Siu Black đã hồi phục

TPO - Theo thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, ca sĩ Siu Black đã hồi phục và xuất viện vào chiều 1/11. Nữ ca sĩ nhập viện cấp cứu vào ngày 27/10.

Đại diện Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai chia sẻ thông tin ca sĩ Siu Black đã bình phục và được ra viện chiều 1/11.

Ca sĩ Siu Black được cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trong tình trạng nguy hiểm vào ngày 27/10. Bác sĩ Bùi Trường Giang - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai - cho biết ngay khi nhập viện, ca sĩ Siu Black được các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và điều trị tích cực theo phác đồ phù hợp.

Ca sĩ Siu Black xuất viện sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Trong suốt thời gian nằm viện, sức khỏe của nữ ca sĩ được theo dõi sát sao, đồng thời nhận được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế. "Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, suy tim, bệnh thận và đái tháo đường. Đến nay, sau 5 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân đã ổn định hơn, các chỉ số sinh học như công thức máu và đường huyết được kiểm soát ổn định. Kết quả siêu âm tim cho thấy tim đã cải thiện, chị đã có thể ăn uống, nói chuyện bình thường", bác sĩ Giang chia sẻ với Tiền Phong.

Theo đó, sau khi xuất viện, ca sĩ Siu Black tiếp tục sử dụng các thuốc điều trị tiểu đường, thuốc hạ mỡ máu, thuốc điều trị bệnh tim, thuốc kiểm soát tăng huyết áp và thuốc hỗ trợ chức năng thận... trong 7 ngày và tái khám tại bệnh viện.

Trước đó thông tin Siu Black nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch khiến nhiều khán giả lo lắng.

Trước đó, sau một tuần điều trị tại bệnh viện tuyến dưới, ngày 27/10, nữ ca sĩ được chuyển lên Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu. Thời điểm đó, Siu Black hôn mê và được theo dõi trong phòng hồi sức tích cực. Người thân của Siu Black cho hay nữ ca sĩ bị suy thận, sức khỏe yếu từ hai tháng trước.

Siu Black sinh năm 1967, là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt với biệt danh “họa mi núi rừng”. Nữ ca sĩ nổi tiếng với phong cách biểu diễn mạnh mẽ, để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua các ca khúc Ly cà phê Ban Mê, Đôi mắt Pleiku, Ngọn lửa cao nguyên, Em muốn sống bên anh trọn đời...

Ngoài sự nghiệp ca hát, Siu Black từng là giám khảo nhiều chương trình truyền hình như Vietnam Idol, Tiếng hát truyền hình, Ngôi sao tiếng hát truyền hình, góp phần phát hiện nhiều gương mặt ca sĩ trẻ. Những năm gần đây, ca sĩ ít xuất hiện trước công chúng do gặp vấn đề về sức khỏe và tài chính.