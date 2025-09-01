Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Tân Hoa hậu Trái Đất Thái Lan được khen ngợi

Duy Nam

TPO - Người đẹp Waree Ngamkham đã đăng quang Hoa hậu Trái Đất Thái Lan 2025. Nhan sắc của cô nhận được sự khen ngợi từ các fan sắc đẹp.

540618720-1211550144341556-2696172983273662796-n.jpg
540985986-1211723074324263-349225875994808022-n.jpg
Chung kết Hoa hậu Trái Đất Thái Lan 2025 đã diễn ra tối 31/8 với chiến thắng thuộc về người đẹp Waree Ngamkham. Cô giành quyền đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Trái Đất 2025 tổ chức ở Philippines vào tháng 11.
542751693-1840080856547254-8986582683625623058-n.jpg
Chiến thắng của Waree Ngamkham không nằm ngoài dự đoán của các khán giả và chuyên trang sắc đẹp. Cô được đánh giá cao nhờ gương mặt hài hòa, hình thể cân đối và quyến rũ.
522724744-18178373860332663-5443698419632566111-n.jpg
523373716-18178373857332663-2459478115604158348-n.jpg
Nhan sắc của Waree Ngamkham nhận được sự khen ngợi của khán giả. Nhiều người nhận định cô lập thành tích cao cho Thái Lan ở đấu trường Miss Earth 2025.
462354574-553595080573712-3961855361656189065-n.jpg
Ngoài đời, Waree Ngamkham có nhan sắc trong trẻo, nhẹ nhàng. Mặt mộc của người đẹp được đánh giá cao với những đường nét thanh tú.
539779393-18181878835332663-1693657867865190718-n.jpg
540533794-18182183683332663-2539913685970309378-n.jpg
Waree Ngamkham có phong cách ăn mặc hiện đại, quyến rũ. Chiều cao ấn tượng và hình thể thanh mảnh giúp cô chinh phục nhiều trang phục khác nhau.
521697891-18178195639332663-8715763883355446253-n.jpg
522383063-18178195630332663-9168247202185480597-n.jpg
Waree Ngamkham năm nay 26 tuổi, là người mẫu và có bằng cử nhân chuyên ngành Marketing.
491828023-18169706383332663-231195460173250720-n.jpg
491457299-18169706353332663-2951386526262991805-n.jpg
Với profile ấn tượng, Waree Ngamkham được kỳ vọng tỏa sáng ở cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2025, tiếp nối thành công của Hoa hậu Trái ĐấtThái Lan 2024 Rachadawan Fowler. Năm ngoái, Rachadawan Fowler giúp Thái Lan lập thành tích lọt vào top 20.
471311802-1605221620085961-1535554515544630096-n.jpg
503782775-18173768500332663-7806861761853574648-n.jpg
Thái Lan hiện đang nắm giữ chuỗi thành tích ấn tượng tại sân chơi Hoa hậu Trái Đất. Năm 2023, đại diện Thái Lan ở Hoa hậu Trái Đất là người đẹp Cora Bliault đã giành giải Hoa hậu Lửa (tương đương á hậu 3).
488219205-18167749249332663-4372235500760984632-n.jpg
488262570-18167749240332663-7577153871020444930-n.jpg
Năm 2021, người đẹp Thái Lan - Jareerat Petsom - cũng giành giải á hậu 3.
460827330-937250034880188-6440549636856930155-n.jpg
460554952-866764941798408-4753696068499420826-n.jpg
Thái Lan cũng là quốc gia hiếm hoi nắm giữ thành tích có 5 năm liên tiếp vào top ở Hoa hậu Trái Đất từ 2007 đến 2011.
522433651-18178348540332663-3550385991673887817-n.jpg
Từ năm 2020, Wisdom Thaiasset Co., Ltd. là công ty tổ chức Hoa hậu Trái Đất Thái Lan nhằm tìm kiếm đại diện tham dự Miss Earth hàng năm. Sau khi nắm bản quyền, công ty này đã tổ chức thành công mùa giải Hoa hậu Trái Đất Thái Lan 2021 sau 8 năm cuộc thi bị gián đoạn. Từ 2021 đến nay, Miss Earth Thailand được đánh giá tổ chức với quy mô chuyên nghiệp, tìm ra người đăng quang xứng đáng.
Duy Nam
#Hoa hậu Trái Đất Thái Lan #Hoa hậu Trái Đất #Miss Earth

Xem thêm

Cùng chuyên mục