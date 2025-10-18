Màn vũ đạo 'cháy bỏng' của sinh viên Hà Nội tại Sóng Festival

TPO - Sáng 18/10, tại sân vận động Bách Khoa (Hà Nội), chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam đã chính thức khởi động bằng những màn biểu diễn sôi động, trẻ trung của sinh viên các trường đại học.
Mở màn chương trình, đội DOP On The Show đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội mang đến tiết mục nhảy hiện đại bùng nổ, khuấy động toàn bộ không khí sự kiện. Những bước nhảy mạnh mẽ, đồng đều cùng tinh thần tự tin của sinh viên Bách Khoa đã nhanh chóng thu hút đông đảo khán giả tiến gần sân khấu, cổ vũ nhiệt tình.
Ngay sau đó, các thành viên của CLB Nhảy 69CREW - Học viện Ngoại giao tiếp nối không khí hứng khởi bằng màn trình diễn “Hustlang All Đây”. Tiết mục thể hiện phong cách trẻ trung, hiện đại, cùng khả năng làm chủ sân khấu chuyên nghiệp của sinh viên Ngoại giao.
Tiếp nối chương trình, nhóm Like Jennie đến từ Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mang đến màn trình diễn đậm phong cách K-pop, cuốn hút và tràn đầy năng lượng. Trang phục rực rỡ, vũ đạo bắt mắt cùng sự tự tin thể hiện của các thành viên khiến sân khấu như bùng nổ.
Xen giữa các tiết mục, ban tổ chức giới thiệu thêm loạt hoạt động hấp dẫn trong khuôn khổ sự kiện như săn vé tham dự đêm nhạc “Chạm Việt Nam” - đại tiệc âm nhạc diễn ra tối 19/10, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng gồm Đen Vâu, Anh Tú, Double2T, Hà Myo, Ngô Lan Hương, Dung Hoàng Phạm và Châu Dương. Bên cạnh đó, sinh viên có thể tham gia nhiều hoạt động tương tác tại các gian hàng Napas, khu công nghệ và cuộc thi online “Chạm vào sự thật - Cảnh giác lừa đảo” để nhận quà và vé xem chương trình.
'Các tiết mục biểu diễn sinh viên buổi sáng đã góp phần thổi bùng không khí sôi động cho Ngày Thẻ Việt Nam - Sóng Festival 2025, nơi âm nhạc, công nghệ và sức trẻ hòa quyện, mở đầu cho chuỗi hoạt động trải nghiệm và giao lưu đầy cảm hứng của giới trẻ Việt Nam.