Hình thể thí sinh Hoa hậu Trái Đất gây thất vọng

Duy Nam

TPO - Nhiều thí sinh để lộ nhược điểm về gương mặt, hình thể trong bộ ảnh áo tắm chính thức của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2025. Bên cạnh đó, công tác tổ chức cuộc thi cũng gây thất vọng với fan sắc đẹp.

569096836-18531171700045642-6132688427600234491-n.jpg
573480341-1272877768199760-5952007361253223652-n.jpg
Trang chủ Hoa hậu Trái Đất giới thiệu bộ ảnh áo tắm của dàn thí sinh trước đêm bán kết và chung kết. Bộ ảnh được thực hiện ở thác nước tại Philippines, tôn vinh vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên bản địa. Đại diện Cuba - Rachel Chang khoe hình thể quyến rũ với bikini tông màu ghi. Cô là ứng viên gây chú ý ở khu vực châu Mỹ. Người đẹp Cuba là luật sư, nhà báo, cổ động viên NFL.
572477855-18501078520068748-1281243694243959449-n.jpg
571755888-18501078496068748-2928648664456439288-n.jpg
571051832-18501078463068748-4189136775184728850-n.jpg
Người đẹp Ukraine - Mariia Zheliaskova nhận nhiều lời khen ngợi khi khoe vóc dáng nóng bỏng trong bộ áo tắm tông màu xanh. Cô là ứng viên nổi bật của khu vực châu Âu.
han.jpg
571365832-1272877711533099-5745476265932825623-n.jpg
Hai đại diện Hàn Quốc, Trung Quốc khoe vẻ đẹp thanh lịch, trong trẻo với áo tắm.
bangladesh.jpg
betterimage-1761977161383.jpg
Trong khi nhiều thí sinh được khen ngợi thì một số đại diện nhận lời chê bai về vóc dáng, thần thái và cách trang điểm, làm tóc xuề xòa. Hai đại diện Bangladesh và Romania gây thất vọng với mái tóc xù, gương mặt nhợt nhạt và vóc dáng thiếu chuẩn.
nepal.jpg
lebanon.jpg
Đại diện Nepal và Lebanon để lộ nhiều khuyết điểm hình thể. Người đẹp Lebanon bị chê bắp tay to, vòng eo bánh mì.
belize.jpg
wales.jpg
Khán giả cũng bày tỏ sự thất vọng vì ban tổ chức không có sự đầu tư về trang điểm, làm tóc cho thí sinh khi chụp ảnh áo tắm. Nhiều người đẹp xuất hiện với gương mặt nhợt nhạt và đầu tóc rối bù.
ecuador.jpg
canada.jpg
Hai đại diện Ecuador và Canada nằm trong top những thí sinh có hình thể đẹp.
myanmar.jpg
nigeria.jpg
phan-lan.jpg
574307618-1272877771533093-401936440027080128-n.jpg
Hoa hậu Trái Đất đang diễn ra tại Philippines nhưng được đánh giá lép vế hơn hẳn Hoa hậu Hoàn vũ 2025 chuẩn bị khởi động ở Thái Lan. Nhiều năm gần đây, Hoa hậu Trái Đất bị nhận xét xuống cấp về truyền thông và công tác tổ chức. Năm nay, cuộc thi tiếp tục bị chê bai vì cách tổ chức sơ sài, thiếu chuyên nghiệp, sân khấu tạm bợ. Hôm 30/10, hình ảnh thí sinh dùng tay bốc thức ăn được trải lên lá chuối gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp.
colombia.jpg
uae.jpg
Chung kết Hoa hậu Trái Đất 2025 dự kiến diễn ra ngày 5/11. Đương kim Hoa hậu là người đẹp Australia - Jessica Lane. Cô bị nhận xét có nhiệm kỳ mờ nhạt so với các đương kim hoa hậu quốc tế trong năm 2025.
Duy Nam
#Thí sinh Hoa hậu Trái Đất #Hoa hậu Trái Đất #Miss Earth

