò chơi mà còn trở thành công cụ giáo dục tích hợp vào chương trình giảng dạy, học tập về địa lý, lịch sử và Việt Nam học ở nhiều cấp học trên quy mô toàn quốc. Từ sản phẩm này, nhóm học sinh lớp 11 mong muốn đưa các văn hóa đặc trưng của Việt Nam đến gần với mọi người hơn qua nền tảng có tương tác giữa người và người.

"Tận dụng xu thế của sự phát triển của AI, chúng em tin rằng đây có thể là chìa khóa quan trọng để kéo người chơi gần hơn với các vẻ đẹp của đất nước. Chúng em tin rằng, với sự hỗ trợ của AI trong game, người chơi sẽ được song hành cùng một trợ lý ảo để giúp họ không chỉ hiểu và biết trên bề mặt, mà có một sự hiểu biết thực sự đủ sâu đối với các di tích văn hóa của Việt Nam", bạn Lê Trung Hiếu chia sẻ.

Hiếu cho biết, nhóm lựa chọn hướng đi về giáo dục di sản vì nhận thấy rằng dù Việt Nam có rất nhiều di tích lịch sử và giá trị văn hóa đặc sắc, nhưng các nền tảng hay ứng dụng truyền tải những kiến thức này theo cách sinh động và hấp dẫn vẫn còn rất hạn chế.

Việc học về di sản ở trường thường mang tính lý thuyết, dễ khiến học sinh cảm thấy khô khan và xa rời thực tế. Nhóm xem đây là cơ hội để đóng góp, đưa di sản đến gần hơn với giới trẻ thông qua trải nghiệm khám phá mang tính tương tác.

"Khi tham gia, chúng em mong muốn người chơi, đặc biệt là học sinh, sẽ có cơ hội hiểu sâu hơn về bối cảnh và ý nghĩa của các di tích, ghi nhớ kiến thức lâu hơn nhờ trải nghiệm trực tiếp, đồng thời nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống", Hiếu chia sẻ.

Nhóm học sinh Lê Trung Hiếu, Lê Huy Hoàng và Đặng Thái Hòa đến từ lớp 11 (K2) của Trường DGS (Delta Global School).

Số hóa bản đồ di sản

Tham gia vào dự án này, Lê Trung Hiếu có vai trò như "bộ não công nghệ", Lê Huy Hoàng đóng vai "nghệ sĩ công nghệ" và Đặng Thái Hòa với vai trò "chiến lược gia" của nhóm.

Với khả năng thành thạo 6 ngôn ngữ lập trình, Hiếu đã sử dụng mô hình học sâu dựa trên cơ chế tự chú ý để xử lý chuỗi thời gian trong mô tả văn bản và công nghệ thực tế ảo để tái tạo không gian di sản. Điều sáng tạo nhất là hệ thống ngôn ngữ tự nhiên chấm điểm tự động, loại bỏ thiên kiến, đảm bảo mọi người chơi đều có cơ hội công bằng, đặc biệt với học sinh ở vùng sâu vùng xa, nơi có điều kiện học tập hạn chế.

"Chúng em đã lựa chọn một sản phẩm và ý tưởng mới để theo đuổi, nên khoảng thời gian mày mò và khám phá ban đầu thực sự khó khăn. Thời gian ban đầu của dự án như chúng em vừa đặt chân đến một vùng đất mới vậy, hứng khởi và hy vọng nhưng cũng đối mặt nhiều khó khăn", Hiếu chia sẻ.

Trong vai "nghệ sĩ công nghệ", bạn Lê Huy Hoàng chia sẻ thêm, dự án có điểm sáng tạo nằm ở sự cá nhân hóa. AI phân tích hành vi chơi để gợi ý nội dung phù hợp, như tập trung vào di sản miền Trung cho học sinh miền Bắc. Trong tương lai, tính năng chơi sẽ biến lớp học thành sân chơi cạnh tranh, khơi dậy niềm say mê học tập.

Nhóm đã giành ngôi vị Quán quân trong Cuộc thi Hackathon AI Thanh niên toàn quốc﻿ 2025.

Hiện nay, nhóm đang tích hợp thủ công giao diện lập trình ứng dụng (API) trực tiếp từ Google để kết nối hình ảnh thực. Trong thời gian tới, với việc mong muốn mở rộng thêm các tính năng cũng như tệp người dùng, nhóm sẽ nghiên cứu và phát triển game để kết nối với hình ảnh API tương ứng với ngoài đời một cách tự động, cho phép người chơi tự tạo câu hỏi và khám phá về đất nước.

Nhóm đang nghiên cứu cũng phát triển ứng dụng này thành nền tảng giáo dục có tính thực tiễn cao thông qua việc tích hợp vào giảng dạy, học tập môn Địa lý, Lịch sử và Việt Nam học với điểm nổi bật là tính “Dễ tích hợp - Dễ dạy - Dễ học”; hỗ trợ giáo viên giao bài tập qua bộ câu hỏi tự tạo; mở rộng nội dung sang danh lam thắng cảnh và văn hóa cổ truyền...