Hoa hậu

Không nhận ra người đẹp Việt Nam thi Hoa hậu Trái Đất

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ảnh profile chính thức của người đẹp Trịnh Mỹ Anh trên trang chủ Hoa hậu Trái Đất gây bàn tán xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng không nhận ra Mỹ Anh vì bức ảnh bị photoshop quá đà.

Ngày 19/8, trang chủ Hoa hậu Trái Đất đăng tải bức ảnh profile chính thức của người đẹp Việt Nam - Trịnh Mỹ Anh. Bức ảnh thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp, nhận được hơn 10.000 lượt thích và nhiều bình luận.

Ban tổ chức giới thiệu về người đẹp: "Trịnh Mỹ Anh - Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 - là sinh viên ngành Quản trị Nhân sự tại Đại học Thương mại, kết hợp chuyên môn học thuật với niềm đam mê phát triển bền vững. Lớn lên tại Hà Nội, cô đã tận mắt chứng kiến ​​những tác động của ô nhiễm và biến đổi khí hậu, thôi thúc cô tham gia các hoạt động tình nguyện và các chiến dịch nâng cao nhận thức về môi trường. Đối với cô, vẻ đẹp là sự đồng cảm, kiến ​​thức và cam kết bảo vệ Trái Đất - những giá trị cốt lõi của Hoa hậu Trái Đất".

581422e0-b44a-4cf1-8f20-80e84311af38.jpg
Ảnh profile của Trịnh Mỹ Anh ở Hoa hậu Trái Đất 2025.

Bên dưới bức ảnh, nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ vì không nhận ra Mỹ Anh. Nhiều người cho rằng bức ảnh của Mỹ Anh được chỉnh sửa photoshop quá tay khiến gương mặt của cô trở nên lạ lẫm.

"Nếu không đọc chú thích, chắc không biết đây mà Mỹ Anh luôn", "Photoshop quá tay nhìn như người khác vậy", "Hình ảo quá, không giống người thật ngoài đời một tí nào", "Gặp ở ngoài thấy mặt bạn này có nét riêng, giờ ảnh chỉnh sửa nhiều quá nhìn lại thấy bị nhạt nhòa"... cư dân mạng bình luận.

Trước đó, thông tin Trịnh Mỹ Anh trở thành đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái Đất 2025 nhận phản ứng trái chiều từ các fan sắc đẹp. Cô là Á hậu 3 tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025.

Nhiều người cho rằng Mỹ Anh có sắc vóc và kỹ năng ngoại ngữ nổi bật trong top 4, xứng đáng đi thi quốc tế. Tuy nhiên, nhiều ý kiến bày tỏ kỳ vọng Á hậu 1 Bùi Lý Thiên Hương sẽ được trao cơ hội vì cô là gương mặt nhiều kinh nghiệm.

dai-dien-vietnam-tai-miss-earth-2025-7.jpg
Nhan sắc ngoài đời thường của Trịnh Mỹ Anh.

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, đến từ Hà Nội, cao 1,75 m, số đo 3 vòng 85-64-95 cm. Cô từng lọt vào top 35 Hoa Hậu Việt Nam 2022 và top 36 Miss Grand Vietnam 2024.

Mỹ Anh từng theo học chuyên ngành Quản trị nhân lực tại Đại học Thương mại. Cô có khả năng ngoại ngữ trôi chảy, đạt IELTS 6.0, từng giành giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và hội thi Học sinh Thanh lịch do trường cấp 3 tổ chức.

Hoa hậu Trái Đất 2025 diễn ra ở Philippines, đương kim hoa hậu là người đẹp Australia - Jessica Lane. Năm 2024, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Trái Đất là người đẹp Cao Ngọc Bích nhưng không giành thành tích. Năm 2023, người đẹp Đỗ Thị Lan Anh giành giải Á hậu 2.

Duy Nam
