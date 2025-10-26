Người đẹp nổi bật nhất Hoa hậu Trái Đất 2025

TPO - Philippines, Colombia, Cộng hòa Czech, Nga, Italia... đang được xem là những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Trái Đất 2025. Đại diện Việt Nam - Trịnh Mỹ Anh thuộc nhóm thí sinh tiềm năng.