Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Hoa hậu Trái Đất Campuchia được khen

Duy Nam

TPO - Người đẹp Saran Kimlan được bổ nhiệm làm Hoa hậu Trái Đất Campuchia 2025. Nhan sắc hiện đại, cá tính của cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

snapinstato-530874574-18052686320430238-1387365904530237852-n.jpg
snapinstato-530437784-18052686302430238-1074852877393560420-n.jpg
Người đẹp Saran Kimlan đã được bổ nhiệm làm Hoa hậu Trái Đất Campuchia 2025. Cô đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Trái Đất 2025 tổ chức ở Philippines vào cuối năm nay. Hiện đã có 38 thí sinh được xác nhận tham dự cuộc thi.
snapinstato-508610129-1866473374202284-3496984144158751926-n.jpg
snapinstato-509928316-1866473367535618-6056330259667049983-n.jpg
Nhan sắc của Saran Kimlan nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Người đẹp có chiều cao ấn tượng, nhan sắc cá tính và hình thể khỏe khoắn. Cô có ưu thế biểu cảm, tạo dáng trước ống kính nhờ kinh nghiệm làm người mẫu.
snapinstato-489927760-1810497703133185-6191864685515108376-n.jpg
snapinstato-488964622-1810497736466515-5522865589029338845-n.jpg
"Vẻ đẹp của cô ấy ấn tượng, hiện đại và khỏe khoắn, phù hợp với cuộc thi Hoa hậu Trái Đất", "Cô ấy thật xinh đẹp, gửi đến bạn tình yêu từ Philippines", "Cô ấy sẽ giúp Campuchia lần đầu lọt vào top ở Hoa hậu Trái Đất"... khán giả bình luận.
snapinstato-497616628-18044169032430238-58387462826414777-n.jpg
snapinstato-497408318-18044169029430238-8655480629853055598-n.jpg
Saran Kimlan đến từ Phnom Penh, là người mẫu, diễn viên. Cô từng nhiều lần sang Việt Nam trình diễn thời trang. Người đẹp được nhận xét có khả năng biến hóa với nhiều phong cách khác nhau trước ống kính.
snapinstato-488817509-18040805753430238-5045931983429637001-n.jpg
snapinstato-487533702-18040805726430238-7132657408597097317-n.jpg
Saran Kimlan từng tham dự Miss Cosmo Cambodia nhưng không giành thành tích. Dù vậy, cô đã để lại ấn tượng về sự chuyên nghiệp và sức hút trên sàn diễn.
snapinstato-494928954-1830473277802294-614988934296283964-n.jpg
Bên cạnh đó, Saran Kimla tích cực tham gia vào các dự án về môi trường ở quê nhà Campuchia. Cô cũng thể hiện thông điệp mạnh mẽ về môi trường trên trang cá nhân. Điều này được nhận xét phù hợp với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất﻿.
snapinstato-489907262-1811996279649994-6996887765133849023-n.jpg
snapinstato-489037413-1811996236316665-3049695446413473777-n.jpg
Thời gian gần đây, người đẹp tích cực tham gia dự án Kampot Saat 2025 triển khai ở tỉnh Kampot với mục tiêu nâng cao nhận thức về môi trường và tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng nơi đây.
snapinstato-500950465-17869259973380310-6590709583454531599-n.jpg
snapinstato-501063228-17869314201380310-1175524150988353756-n.jpg
Campuchia chưa từng vào top tại Hoa hậu Trái Đất. Năm ngoái, đại diện Campuchia tại Hoa hậu Trái Đất là người đẹp Rotha Phyadeth nhưng không giành thành tích.
snapinstato-495455294-18043355489430238-7559158887569481023-n.jpg
snapinstato-495468100-18043355480430238-136000505518111251-n.jpg
Những năm gần đây, Campuchia đầu tư cho lĩnh vực sắc đẹp với nhiều cuộc thi được tổ chức quy mô lớn. Saran Kimlan được khán giả và các diễn đàn sắc đẹp đánh giá là ứng viên gây chú ý của khu vực Đông Nam Á tại Hoa hậu Trái Đất 2025. Đại diện Việt Nam ở cuộc thi năm nay là Trịnh Mỹ Anh. Cô là Á hậu 3 tại Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025.
snapinstato-495098882-18043053122430238-4063314814018532631-n.jpg
snapinstato-495090491-18043053113430238-4962640765978713019-n.jpg
Khán giả kỳ vọng với profile ấn tượng, Saran Kimlan lập thành tích cao cho Campuchia ở Hoa hậu Trái Đất 2025. Đương kim Hoa hậu Trái Đất là người đẹp Australia - Jessica Lane. Cô có nhan sắc ngọt ngào, tuy nhiên được nhận xét mờ nhạt trong nhiệm kỳ. Những năm gần đây, vị thế của Hoa hậu Trái Đất đi xuống do gặp nhiều lùm xùm nên các người đẹp đăng quang ở cuộc thi này cũng bị giảm sức hút.
Duy Nam
#Hoa hậu Trái Đất Campuchia #Hoa hậu Trái Đất #Miss Earth

Xem thêm

Cùng chuyên mục