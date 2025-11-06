Huế dự trữ 20 tấn gạo ứng phó mưa lớn, bão số 13

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi), TP Huế đã xây dựng các kịch bản chi tiết ứng phó mưa lớn, lũ lụt, sạt lở và gió bão, sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra.

Chiều 6/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, đơn vị đã hoàn tất xây dựng kịch bản công tác khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua và triển khai ứng phó với bão số 13, mưa lớn, lũ từ ngày hôm nay đến 9/11.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn địa phương, trong hai ngày 6 và 7/11, tại vùng biển TP Huế, gió sẽ mạnh dần lên từ cấp 6 - 8, giật cấp 9 - 10, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 4m; vùng biển phía Nam thành phố, khoảng cách gần với tâm bão hơn có gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10-12, biển động rất mạnh, sóng biển cao 3 - 5m.

Từ ngày 6 đến 8/11, tại Huế có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt tính từ ngày 6/11 đến ngày 8/11 phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 500mm (mưa với cường độ lớn nhất tập trung trong hai ngày 6 và 7/11).

Lực lượng Biên phòng TP Huế bắn pháo hiệu cảnh báo bão, kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú tránh an toàn.

Theo kịch bản ứng phó mưa lớn, mực nước sông Hương và sông Bồ có thể vượt báo động 3. Các hồ chứa Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền hiện có khả năng cắt hoàn toàn các trận mưa dưới 300mm. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã chuẩn bị các kịch bản vận hành hồ chứa cho các mức lượng mưa dự báo từ 200 - 800mm để chủ động vận hành liên hồ chứa khi có mưa lớn xảy ra.

Cơ quan chức năng TP Huế nhận diện ba vùng rủi ro chính, gồm miền núi, đồng bằng - đô thị và ven biển. Trong đó, khu vực Nam Đông, Khe Tre, Bình Điền, Phong Xuân - Rào Trăng và Chân Mây - Lăng Cô có nguy cơ cao sạt lở đất, trượt lở đồi núi; 32 xã, phường đồng bằng có thể ngập sâu kéo dài, gồm Dương Nỗ, Kim Long, Phú Xuân, Vỹ Dạ, An Cựu, Hương Thủy, Phú Bài...; vùng ven biển như Thuận An, Vinh Lộc được cảnh báo sạt lở, nước dâng và sóng lớn.

Lãnh đạo TP Huế cùng các sở, ngành địa phương họp trực tuyến với Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Gia Lai, dưới dự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà để triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó với cơn bão số 13. Ảnh Ngọc Hiếu

Để chuẩn bị ứng phó bão số 13, các địa phương tại Huế được yêu cầu rà soát, cập nhật chi tiết từng phương án ứng phó với bão, nước dâng do bão với 10.132 hộ, cùng 32.697 nhân khẩu. Phương án di dời 3.038 hộ, với 9.977 nhân khẩu để tránh bão 13 tập trung chủ yếu tại khu vực ven biển, đầm phá, vùng sạt lở xung yếu. Từ chiều qua, 1.049 phương tiện tàu thuyền, với 7.247 lao động nghề biển tại Huế đã được kêu gọi về nơi trú tránh an toàn. Cơ quan chức năng nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi hoặc có người lưu trú trên tàu thuyền, chòi canh thủy sản.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế huy động 5.933 cán bộ, chiến sĩ; cùng 14.042 dân quân tự vệ, hàng trăm phương tiện cơ giới, tàu xuồng, xe đặc chủng và hàng nghìn thiết bị cứu hộ để sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

TP Huế cũng kích hoạt tổng đài 112, ứng dụng Hue-S, tổng đài 19001075 và hệ thống truyền thanh thông minh để cảnh báo, hướng dẫn người dân phòng tránh bão. Công ty Điện lực Huế được yêu cầu bảo đảm an toàn lưới điện, không để xảy ra tai nạn do điện trong bão.

Về chuẩn bị vật tư, hậu cần, UBND TP Huế đã dự trữ 20 tấn gạo, 4.000 thùng mì ăn liền, 2.000 suất thực phẩm khô, 100.000 chai nước uống đóng chai, cùng nguồn nhiên liệu xăng dầu phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

Hồ chứa thủy lợi Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương, Huế) vận hành điều tiết nước về hạ du nhằm tăng dung tích phòng lũ, ứng phó hoàn lưu bão số 13. Ảnh: Hà Nguyên

Các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra công trình hạ tầng, nhà cao tầng, cần cẩu, pa-nô, trạm BTS, giằng chống cây xanh và cảnh báo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực ngầm, tràn khi mưa lớn, nước xiết.

Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế nhận được chỉ đạo tăng cường quan trắc, cập nhật dự báo, gửi cảnh báo kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân.