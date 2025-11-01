Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Siu Black đã hồi phục

Gia Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, ca sĩ Siu Black đã hồi phục và xuất viện vào chiều 1/11. Nữ ca sĩ nhập viện cấp cứu vào ngày 27/10.

Đại diện Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai chia sẻ thông tin ca sĩ Siu Black đã bình phục và được ra viện chiều 1/11.

Ca sĩ Siu Black được cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trong tình trạng nguy hiểm vào ngày 27/10. Bác sĩ Bùi Trường Giang - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai - cho biết ngay khi nhập viện, ca sĩ Siu Black được các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và điều trị tích cực theo phác đồ phù hợp.

573365105-4306259359643411-4946145243540534065-n.jpg
571988868-4306258706310143-3996950888870545719-n.jpg
Ca sĩ Siu Black xuất viện sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Trong suốt thời gian nằm viện, sức khỏe của nữ ca sĩ được theo dõi sát sao, đồng thời nhận được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế. "Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, suy tim, bệnh thận và đái tháo đường. Đến nay, sau 5 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân đã ổn định hơn, các chỉ số sinh học như công thức máu và đường huyết được kiểm soát ổn định. Kết quả siêu âm tim cho thấy tim đã cải thiện, chị đã có thể ăn uống, nói chuyện bình thường", bác sĩ Giang chia sẻ với Tiền Phong.

Theo đó, sau khi xuất viện, ca sĩ Siu Black tiếp tục sử dụng các thuốc điều trị tiểu đường, thuốc hạ mỡ máu, thuốc điều trị bệnh tim, thuốc kiểm soát tăng huyết áp và thuốc hỗ trợ chức năng thận... trong 7 ngày và tái khám tại bệnh viện.

siu-black-1396-1691680066-7455.jpg
Trước đó thông tin Siu Black nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch khiến nhiều khán giả lo lắng.

Trước đó, sau một tuần điều trị tại bệnh viện tuyến dưới, ngày 27/10, nữ ca sĩ được chuyển lên Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu. Thời điểm đó, Siu Black hôn mê và được theo dõi trong phòng hồi sức tích cực. Người thân của Siu Black cho hay nữ ca sĩ bị suy thận, sức khỏe yếu từ hai tháng trước.

Siu Black sinh năm 1967, là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt với biệt danh “họa mi núi rừng”. Nữ ca sĩ nổi tiếng với phong cách biểu diễn mạnh mẽ, để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua các ca khúc Ly cà phê Ban Mê, Đôi mắt Pleiku, Ngọn lửa cao nguyên, Em muốn sống bên anh trọn đời...

Ngoài sự nghiệp ca hát, Siu Black từng là giám khảo nhiều chương trình truyền hình như Vietnam Idol, Tiếng hát truyền hình, Ngôi sao tiếng hát truyền hình, góp phần phát hiện nhiều gương mặt ca sĩ trẻ. Những năm gần đây, ca sĩ ít xuất hiện trước công chúng do gặp vấn đề về sức khỏe và tài chính.

Gia Linh
#Siu Black #ca sĩ Siu Black #sức khỏe #cấp cứu #bệnh viện Hùng Vương Gia Lai #điều trị suy thận #hồi phục sức khỏe #suy tim

Xem thêm

Cùng chuyên mục