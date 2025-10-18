Tinh thần 'tự hào Việt Nam' lan tỏa tại Sóng Festival

Ngày thẻ Việt Nam 2025 được xem như dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành sau 5 mùa tổ chức. Các hoạt động tọa đàm, hội thảo chuyên đề được giới chuyên môn đánh giá cao. Sóng Festival diễn ra với quy mô ấn tượng hơn, đặc biệt với đêm nhạc lần đầu tiên được tổ chức “Chạm Việt Nam”.

Ngày thẻ Việt Nam trở thành hoạt động thường niên, trở thành chuỗi sự kiện với quy mô ngày càng được nâng cấp, là nơi lan tỏa sóng trải nghiệm công nghệ thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt và hoạt động mua sắm, giải trí cho giới trẻ.