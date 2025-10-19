Ngày thẻ Việt Nam: Nô nức check-in, chạm thẻ, quét QR tại Sóng Festlval

TPO - Từ sáng sớm 19/10, khuôn viên sân vận động Bách khoa đã sôi động bởi hàng nghìn bạn trẻ đổ về check-in, quét QR, chạm thẻ và nhận quà. “Ngày Thẻ Việt Nam 2025” trở thành điểm hẹn công nghệ - giải trí sôi động nhất cuối tuần, nơi Gen Z biến việc thanh toán không tiền mặt thành một “cuộc chơi” sáng tạo thực thụ.

Sáng 19/10, “Ngày Thẻ Việt Nam 2025” tại sân vận động Bách khoa Hà Nội tiếp tục mở cửa, thu hút hàng nghìn sinh viên và bạn trẻ đến tham gia trải nghiệm không tiền mặt, check-in nhận quà và săn ưu đãi từ hơn 50 gian hàng ngân hàng, fintech và thương hiệu tiêu dùng.

Video: Giới trẻ xếp hàng trải nghiệm với muôn kiểu check-in nhận quà tại ‘Ngày thẻ Việt Nam 2025’.

Check-in nhận quà: “Trò vui” nhưng đầy giá trị

Ngay từ sáng sớm, khu vực cổng chính của sự kiện đã đông nghịt người. Hàng dài sinh viên ĐH Bách khoa, Kinh tế Quốc dân, Ngoại thương, và các trường lân cận xếp hàng check-in với phông nền “Sóng Festival: Một chạm - Vạn niềm tin”.

Giới trẻ xếp hàng trải nghiệm với muôn kiểu check-in nhận quà tại ‘Ngày thẻ Việt Nam 2025’.

Mỗi lượt check-in hợp lệ kèm hashtag #NgaytheVietNam2025, #SongFestival được đổi lấy những phần quà hấp dẫn như bình giữ nhiệt, túi tote, voucher 50.000 đồng…

“Mình chỉ định đến xem, mà giờ tay xách nách mang cả túi quà. Bọn mình đi 2 người, mỗi người ‘cắm thẻ’ ở hơn chục gian hàng luôn”, Lê Thị Thuỳ Trang (cựu sinh viên trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ) chia sẻ.

Các bạn trẻ mải mê với các gian hàng tại ngày hội.

Không khí sôi động còn đến từ các booth công nghệ của Vietcombank, BIDV, MB, cùng khu trải nghiệm “thanh toán không tiền mặt” nơi khách tham gia chỉ cần chạm thẻ hoặc quét QR để mở khóa trò chơi và trúng quà.

Gen Z biến check-in thành “cuộc đua sáng tạo”

Không chỉ đơn giản là chụp ảnh, các bạn trẻ năm nay còn biến hoạt động check-in thành sân chơi sáng tạo. Nhiều nhóm sinh viên dựng clip “một chạm thanh toán” theo trend TikTok, thử các filter thực tế ảo của chương trình, hoặc tham gia mini game “đố vui tài chính” của Napas và SmartPay.

Những game dễ trúng thưởng tại chương trình.

Tại khu booth Techcombank, người chơi chỉ cần scan mã trên app, dự đoán giá trị giao dịch không tiền mặt tăng trưởng năm 2025 - đúng là có quà liền tay. Cạnh đó, gian hàng của ShopeePay, MoMo và VietQR liên tục tắc nghẽn vì lượng check-in “quá tải”.

“Mấy năm trước bọn em chỉ đến xem ca sĩ, nhưng năm nay rõ ràng phần trải nghiệm được đầu tư hơn. Có cảm giác như mỗi gian hàng là một mini game tài chính vậy”, Hữu Dũng (sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân) nói.

Nhiều kiểu checkin được các bạn trẻ thể hiện sáng tạo.

Không chỉ là sân chơi của sinh viên, “Ngày Thẻ Việt Nam” còn là dịp các ngân hàng và ví điện tử “so găng” chiến lược truyền thông. VietinBank tung ưu đãi hoàn tiền 30% cho thanh toán đầu tiên qua Napas; BIDV tặng quà cho khách hàng mở thẻ chip ngay tại chỗ; trong khi MB thiết kế booth AR mô phỏng “cú chạm tương lai”, thu hút hàng trăm lượt tham gia mỗi giờ.

Không chỉ là “check-in”, mà là xu hướng tiêu dùng mới

“Ngày Thẻ Việt Nam” năm 2025 không chỉ là một sự kiện giải trí, mà còn phản ánh xu hướng chuyển đổi số trong thanh toán đang lan tỏa mạnh mẽ. Theo thống kê từ Ban Tổ chức, chỉ trong ngày khai mạc 18/10, hơn 10.000 lượt quét QR và chạm thẻ được ghi nhận.

Checkin tại Ngày thẻ Việt Nam 2025.

Ngày Thẻ Việt Nam – Sóng Festival 2025 diễn ra trong hai ngày 18 và 19/10, tại sân vận động Bách khoa Hà Nội, chương trình do Báo Tiền Phong và NAPAS phối hợp tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sự kiện mang đến chuỗi hoạt động phong phú: Khu trải nghiệm công nghệ, ẩm thực “giá sinh viên”, trò chơi tương tác, cùng đêm nhạc hoành tráng “Chạm Việt Nam”.