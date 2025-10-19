Phùng Khánh Linh sau biến cố

TPO - Sau hơn hai năm chuẩn bị, ca sĩ - nhạc sĩ Phùng Khánh Linh phát hành album phòng thu thứ ba mang tên "Giữa một vạn người" vào ngày 18/10. Với album mới, cô cho biết khi đi qua những biến cố, cô nhận ra điều bản thân cần không phải ánh nhìn của người khác, mà là khả năng nhìn thấy chính mình.

Sáng 19/10, chỉ sau một ngày phát hành, album Giữa một vạn người của ca sĩ Phùng Khánh Linh vươn lên vị trí số 1 trên iTunes Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều bài hát trong album cũng lọt vào top 100 bài hát ở thị trường Việt Nam trên iTunes. Đây được coi là thành công bước đầu, cho thấy khán giả bắt đầu đón nhận những tâm sự thông qua lời hát của cô.

Sau hơn hai năm chuẩn bị, album mới Giữa một vạn người của ca sĩ - nhạc sĩ Phùng Khánh Linh được giới thiệu tới khán giả. Tác phẩm đánh dấu bước chuyển mình trong âm nhạc và tư duy sáng tạo của nữ nghệ sĩ. Album cũng cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, bền bỉ và hướng đi chuyên nghiệp trên con đường nghệ thuật của cô.

Album mới của Phùng Khánh Linh vượt lên đứng thứ 1 iTunes Việt Nam.

Trước khi ra mắt album mới, Phùng Khánh Linh đã tung ra 4 single nằm trong dự án: Ước anh tan nát con tim, Em đau, Khóc Blóck, Tâm sự với đêm một mình nhằm dẫn dắt khán giả vào thế giới nội tâm của cô.

“Tôi muốn album này không chỉ là những bài hát rời rạc, mà là một hành trình cảm xúc được nuôi dưỡng, được lắng nghe và được sống cùng khán giả từ rất sớm”, Phùng Khánh Linh chia sẻ. Cô cũng tổ chức thành công tour diễn xuyên Việt với 5 đêm nhạc cùng live band tại TPHCM, Đà Nẵng và Hà Nội.

Nếu album yesteryear là hồi ức, CITOPIA là thế giới tưởng tượng, thì Giữa một vạn người là hiện thực nội tâm - nơi Phùng Khánh Linh chấp nhận những vết xước, những mất mát, những sai lầm và cả sự cô đơn của người nghệ sĩ.

“Nhiều năm qua, tôi từng khao khát được nhìn thấy giữa hàng vạn người. Nhưng khi đi qua những biến cố, tôi nhận ra điều mình cần không phải ánh nhìn của người khác, mà là khả năng nhìn thấy chính mình”, Phùng Khánh Linh tâm sự.

Hình ảnh của Phùng Khánh Linh trong album Giữa một vạn người.

Xuyên suốt các hình ảnh quảng bá, Phùng Khánh Linh xuất hiện trong hình tượng người con gái nửa thực nửa ảo, quyến rũ nhưng đầy kiêu hãnh. Từ những khung hình mong manh trong đoạn phim "nhá hàng" của album đến hình ảnh cô gái cầm thanh kiếm kiên định ở cuối hành trình - tất cả đều tượng trưng cho sự thức tỉnh và đối thoại nội tâm của nữ nghệ sĩ.

Với Phùng Khánh Linh, âm nhạc không chỉ để nghe mà để cảm và đây cũng là một tấm gương phản chiếu chính mình. "Album này là hành trình chữa lành và là lời cảm ơn dành cho tổn thương, tình yêu, mất mát và cả sự cô đơn. Tất cả đã góp phần tạo nên một Phùng Khánh Linh bình tĩnh, biết ơn và sâu sắc hơn", nữ nghệ sĩ chia sẻ.