Tân Hoa hậu Trái Đất Thái Lan được khen ngợi

TPO - Người đẹp Waree Ngamkham đã đăng quang Hoa hậu Trái Đất Thái Lan 2025. Nhan sắc của cô nhận được sự khen ngợi từ các fan sắc đẹp.