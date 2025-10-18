Màn vũ đạo 'cháy bỏng' của sinh viên Hà Nội tại Sóng Festival

Xen giữa các tiết mục, ban tổ chức giới thiệu thêm loạt hoạt động hấp dẫn trong khuôn khổ sự kiện như săn vé tham dự đêm nhạc “Chạm Việt Nam” - đại tiệc âm nhạc diễn ra tối 19/10, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng gồm Đen Vâu, Anh Tú, Double2T, Hà Myo, Ngô Lan Hương, Dung Hoàng Phạm và Châu Dương. Bên cạnh đó, sinh viên có thể tham gia nhiều hoạt động tương tác tại các gian hàng Napas, khu công nghệ và cuộc thi online “Chạm vào sự thật - Cảnh giác lừa đảo” để nhận quà và vé xem chương trình.

'Các tiết mục biểu diễn sinh viên buổi sáng đã góp phần thổi bùng không khí sôi động cho Ngày Thẻ Việt Nam - Sóng Festival 2025, nơi âm nhạc, công nghệ và sức trẻ hòa quyện, mở đầu cho chuỗi hoạt động trải nghiệm và giao lưu đầy cảm hứng của giới trẻ Việt Nam.