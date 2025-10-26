Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Người đẹp nổi bật nhất Hoa hậu Trái Đất 2025

Duy Nam

TPO - Philippines, Colombia, Cộng hòa Czech, Nga, Italia... đang được xem là những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Trái Đất 2025. Đại diện Việt Nam - Trịnh Mỹ Anh thuộc nhóm thí sinh tiềm năng.

image-1.jpg
image.jpg
Chuyên trang sắc đẹp Missoslogy đã đưa ra bảng dự đoán đầu tiên trước chung kết Hoa hậu Trái Đất 2025. Đại diện chủ nhà Philippines - Joy Barcoma đang được đánh giá là thí sinh sáng giá nhất cho vương miện. Người đẹp năm nay 26 tuổi, đến từ thành phố Bacoor, hiện là người mẫu. Tuy có gương mặt ưa nhìn, ngọt ngào nhưng chiều cao khiêm tốn của Joy Barcom trở thành chủ đề bàn tán của các fan sắc đẹp.
542013100-18506028133067021-2499890772046556696-n.jpg
543083556-18506028115067021-574992027748901435-n.jpg
Đại diện Colombia - Valentina Collazos nằm trong nhóm thí sinh sáng giá. Người đẹp năm nay 22 tuổi, cao 1,75 m, là diễn viên, người mẫu chuyên nghiệp. Cô được chọn để thay thế người đẹp Laura Isabel González Castrillón đã bị tước quyền đại diện Colombia thi Hoa hậu Trái Đất 2025 vì quá tuổi quy định.
565366014-18481149526072684-4773582713175894106-n.jpg
568505302-18481149544072684-8132087529329284276-n.jpg
Đại diện Italia - Natalia Guglielmo được nhiều chuyên trang dự đoán đăng quang. Cô 24 tuổi, là diễn viên, người mẫu chuyên nghiệp, từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu châu Âu 2023. Natalia Guglielmo là người đẹp có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, với trang cá nhân có 150.000 người theo dõi. Cô từng tham dự nhiều sự kiện lớn ở châu Âu như Liên hoan phim Cannes.
564685489-18531108493055935-999999007356286997-n.jpg
565139823-18531108475055935-5051729675259710742-n.jpg
Đại diện Nga - Elizaveta Guryanova được xem là ứng viên sáng giá của khu vực châu Âu. Elizaveta là vận động viên chuyên nghiệp, ca sĩ và nhà sáng lập của thương hiệu thời trang sinh thái, ủng hộ trang phục dạ hội bền vững. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khiêu vũ thể thao, cô đã nắm giữ nhiều danh hiệu quốc tế. Người đẹp tốt nghiệp ngành Ngoại giao Thể thao và Điện ảnh - Truyền hình, thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp
481390420-18491295961038129-2308729390045653512-n.jpg
Đại diện Cộng hòa Czech - Natálie Puškinová cũng là thí sinh gây chú ý ở khu vực châu Âu. Cô là sinh viên ngành Marketing và Quan hệ công chúng tại Đại học Charles ở Prague và là một thợ lặn với niềm đam mê bảo tồn đại dương. Người đẹp sáng lập dự án với mục tiêu ​​giảm thiểu lãng phí thực phẩm và tác động môi trường của nó. Cô cũng đang phát triển Mini Academy - chương trình Đoàn Đoàn kết EU do thanh thiếu niên lãnh đạo, cung cấp các hội thảo nhằm truyền cảm hứng cho lối sống bền vững thông qua nhận thức, sự đồng cảm và hành động.
527987486-18072329117474462-1888752398970449577-n.jpg
527484572-18072329090474462-6728994794159269824-n.jpg
Đại diện Mexico - Génesis Vera là đại diện nổi bật của khu vực châu Mỹ. Cô 24 tuổi, cao 1,78 m, sắc vóc nóng bỏng đậm chất Latinh. Vera đã tốt nghiệp ngành ngôn ngữ, đang theo đuổi dự án giáo dục về môi trường và ngôn ngữ để đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân toàn cầu.
519486374-18514923559061675-927940822660847932-n.jpg
Đại diện Nigeria - Divine Nelson được nhận xét là ứng viên tiềm năng của khu vực châu Phi. Cô 22 tuổi, hiện đang thực tập để trở thành phi công.
539451506-17853610203525905-2374759091140276513-n.jpg
540657015-17853610191525905-4616071247840508992-n.jpg
Đại diện Brazil - Laila Frizon được khán giả và nhiều chuyên trang đánh giá cao. Cô năm nay 24 tuổi, đang điều hành một cơ sở thẩm mỹ ở quê nhà. Laila Frizon được nhận xét là cô gái nổi bật nhất khu vực châu Mỹ về sắc vóc nóng bỏng và kỹ năng tạo dáng, catwalk ấn tượng. Vẻ đẹp của cô được fan sắc đẹp so sánh với người mẫu của hãng nội y Victoria's Secret.
569207597-18061377005393673-5993507143271206013-n.jpg
Đại diện Thái Lan﻿ - Waree Ngamkham là thí sinh nổi bật của châu Á. Cô năm nay 26 tuổi, là người mẫu và có bằng cử nhân chuyên ngành Marketing. Cô được đánh giá cao nhờ gương mặt hài hòa, hình thể cân đối và quyến rũ. Thái Lan hiện là quốc gia hiếm hoi nắm giữ thành tích có 5 năm liên tiếp vào top ở Hoa hậu Trái Đất từ 2007 đến 2011.
549431861-2233963033773599-2909548891957198590-n.jpg
548607273-2233963090440260-3520979107014603980-n.jpg
Đại diện Việt Nam - Trịnh Mỹ Anh nằm trong nhóm thí sinh tiềm năng của châu Á. Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, quê Hà Nội, cao 1,75 m, số đo 85-64-95 cm, gương mặt thanh thoát cùng nụ cười sáng. Cô theo học tại Đại học Thương mại Hà Nội, thành thạo tiếng Anh (IELTS 7.0), từng đạt giải Nhì cuộc thi Hùng biện tiếng Anh và Học sinh thanh lịch thời phổ thông. Năm 2025, người đẹp đạt danh hiệu Á hậu 3 Miss Earth Vietnam và được cử đi thi Hoa hậu Trái Đất 2025.
Duy Nam
#Hoa hậu Trái Đất 2025 #Hoa hậu Trái Đất #Miss Earth

