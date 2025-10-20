Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dàn người đẹp đổ bộ Philippines thi Hoa hậu Trái Đất

Duy Nam

TPO - Dàn người đẹp đã bắt đầu sang Philippines để tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2025. Đại diện Việt Nam - Trịnh Mỹ Anh nổi bật ở sân bay khi diện áo dài màu đỏ.

Ngày 20/10, đại diện Việt Nam - Trịnh Mỹ Anh﻿ đã lên đường sang Philippines để tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2025. Cô xuất hiện nổi bật ở sân bay khi diện áo dài màu đỏ, đeo kiềng vàng. “Tôi muốn dùng tiếng nói, hành động và niềm tin của mình để khơi dậy ý thức cộng đồng, cùng chung tay xây dựng một thế giới xanh, sạch, bền vững cho hôm nay và mai sau”, Mỹ Anh chia sẻ về mục đích đến với cuộc thi.
Mỹ Anh cho biết kể từ sau khi đăng quang Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025, cô không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hoàn thiện hình ảnh để sẵn sàng đại diện Việt Nam tại cuộc thi sắc đẹp lớn thứ tư thế giới. Không chỉ chú trọng hình ảnh và phong thái, Trịnh Mỹ Anh còn đầu tư cho dự án môi trường mang đến Miss Earth 2025. Cô cho biết đây là dự án tái chế rác thải điện tử, chủ đề còn khá mới tại Việt Nam.
Đại diện Cayman Islands - Latecia Bush diện trang phục năng động, thoải mái ở sân bay.
Đại diện Ấn Độ - Komal Choudhary diện váy vàng khi ra sân bay đi Philippines.
Đại diện Nam Phi - Jenique Botha gây chú ý ở sân bay khi diện trang phục tông màu hồng rực rỡ. Cô là thí sinh gây chú ý của khu vực châu Phi.
Đại diện Chile - Nathalie Briones mặc váy dạ hội đỏ ra sân bay. Năm ngoái, Chile không giành được thành tích ở Hoa hậu Trái Đất.
Đại diện Ghana - Cherise Asher Ayisi.
Đại diện UAE - Ana Zafyra diện trang phục tông màu trắng thanh lịch ở sân bay. Năm ngoái đại diện UAE là người đẹp Noura Al Jasmi đã lọt vào top 20. Đây là thành tích hiếm hoi của UAE ở các cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong những năm gần đây.
Đại diện Mexico - Génesis Vera mặc trang phục họa tiết tông màu tím nổi bật ở sân bay. Năm ngoái, Mexico được đánh giá cao nhưng không giành thành tích.
Đại diện Belize - Paris Cawich mặc váy tím bèo nhún nữ tính khi đi thi quốc tế.
Đại diện Campuchia - Saran Kimlan mặc váy trắng thanh lịch. Cô là ứng viên gây chú ý ở khu vực châu Á. Saran Kimlan đến từ Phnom Penh, là người mẫu, diễn viên. Saran Kimlan từng tham dự Miss Cosmo Cambodia nhưng không giành thành tích. Dù vậy, cô đã để lại ấn tượng về sự chuyên nghiệp và sức hút trên sàn diễn.
Đại diện Mỹ - Haley Poe mặc vest trắng thanh lịch. Khán giả quê nhà kỳ vọng cô nối tiếp thành công của người tiền nhiệm là Bea Millan-Windorski. Năm ngoái Bea Millan-Windorski giành giải Hoa hậu Nước (Á hậu 2).
Đại diện Hong Kong (Trung Quốc) - Shiyuan Luo háo hức sang Philippines nhập cuộc cùng dàn thí sinh Hoa hậu Trái Đất 2025.
