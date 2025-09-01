Nụ hôn gây bão của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa

TPO - Vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa gây bão với khoảnh khắc hôn nhau tại live show của ca sĩ Giang Huệ.

Ifeng đưa tin ngày 31/8, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa được phát hiện đi xem buổi hòa nhạc của Thiên hậu Giang Huệ (Nhị Tỷ) ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Đôi vợ chồng nổi tiếng mặc trang phục giản dị, đội mũ lưỡi trai và che kín mặt bằng khẩu trang. Dẫu vậy, họ vẫn dễ dàng bị nhận ra và được khán giả nhiệt tình chào đón.

Khi live show đến phần Kiss Cam (tạm dịch là camera hôn), ống kính máy quay bắt được họ và chiếu lên màn hình lớn. Không ngần ngại, hai diễn viên kéo khẩu trang xuống và hôn nhau.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn nhau tại live show ca nhạc.

Theo chia sẻ của khán giả có mặt tại hiện trường, Hoắc Kiến Hoa dùng một tay ôm lấy cổ vợ, kéo cô về phía mình và dịu dàng hôn lên môi. Lâm Tâm Như tự nhiên dựa vào lòng chồng. Cử chỉ ngọt ngào đó khiến cả khán phòng vỡ òa vì tiếng reo hò.

163 đánh giá khoảnh khắc tình tứ “quên hết mọi người xung quanh” thể hiện sự gắn bó, ăn ý của cặp đôi, trở thành một trong những điểm nhấn lớn nhất của buổi hòa nhạc.

Trong khi đó, ETToday bình luận: “Nụ hôn bá đạo của Hoắc Kiến Hoa khiến Lâm Tâm Như choáng váng”.

Không lâu sau, “Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn nhau tại buổi hòa nhạc” trở thành chủ đề tìm kiếm nóng trên Weibo. Video ghi lại khoảnh khắc đó cũng thu hút hơn 50 triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội hàng đầu Trung Quốc.

Người hâm mộ phát cuồng khi thấy thần tượng hạnh phúc bên nhau. Khán giả để lại nhiều lời chúc tốt đẹp cho cặp sao, đồng thời mỉa mai những blogger chuyên tung tin họ ly hôn.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa kỷ niệm 9 năm ngày cưới vào 31/7. Không có bữa tiệc công khai nào được tổ chức, thay vào đó, Lâm Tâm Như âm thầm đánh dấu dịp đặc biệt bằng bức ảnh chụp hai ly rượu vang đỏ đặt cạnh nhau, kèm ba biểu tượng cảm xúc (con số “9”, chai rượu và trái tim)

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa phát triển tình cảm từ mối quan hệ bạn bè kéo dài 10 năm. Ngày 20/5/2016, phòng làm việc của Lâm Tâm Như xác nhận trên Weibo chuyện tình cảm với Hoắc Kiến Hoa. Đến ngày 5/7 cùng năm, họ công bố tin vui kết hôn. Hôn lễ được tổ chức ở Bali (Indonesia) vào ngày 31/7/2016. Ngày 6/1/2017, Lâm Tâm Như sinh con gái Cá Heo Nhỏ tại Đài Loan (Trung Quốc).

Ban đầu, dư luận nghi ngờ Hoắc Kiến Hoa bị ép cưới. Biểu cảm lạnh lùng của anh tại hôn lễ càng củng cố tin đồn đó. Tuy nhiên, theo thời gian, hai người dần chứng minh được cuộc hôn nhân giữa họ có tồn tại tình yêu.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa kết hôn được 9 năm.

Hoắc Kiến Hoa từng chia sẻ trong chương trình Có hẹn với Lỗ Dự trước đây hẹn hò rất vất vả, phải né tránh paparazzi. Tuy nhiên, sau khi công khai tình cảm, tối ngày hôm đó, anh nắm tay Lâm Tâm Như đi ăn lẩu, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Lâm Tâm Như cũng từng tiết lộ chuyện tình cảm giữa họ không phải kiểu nồng cháy như phim thần tượng, mà thiên về bình dị và trầm lắng hơn.

Cô thừa nhận hai vợ chồng không phải lúc nào cũng đồng quan điểm trong việc nuôi dạy con. Nhưng nếu có khác biệt, họ trao đổi riêng tư, không tranh cãi trước mặt con. Cả hai cơ bản đều tôn trọng nhau và cũng kiên nhẫn trong cách chăm sóc, giáo dục bé Cá Heo Nhỏ.

Tháng 11/2024, có cư dân mạng chia sẻ video Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như cùng nhau xuất hiện để cổ vũ con gái trong một buổi biểu diễn. Trong video, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đều không đeo khẩu trang, như những cặp vợ chồng bình thường khác đến cổ vũ cho con gái. Lâm Tâm Như đứng tựa vai chồng, mỉm cười. Khi thấy con gái tỏa sáng trên sân khấu, cô còn làm động tác tạo dáng trái tim gửi đến cô bé.