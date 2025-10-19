Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lưu ý khán giả đến xem đêm nhạc ‘Chạm Việt Nam’ diễn ra tối nay

TPO - Vào lúc 19h tối nay (19/10), đêm nhạc “Chạm Việt Nam” diễn ra tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội với nhiều các sĩ được các bạn trẻ yêu thích.

Đêm nhạc “Chạm Việt Nam” là điểm nhấn của Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam 2025, sự kiện do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức với chủ đề “Một chạm - Vạn niềm tin”.

Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ được yêu thích như Đen, Anh Tú, Ngô Lan Hương, Double2T... mang đến bữa tiệc âm nhạc kết nối giữa công nghệ và cảm xúc, hướng đến tinh thần Việt Nam trẻ trung, hiện đại.

a.jpg
Đêm nhạc “Chạm Việt Nam” hứa hẹn nhiều tiết mục "bùng cháy".

Để tận hưởng không khí trọn vẹn một cách nhất, hãy chuẩn bị kỹ lưỡng về gửi xe và chỗ ngồi nhé. Sự kiện thu hút hàng nghìn khán giả, nên đến sớm là “bí kíp” vàng để tránh ùn tắc và “book” spot đẹp theo khu vực vé của bạn.

Điểm gửi xe có thể kín nhanh do lượng khán giả lớn. Hãy đến trước để ổn định chỗ để xe và tránh ùn tắc. Mọi vấn đề phải luôn tuân thủ quy định gửi xe của Ban tổ chức.

Đúng 18h30, chương trình đêm nhạc “Chạm Việt Nam” sẽ chính thức bắt đầu. Ai đến sớm sẽ có cơ hội chọn chỗ đẹp theo khu vực vé. Cổng soát vé để vào đêm nhạc sẽ mở từ 14h và đóng lúc 19h.

Ngoài ra, từ 14h chiều nay, khách có vé có thể vào sân vận động để tham gia trái nghiệm thanh toán thông qua các công nghệ Tap to Pay, Tap to Phone, mã QR, ví điện tử, thanh toán di động, định danh điện tử (eKYC) cùng các giải pháp bảo mật dữ liệu mới nhất.

Người tham dự được trải nghiệm - mua sắm - nhận ưu đãi trực tiếp tại gian hàng bằng hình thức thanh toán số.

Ngọc Mai
#Chạm Việt Nam #đêm nhạc Hà Nội #nghệ sĩ trẻ #Sóng Festival #công nghệ thanh toán

