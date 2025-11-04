Việt Nam là thị trường điện ảnh duy nhất châu Á vượt doanh thu trước đại dịch

TPO - Trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 38, Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức hội thảo về hợp tác trong điện ảnh. Các diễn giả nhấn mạnh những thay đổi tích cực trong môi trường sản xuất phim trong nước, đồng thời đề xuất giải pháp đưa phim Việt vươn ra thế giới.

Điện ảnh Việt xuất phát muộn nhưng trỗi dậy mạnh mẽ

Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 38 diễn ra từ 27/10 đến 5/11, đánh dấu bước tiến mới của điện ảnh Việt Nam với chuỗi hoạt động quảng bá giàu bản sắc và nhiều cơ hội hợp tác quốc tế.

Trong khuôn khổ liên hoan, Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức hội thảo Việt Nam trên màn ảnh: Tiếng nói khu vực - Vươn tầm toàn cầu. Hội thảo đưa ra bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Các diễn giả nhấn mạnh những thay đổi tích cực trong môi trường sản xuất phim trong nước, khẳng định "hợp tác" là chìa khóa tất yếu để vươn ra thế giới.

TS Ngô Phương Lan phát biểu đề dẫn.

Phát biểu đề dẫn, TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam - nhấn mạnh hội thảo là diễn đàn trao đổi về cách thức kết nối điện ảnh Việt Nam với các nền điện ảnh châu Á, đặc biệt là Đông Á và Đông Nam Á. Nhờ vị trí địa lý đặc biệt, nằm ở giao điểm giữa hai khu vực, cùng sự tiếp nhận đa dạng về văn hóa, điện ảnh Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò cầu nối, lan tỏa và tạo ảnh hưởng sâu rộng hơn trong cộng đồng điện ảnh châu Á.

Theo TS Ngô Phương Lan, dù xuất phát muộn hơn nhiều nước trong khu vực, điện ảnh Việt Nam trỗi dậy mạnh mẽ, hồi phục chắc chắn sau đại dịch COVID-19. "Doanh thu phòng vé của các bộ phim Việt liên tục đạt dấu mốc ấn tượng trong những năm vừa qua, Việt Nam là thị trường điện ảnh đầu tiên, và hiện vẫn là duy nhất ở châu Á vượt qua mức doanh thu trước đại dịch", bà Ngô Phương Lan nói.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên góp mặt tại phiên thảo luận.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho rằng việc tham dự các liên hoan phim quốc tế chỉ là bước đầu. Mục tiêu xa hơn là mang phim đến với khán giả quốc tế, và đây là câu chuyện phát triển thương hiệu quốc gia. Ông cho rằng khi Việt Nam có nhiều sự hiện diện hơn về kinh tế, văn hóa ở nước ngoài, lúc đó phim Việt mới thật sự ra quốc tế.

Sản xuất phim tại Việt Nam ngày càng thuận lợi

Cũng trong buổi hội thảo, các diễn giả chia sẻ về ba thay đổi lớn của môi trường sản xuất phim tại Việt Nam. Đó là thủ tục hành chính được rút gọn nhờ cơ chế một cửa - một đầu mối ở nhiều địa phương, chính quyền tích cực hỗ trợ đoàn phim, miễn phí hoặc giảm chi phí tại các điểm di tích, danh thắng, hạ tầng số phát triển mạnh, phủ sóng 5G, cung cấp kho dữ liệu văn hóa - du lịch phục vụ sản xuất.

Chia sẻ từ góc độ thực tiễn, nhà sản xuất Lương Công Hiếu cho biết việc sản xuất phim tại Việt Nam đã thuận lợi hơn rất nhiều trong 5 năm qua. "Giấy phép quay phim được chính quyền hỗ trợ trực tiếp, chính sách hỗ trợ tốt. Đoàn phim 100-200 người khi đến địa phương thường được miễn phí vào các khu du lịch, di tích, khu bảo tồn và được hướng dẫn chi tiết các quy định để hoàn thành bộ phim tốt nhất. Đoàn phim cũng được chính quyền hỗ trợ về an ninh trật tự trong quá trình ghi hình", ông Hiếu nói.

Các diễn giả nhấn mạnh những thay đổi tích cực trong môi trường sản xuất phim trong nước.

Từ góc độ quản lý nhà nước, bà Lý Phương Dung - nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết các chính sách để phát triển điện ảnh đang đi vào thực tế, phù hợp xu hướng phát triển của thế giới. Việc hợp tác sản xuất của các tổ chức điện ảnh Việt Nam với nước ngoài không còn phải cấp giấy giấy phép. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn đến Việt Nam quay phim, sử dụng bối cảnh tại Việt Nam có thể chủ động đăng ký trực tiếp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến thuận tiện.

Tuy nhiên, hạn chế của Việt Nam là chưa hoàn thuế cho các nhà sản xuất phim nước ngoài, chưa có trường quay quốc gia đáp ứng đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật chuẩn quốc tế cho các nhà làm phim.

Tại phiên thảo luận mở, nhiều nhà sản xuất và chuyên gia quốc tế bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong tương lai gần. Các nhà làm phim hoạt hình anime Nhật Bản đặt nhiều câu hỏi về nguồn nhân lực, hạ tầng hậu kỳ và khả năng hợp tác sản xuất phim hoạt hình tại Việt Nam.