Dàn người đẹp đổ bộ Philippines thi Hoa hậu Trái Đất

TPO - Dàn người đẹp đã bắt đầu sang Philippines để tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2025. Đại diện Việt Nam - Trịnh Mỹ Anh nổi bật ở sân bay khi diện áo dài màu đỏ.