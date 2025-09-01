Bạn gái Ronaldo bị chê cười

Tối 31/8 (giờ địa phương), Georgina Rodriguez cùng dàn sao sải bước trên thảm đỏ lễ trao giải Filming Italy Venice Award. Đây là sự kiện trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 82, để tôn vinh tài năng điện ảnh, đặc biệt là nữ giới.

Vị hôn thê của Cristiano Ronaldo xuất hiện trong chiếc váy ren đen hai dây ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong quyến rũ. Nổi bật hơn cả là bộ trang sức kim cương đắt giá, gồm vòng cổ bản lớn, bông tai và nhẫn.

Georgina Rodriguez thành tâm điểm chú ý trên thảm đỏ lễ trao giải Filming Italy Venice Award. Ảnh: Getty Images/WireImage.

Người mẫu sinh năm 1994 đeo tổng cộng 4 chiếc nhẫn, trong đó có nhẫn đính hôn do CR7 tặng vào giữa tháng 8. Món trang sức đính viên kim cương khổng lồ 30 carat, được cho là trị giá 3 triệu USD.

Georgina rõ ràng yêu thích và tự hào về chiếc nhẫn đính hôn. Cô liên tục cố ý hướng sự chú ý về chiếc nhẫn trong lúc tạo dáng.

Hành động này khiến một bộ phận khán giả khó chịu. Họ chê người Georgina lố bịch, khoe khoang.

Cư dân mạng bình luận: “Cô ấy đúng là người hay khoe khoang”, “Tư thế thật kỳ lạ. Có chiếc nhẫn đó trên tay vốn dĩ đã nổi bật rồi, tại sao cứ phải tạo dáng như Medusa trước ống kính như vậy chứ?”, “Tài năng duy nhất của cô ta là kết hôn với Ronaldo”, “Việc cố tình khoe chiếc nhẫn trước ống kính thật thô thiển”, “Trang sức đắt tiền, nhưng hành vi lại không tương xứng”, “Sự giàu có và thanh lịch không đi đôi với nhau”, “Tôi thấy xấu hổ thay cho cô ấy”, “Vô vị và thô thiển”, “Việc khoe nhẫn một cách trắng trợn như vậy thực sự khiếm nhã”, “Tôi nghĩ Ronaldo ở nhà đang thấy xấu hổ và giận dữ”, “Tiền bạc không mua được đẳng cấp”, “Được rồi, ai cũng biết cô ta đã trúng số. Nhưng cô ta không sợ bị cướp sao?”…

Ngoài chê bai hành vi khoe nhẫn, diện mạo trên thảm đỏ của Georgina Rodriguez cũng không được đánh giá cao. Theo nhiều khán giả, chiếc váy và kiểu trang điểm khiến người đẹp trông già hơn tuổi và có phần sến súa.

Khán giả chê cười Georgina vì hành vi khoe nhẫn lộ liễu. Ảnh: WireImage.

Cô có mặt tại thành phố Venice (Italy) vào ngày 29/8. Liên hoan phim quốc tế Venice 2025 là sự kiện công khai đầu tiên của Georgina kể từ khi công bố tin đính hôn với Ronaldo.

Georgina lần đầu khoe nhẫn vào ngày 12/8, bằng bức ảnh đặt tay mình lên tay vị hôn phu nổi tiếng, kèm dòng chú thích: "Vâng, em đồng ý. Trong cuộc đời này và cả những cuộc đời sau nữa".

Theo Page Six, từ đó đến nay, món trang sức đó luôn xuất hiện cùng cô trên mạng xã hội, với những bức ảnh tạo dáng một mình trên bãi biển và trên máy bay riêng cùng danh thủ Bồ Đào Nha.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào cuối năm 2016 sau khi gặp nhau tại cửa hàng Gucci nơi Rodriguez từng làm việc. Trong 9 năm chung sống, họ có với nhau 2 bé gái là Alana (SN 2017) và Bella (SN 2022). Hai người còn có một bé trai tên là Angel, song sinh với Bella, nhưng không may qua đời lúc sinh.