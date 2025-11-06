Bão số 13 Kalmaegi nguy hiểm nhất từ đầu năm, Bộ Văn hóa yêu cầu chuẩn bị phương án sơ tán khách du lịch

TPO - Trước diễn biến của cơn bão Kalmaegi, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tại các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa triển khai ngay các phương án, biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, khách du lịch với tinh thần sớm nhất, khẩn trương nhất, quyết liệt nhất.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng đã ký công điện về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi.

Công điện gửi Giám đốc Sở VHTTDL, Sở VH - TT, Sở Du lịch tại các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL.

Nội dung công điện nêu theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/11, bão Kalmaegi di chuyển vào biển Đông và trở thành cơn bão thứ 13 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2025. Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng.

Bão Kalmaegi có thể đổ bộ đất liền nước ta với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Giám đốc các Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tại các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, triển khai ngay các phương án, biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, khách du lịch với tinh thần sớm nhất, khẩn trương nhất, quyết liệt nhất.

"Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức theo dõi, cập nhật tình hình, diễn biến của bão thường xuyên, lường trước mọi kịch bản, không để bị động, bất ngờ, đặt mức cảnh giác cao nhất. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án di dời, sơ tán người dân, khách du lịch đến nơi an toàn... Căn cứ nguy cơ, mức độ ảnh hưởng của bão, chủ động quyết định hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo tạm dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi, giải trí, du lịch trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch", công điện nêu.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL cũng yêu cầu Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong hoạt động du lịch, lễ hội tại địa phương có nguy cơ bị ảnh hưởng từ bão tổ chức triển khai các phương án ứng phó với bão cụ thể, không lơ là, chủ quan nhất là trên biển, trên đảo và vùng ven biển, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, khách du lịch trước, trong và sau bão.

Sự kiện văn hóa lớn cũng phải tạm hoãn do tình hình thời tiết xấu. Hôm 4/11, ban tổ chức Liên hoan hô hát bài chòi khu vực Trung Bộ quyết định tạm hoãn liên hoan, dự kiến lùi thời điểm tổ chức từ ngày 14/11 sang cuối tháng 11.

Theo kế hoạch, Liên hoan hô hát bài chòi khu vực Trung Bộ 2025 diễn ra tại Đà Nẵng.

Căn cứ vào tình hình thời tiết thực tế, ban tổ chức sẽ xem xét, quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi thời gian tổ chức vào thời điểm phù hợp, nhằm bảo đảm an toàn cho các đại biểu và các đoàn tham gia.

Sáng 6/11, bão Kalmaegi di chuyển với tốc độ 30 km/h, gần gấp đôi tốc độ một cơn bão bình thường, dự báo ngay tối nay bão bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền nước ta, đêm nay là đỉnh điểm mưa rất to và gió rất mạnh. Về cường độ, bão Kalmaegi được nhận định là cơn bão mạnh nhất đổ bộ nước ta từ đầu năm.

Cơ quan khí tượng cũng đặc biệt lưu ý khả năng xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ có thể gây thiệt hại rất lớn như từng xảy ra với cơn bão số 3, số 5 và số 10 trong năm nay.