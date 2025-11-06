Sóng biển Quy Nhơn dâng cao dữ dội, bầu trời đen kịt trước khi bão số 13 đổ bộ

Chiều 6/11, UBND tỉnh Gia Lai cũng có thông báo cấm đường do bão số 13 (Kalmaegi) sắp đổ bộ. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu mọi người khu vực phía Đông tỉnh không được ra đường từ 15h30, cấm các phương tiện di chuyển trên đường từ 17h hôm nay.