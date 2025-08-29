Về hợp đồng tiền hôn nhân cho Taylor Swift

TPO - Ngay sau khi tin đính hôn được công bố, các chuyên gia pháp lý khuyên Taylor Swift và Travis Kelce chuẩn bị thỏa thuận tiền hôn nhân chặt chẽ.

Hợp đồng hôn nhân giữa Taylor Swift và Travis Kelce

Taylor Swift và Travis Kelce khiến cả thế giới “dậy sóng” với tin tức đính hôn vào ngày 26/8. Nó không chỉ đơn thuần là chuyện riêng tư của hai người, mà còn trở thành sự kiện lớn khiến cuộc họp Nội các Mỹ phải tạm dừng để Tổng thống Donald Trump nói lời chúc mừng, hay Thân vương và Vương phi xứ Wales cũng giống như bất kỳ cư dân mạng bình thường nào để lại lượt Thích dưới bài đăng của siêu sao nhạc pop.

Sau những lời chúc tụng, đám cưới tương lai được đưa ra bàn luận. Trong đó, vấn đề được quan tâm hàng đầu là hợp đồng tiền hôn nhân.

Taylor Swift và Travis Kelce đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất, nhưng dù vậy không thể bỏ qua vấn đề thực tế như hợp đồng tiền hôn nhân. Ảnh: IG.

Đến hiện tại, chưa có thông tin nào xác nhận giữa Taylor Swift và Travis Kelce tồn tại hợp đồng tiền hôn nhân.

Tuy nhiên, luật gia đình Jacqueline Newman, làm việc tại hãng luật New York Berkman Bottger Newman & Schein LLP, nhận định với Fox News Digital do thành công về mặt tài chính của cả hai, thỏa thuận liên quan đến vấn đề tài sản có thể được ký từ lâu trước khi cầu hôn.

“Tôi gần như không có chút nghi ngờ nào về việc họ ngồi xuống thương lượng với nhau. Tôi nghĩ đội ngũ pháp lý của họ coi đây là điều bắt buộc phải hoàn tất trước cử chỉ lãng mạn. Vì vậy, tôi cho rằng họ giải quyết hết mọi phần liên quan đến công việc, rồi anh ấy mới quỳ gối cầu hôn. Tôi gần như có thể đảm bảo rằng thỏa thuận ấy đã được ký kết, đóng dấu và đang nằm gọn đâu đó trong ngăn kéo rồi”, chuyên gia nói.

Một năm trước, nguồn tin của tạp chí Life & Style cũng khẳng định Taylor Swift không thể tiến tới hôn nhân nếu không có hợp đồng tiền hôn nhân.

Theo người trong cuộc, họ bắt đầu thảo luận về nội dung thỏa thuận trong thời gian đó, nhưng chưa thể chốt bất cứ điều gì vì lịch trình bận rộn, cũng như tính phức tạp do khối tài sản quá lớn.

Cố vấn tài chính cấp cao Cassandra Rupp, đến từ công ty tư vấn đầu tư Mỹ Vanguard, giải thích với Fox News Digital mặc dù thỏa thuận tiền hôn nhân thường bị coi là “dấu hiệu của sự ngờ vực”, dưới góc nhìn chuyên môn, nó thực chất là công cụ bảo vệ tài sản cá nhân một cách chủ động. Những cặp đôi giàu có thường sử dụng phương án này để làm rõ trách nhiệm tài chính và duy trì sự hòa hợp.

“Trọng tâm phải là sự minh bạch, tôn trọng lẫn nhau và thống nhất các giá trị tài chính để hỗ trợ nền tảng vững chắc cho mối quan hệ”, bà Rupp nhấn mạnh.

Nhiều chuyên gia pháp lý tin rằng hợp đồng tiền hôn nhân đảm bảo mối quan hệ giữa Taylor và Travis thêm vững chắc. Ảnh: Getty Images.

Kara Chrobak, đến từ hãng luật Bespoke Law, nói với Page Six ngày 26/8: “Hợp đồng tiền hôn nhân hoàn toàn hợp lý với họ. Taylor được cho là có giá trị tài sản khoảng 1,6 tỷ USD, còn Travis có khoảng 90 triệu đô la. Đó là sự khác biệt rất lớn. Việc lập hợp đồng tiền hôn nhân cho phép cả hai bước vào hôn nhân với sự an tâm rằng tài sản riêng của họ được bảo vệ và tránh được những vụ kiện tụng tốn kém, rắc rối nếu mọi chuyện không như ý. Đối với những người ở vị trí của họ, điều quan trọng thực sự là sự an tâm và giữ kín mọi chuyện, chứ không phải là lên kế hoạch ly hôn”.

Cần có gì trong thỏa thuận trước đám cưới?

Không chỉ đưa ra lời khuyên phải lập hợp đồng tiền hôn nhân, các chuyên gia pháp lý còn phân tích cụ thể về các điều khoản cần có trong văn bản đó.

Theo Cassandra Rupp, thỏa thuận tiền hôn nhân được soạn thảo kỹ lưỡng có thể bao gồm điều khoản về tài sản hiện có, thu nhập tương lai từ sở hữu trí tuệ hoặc các dự án kinh doanh và thậm chí cả cam kết từ thiện. Cố vấn tài chính lưu ý không có gì lạ khi các cặp đôi đưa thu nhập trong tương lai vào, chẳng hạn như tiền bản quyền, hợp đồng chứng thực hoặc quyền truyền thông.

Thu nhập trong tương lai có thể đến từ đám cưới của Swift và Kelce, nếu cặp đôi quyết định công khai hôn lễ. Theo chuyên gia xây dựng thương hiệu Eric Schiffer, hợp đồng phát trực tuyến cho đám cưới của Swift và Kelce có thể là con số khổng lồ.

"Câu nói 'Tôi đồng ý' này giống như giấy phép in tiền. Các dịch vụ phát trực tuyến có mức giá cho đêm tân hôn cao đến mức khiến gói ảnh đám cưới của Kim Kardashian năm xưa trông chẳng khác gì tiền lẻ. Vậy nên, có rất nhiều cơ hội. Nhưng tôi không nghĩ họ sẽ làm vậy. Tôi nghĩ mặc dù số tiền họ kiếm được có thể lên đến hơn 110 triệu USD, nhưng cái gọi là 'thuế danh tiếng' lại là cỗ máy hủy diệt đôi bên", ông Schiffer đánh giá với Fox News.

Hầu hết chuyên gia đều đồng ý Taylor cần bản hợp đồng này hơn vị hôn phu, chủ yếu là vì tài sản của cô lớn hơn Kelce gấp 18 lần.

“Nếu không có hợp đồng tiền hôn nhân và tài sản của họ bị trộn lẫn, ngay cả một tỷ lệ nhỏ trong khối tài sản của Taylor cũng làm thay đổi cuộc đời Travis. Trong khi bất kỳ khoản chi trả nào mà Travis có thể nợ Taylor, hầu như chẳng làm sứt mẻ được đế chế hàng tỷ USD của cô ấy", luật sư Chrobak chỉ ra.

Một số điều khoản mà Taylor muốn đưa vào hợp đồng là các biện pháp bảo vệ doanh thu lưu diễn và hợp đồng thương hiệu. Travis cũng có các hợp đồng thi đấu, gương mặt đại diện thương hiệu và dự án kinh doanh - như podcast New Heights.

Taylor Swift có khối tài sản tỷ USD cần bảo vệ. Ảnh: GC Images.

Tương tự, luật sư Holly Davis, nhà sáng lập hãng luật Kirker Davis có trụ sở tại Texas (Mỹ), khuyên rằng chủ nhân hit Fortnight xác định rõ các tài sản càng sớm càng tốt vì Travis có thể yêu cầu chia một phần tài sản riêng của Taylor như tài sản chung trong trường hợp ly hôn.

Ngoài ra, hợp đồng cũng cần đàm phán kỹ hơn về khả năng Travis Kelce giải nghệ trong vài năm tới, vì sự nghiệp cầu thủ bóng bầu dục thường không kéo dài và Travis cũng gần 40 tuổi rồi.

“Xét đến việc Travis có thể đang ở gần cuối sự nghiệp, trong khi Taylor có lẽ vẫn tiếp tục sản xuất âm nhạc trong nhiều năm, cô ấy sẽ là người chịu tổn thất đáng kể hơn nhiều nếu không có hợp đồng tiền hôn nhân", luật sư Kirk Stange có chung quan điểm.

“Cả hai đều có thương hiệu cá nhân, vì vậy hợp đồng tiền hôn nhân phải đảm bảo không bên nào được phép lợi dụng hình ảnh hoặc tên tuổi của bên kia nếu mọi chuyện đổ vỡ. Không thể bỏ qua vấn đề bảo mật. Ở mức độ nổi tiếng của họ, điều khoản không bôi nhọ và bảo mật nghiêm ngặt là quan trọng để ngăn chặn việc viết hồi ký, rò rỉ thông tin và những tiêu đề gây nhiễu loạn”, Chrobak phân tích.

Ngoài những đề xuất trên, chuyên gia còn cho rằng nên bỏ điều khoản trợ cấp cho vợ/chồng, bởi vì cả hai người đều là triệu phú độc lập.

Đại diện của Taylor Swift và Travis Kelce chưa bình luận gì về chủ đề này.