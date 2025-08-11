Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Nhan sắc đại diện chủ nhà Hoa hậu Trái Đất gây tranh cãi

Duy Nam

TPO - Người đẹp Joy Barcoma đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Trái Đất Philippines 2025. Tuy có gương mặt lai tây xinh đẹp, chiều cao khiêm tốn của cô lại gây tranh cãi.

a9eafb74-7d90-41a9-9b2a-867f61a1.jpg
Chung kết Hoa hậu Trái Đất Philippines﻿ 2025 đã diễn ra ngày 10/8 với chiến thắng thuộc về người đẹp Joy Barcoma. Cô trở thành đại diện chủ nhà của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2025 tổ chức ở Philippines.
snapinstato-510290822-18345277849083998-8249963044751777867-n.jpg
snapinstato-511462137-18345277795083998-8997985360757047214-n.jpg
Joy Barcoma đã vượt qua 35 thí sinh để giành ngôi vị cao nhất. Trước đêm chung kết, các chuyên trang sắc đẹp Missosology, Sash Factor đều đánh giá Joy Barcoma giành được vị trí cao.
snapinstato-466717091-1544450359599830-7268052580655909601-n.jpg
Tân Hoa hậu Trái Đất Philippines có gương mặt với nét đẹp lai tây ngọt ngào, hiện đại. Người đẹp năm nay 26 tuổi, đến từ thành phố Bacoor, hiện là người mẫu.
snapinstato-466603851-18318238615083998-1268159908346332818-n.jpg
snapinstato-466341596-18318238597083998-5959299570936161166-n.jpg
Tuy có gương mặt ưa nhìn, ngọt ngào, chiều cao của Joy Barcom trở thành chủ đề bàn tán của các fan sắc đẹp. Trong những bức ảnh chụp cùng Hoa hậu Trái Đất Philippines 2023 và đương kim Hoa hậu Trái Đất Jessica Lane, Joy Barcom để lộ chiều cao khiêm tốn. Nhiều khán giả nhận xét cô chỉ cao dưới 1,7 m.
snapinstato-489929754-18336924172083998-8529948265399995099-n.jpg
snapinstato-490271271-18336924154083998-4732289522392779241-n.jpg
Tuy nhiên, nhiều fan vẫn dành lời khen cho Joy Barcom. Họ cho rằng yếu tố chiều cao không quyết định tất cả với thí sinh hoa hậu. Trước đây, từng có nhiều người đẹp chiều cao khiêm tốn nhưng vẫn giành được các vị trí cao ở các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.
snapinstato-486039785-18333876040083998-1968482647621133137-n.jpg
snapinstato-486052464-18333876031083998-2503307825060463338-n.jpg
Tuy có chiều cao khiêm tốn nhưng Joy Barcom được đánh giá cao ở phong cách ăn mặc. Cô được nhận xét biết chọn trang phục che được nhược điểm, tôn đường cong quyến rũ.
snapinstato-491895549-18338914048083998-26673253120599135-n.jpg
snapinstato-494036276-18338914039083998-5148144530882325591-n.jpg
Người đẹp còn có lợi thế về kỹ năng trình diễn, biểu cảm trước ống kính.
snapinstato-476807363-18328870729083998-2610608110851936713-n.jpg
snapinstato-476876734-18328870720083998-1682229086354940592-n.jpg
Joy Barcom cũng có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy và ứng xử, giao tiếp thông minh.
snapinstato-505421619-18343694101083998-6640864619826922513-n.jpg
snapinstato-505126546-18343694098083998-9006341075071585128-n.jpg
Trong chung kết Hoa hậu Trái Đất Philippines 2025, Joy Barcom nhận được câu hỏi: "Bạn sẽ tận dụng nền tảng của Hoa hậu Trái Đất Philippines như thế nào để tạo ra tác động tích cực trong cộng đồng?". Người đẹp đã có câu trả lời được đánh giá là thuyết phục.
snapinstato-502574468-18344849248083998-2673872349342592429-n.jpg
snapinstato-509233705-18344849239083998-9179571925268145916-n.jpg
Cô cho biết: "Trong 25 năm qua, Hoa hậu Trái đất Philippines đã đi đầu trong phong trào bảo vệ môi trường. Nếu trở thành hoa hậu, tôi muốn khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường cho giới trẻ. Hãy thực hiện những đổi mới và đầu tư toàn diện cho Philippines để chúng ta có thể tiến lên phía trước. Tôi muốn chứng minh rằng chúng ta không chỉ là những người phụ nữ của Trái Đất, chúng ta còn là những người phụ nữ của tương lai".
snapinstato-524899393-18349105171083998-5378706063858307355-n.jpg
snapinstato-525771326-18349105153083998-7807048640604919200-n.jpg
Philippines là nơi khai sinh ra cuộc thi Hoa hậu Trái Đất. Tuy nhiên nhiều năm qua, sân chơi nhan sắc này bị nhận xét ngày càng mất giá vì liên tiếp gặp scandal, công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Nhiều năm qua, Hoa hậu Trái Đất Philippines được nhận xét lép vế so với những cuộc thi nhan sắc khác ở quốc gia này.
snapinstato-525747113-18349324414083998-8933991278746721687-n.jpg
snapinstato-525968023-18349324405083998-5785755121136355658-n.jpg
Năm 2024, đại diện Philippines là người đẹp Irha Mel Chechnya đã lọt vào top 12 trong chung kết Hoa hậu Trái Đất. Ban tổ chức bị chỉ trích, cho rằng thiên vị đại diện chủ nhà. Trước đây, Hoa hậu Trái Đất được xếp vào Big 6 những cuộc thi nhan sắc lớn. Nhiều năm gần đây, chuyên trang Globalbeauties đã gạch tên cuộc thi này khỏi Big 6 do họ bình chọn.
Duy Nam
