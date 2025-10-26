Người đẹp nổi bật nhất Hoa hậu Trái Đất 2025

TPO - Philippines, Colombia, Cộng hòa Czech, Nga, Italia... đang được xem là những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Trái Đất 2025. Đại diện Việt Nam - Trịnh Mỹ Anh thuộc nhóm thí sinh tiềm năng.
Chuyên trang sắc đẹp Missoslogy đã đưa ra bảng dự đoán đầu tiên trước chung kết Hoa hậu Trái Đất 2025. Đại diện chủ nhà Philippines - Joy Barcoma đang được đánh giá là thí sinh sáng giá nhất cho vương miện. Người đẹp năm nay 26 tuổi, đến từ thành phố Bacoor, hiện là người mẫu. Tuy có gương mặt ưa nhìn, ngọt ngào nhưng chiều cao khiêm tốn của Joy Barcom trở thành chủ đề bàn tán của các fan sắc đẹp.
Đại diện Colombia - Valentina Collazos nằm trong nhóm thí sinh sáng giá. Người đẹp năm nay 22 tuổi, cao 1,75 m, là diễn viên, người mẫu chuyên nghiệp. Cô được chọn để thay thế người đẹp Laura Isabel González Castrillón đã bị tước quyền đại diện Colombia thi Hoa hậu Trái Đất 2025 vì quá tuổi quy định.
Đại diện Italia - Natalia Guglielmo được nhiều chuyên trang dự đoán đăng quang. Cô 24 tuổi, là diễn viên, người mẫu chuyên nghiệp, từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu châu Âu 2023. Natalia Guglielmo là người đẹp có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, với trang cá nhân có 150.000 người theo dõi. Cô từng tham dự nhiều sự kiện lớn ở châu Âu như Liên hoan phim Cannes.
Đại diện Nga - Elizaveta Guryanova được xem là ứng viên sáng giá của khu vực châu Âu. Elizaveta là vận động viên chuyên nghiệp, ca sĩ và nhà sáng lập của thương hiệu thời trang sinh thái, ủng hộ trang phục dạ hội bền vững. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khiêu vũ thể thao, cô đã nắm giữ nhiều danh hiệu quốc tế. Người đẹp tốt nghiệp ngành Ngoại giao Thể thao và Điện ảnh - Truyền hình, thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp
Đại diện Mexico - Génesis Vera là đại diện nổi bật của khu vực châu Mỹ. Cô 24 tuổi, cao 1,78 m, sắc vóc nóng bỏng đậm chất Latinh. Vera đã tốt nghiệp ngành ngôn ngữ, đang theo đuổi dự án giáo dục về môi trường và ngôn ngữ để đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân toàn cầu.
Đại diện Brazil - Laila Frizon được khán giả và nhiều chuyên trang đánh giá cao. Cô năm nay 24 tuổi, đang điều hành một cơ sở thẩm mỹ ở quê nhà. Laila Frizon được nhận xét là cô gái nổi bật nhất khu vực châu Mỹ về sắc vóc nóng bỏng và kỹ năng tạo dáng, catwalk ấn tượng. Vẻ đẹp của cô được fan sắc đẹp so sánh với người mẫu của hãng nội y Victoria's Secret.
Đại diện Việt Nam - Trịnh Mỹ Anh nằm trong nhóm thí sinh tiềm năng của châu Á. Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, quê Hà Nội, cao 1,75 m, số đo 85-64-95 cm, gương mặt thanh thoát cùng nụ cười sáng. Cô theo học tại Đại học Thương mại Hà Nội, thành thạo tiếng Anh (IELTS 7.0), từng đạt giải Nhì cuộc thi Hùng biện tiếng Anh và Học sinh thanh lịch thời phổ thông. Năm 2025, người đẹp đạt danh hiệu Á hậu 3 Miss Earth Vietnam và được cử đi thi Hoa hậu Trái Đất 2025.