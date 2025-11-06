Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sóng biển Quy Nhơn dâng cao dữ dội, bầu trời đen kịt trước khi bão số 13 đổ bộ

Trương Định - Tiền Lê

TPO - Chiều 6/11, ghi nhận của Tiền Phong, tại khu vực bãi biển Quy Nhơn, Gia Lai, từng đợt sóng biển dâng cao, cuộn mạnh, liên tiếp ập vào bờ, nuốt trọn dải cát vàng vốn đông người tắm và dạo mát mỗi ngày.

Sóng biển Quy Nhơn dâng cao.
tp-y9.jpg
Biển Quy Nhơn dậy sóng trước thời điểm bão số 13﻿ đổ bộ.
tp-y8.jpg
Biển Quy Nhơn với dải cát vàng vốn đông người tắm và dạo mát mỗi ngày, nay đứng trước bão số 13, từng đợt sóng biển dâng cao, cuộn mạnh. Từng đợt gió rít từng hồi mang theo hơi nước mặn chát, tạo nên khung cảnh dữ dội.
tp-y5.jpg
Sóng biển cuộn mạnh, dâng cao...
tp-y6.jpg
tp-y4.jpg
tp-y7.jpg
tp-y3.jpg
tp-y1.jpg
Sóng biển Quy Nhơn dâng cao liên tục ập vào bờ.

Chiều 6/11, UBND tỉnh Gia Lai cũng có thông báo cấm đường do bão số 13 (Kalmaegi) sắp đổ bộ. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu mọi người khu vực phía Đông tỉnh không được ra đường từ 15h30, cấm các phương tiện di chuyển trên đường từ 17h hôm nay.

Trương Định - Tiền Lê
#biển Quy Nhơn #bão số 13 #sóng biển #Gia Lai #đợt sóng #cấm đường #bão Kalmaegi #tin bão mới nhất

Xem thêm

Cùng chuyên mục