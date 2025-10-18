Tinh thần 'tự hào Việt Nam' lan tỏa tại Sóng Festival

TPO - "Nhóm nhảy chúng em đã chọn những tông màu sáng, trẻ trung, điểm nhấn là chiếc khăn và lá cờ Việt Nam. Qua đó, chúng em mong muốn lan tỏa tinh thần yêu quê hương, yêu Tổ quốc và niềm tự hào về con người Việt Nam đến với tất cả mọi người có mặt tại Ngày thẻ Việt Nam", đại diện nhóm nhảy đến từ Trường Cao đẳng FPT Polytechnic chia sẻ.
Năm nay là năm thứ 3 nhóm sinh viên đến từ Trường Cao đẳng FPT Polytechnic tham gia chương trình. Theo Hiếu cảm nhận, đây là một chương trình ý nghĩa, quy mô và được tổ chức rất chuyên nghiệp. "Em đặc biệt ấn tượng với các gian hàng của các ngân hàng, tạo cơ hội cho sinh viên tham gia trải nghiệm, chơi minigame và hiểu thêm về thanh toán không tiền mặt”
Nhóm sinh viên Học viện Ngân hàng "làm nóng" sân khấu trước giờ khai mạc Sóng Festival.
Ngày thẻ Việt Nam 2025 được xem như dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành sau 5 mùa tổ chức. Các hoạt động tọa đàm, hội thảo chuyên đề được giới chuyên môn đánh giá cao. Sóng Festival diễn ra với quy mô ấn tượng hơn, đặc biệt với đêm nhạc lần đầu tiên được tổ chức “Chạm Việt Nam”.
Ngày thẻ Việt Nam trở thành hoạt động thường niên, trở thành chuỗi sự kiện với quy mô ngày càng được nâng cấp, là nơi lan tỏa sóng trải nghiệm công nghệ thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt và hoạt động mua sắm, giải trí cho giới trẻ.