Bất ngờ từ Anh Tú, Ngô Lan Hương trong đêm nhạc 'Chạm Việt Nam'

TPO - Ca sĩ Anh Tú và Ngô Lan Hương hé lộ nhiều bất ngờ trước thềm đêm nhạc “Chạm Việt Nam”, diễn ra tối 19/10 trong khuôn khổ Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong khuôn khổ sự kiện Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 diễn ra tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội, đêm nhạc “Chạm Việt Nam” tối 19/10 quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ được yêu thích như Đen, Anh Tú, Ngô Lan Hương, Double2T... mang đến bữa tiệc âm nhạc kết nối giữa công nghệ và cảm xúc, hướng đến tinh thần Việt Nam trẻ trung, hiện đại.

Lần đầu góp mặt tại Ngày thẻ Việt Nam, ca sĩ Anh Tú “Voi Bản Đôn” cho biết anh háo hức trước không khí của sự kiện được xem là cầu nối giữa tài chính số và giới trẻ.

“Đây là chương trình có ý nghĩa lớn, không chỉ lan tỏa thông điệp về thanh toán không tiền mặt mà còn khuyến khích lối sống hiện đại, năng động. Với một nghệ sĩ, việc được biểu diễn trong không gian tích cực, mang tinh thần cộng đồng như thế luôn là điều đáng quý”, Anh Tú chia sẻ với Tiền Phong.

﻿ ﻿ Ca sĩ Anh Tú.

Giọng ca Cuộc sống em ổn không cho biết ngay khi nhận lời mời từ Ban tổ chức, anh đã nhanh chóng đồng ý bởi đồng cảm với chủ đề “Nhịp chạm Việt Nam” là thông điệp gắn liền với tinh thần kết nối giữa con người, công nghệ và cảm xúc.

“Khi ê-kíp chia sẻ ý tưởng về sân khấu, tôi gần như gật đầu ngay. Mọi thứ rất hiện đại, sáng tạo nhưng vẫn đậm chất Việt”, anh nói thêm.

Tại đêm nhạc, Anh Tú sẽ trình diễn bốn tiết mục gồm mashup Đôi mắt - Chiếc khăn gió ấm, Duyên do trời phận tại ta, Đều là của em và Nhịp chạm Việt Nam - ca khúc chủ đề của sự kiện.

Anh tiết lộ: “Khán giả sẽ thấy một Anh Tú vừa quen thuộc trong cảm xúc, vừa mới mẻ trong cách thể hiện. Tôi hy vọng những ‘nhịp chạm’ âm nhạc này sẽ tạo nên sự đồng điệu với mọi người”.

Nhịp chạm Việt Nam là sản phẩm hợp tác giữa NAPAS, nhạc sĩ Bùi Công Nam và ca sĩ Anh Tú, hướng tới việc kết nối trải nghiệm thanh toán số với các giá trị văn hóa và niềm tự hào dân tộc. Ra mắt từ cuối tháng 7/2025, MV hiện thu hút gần 1,4 triệu lượt xem trên YouTube.

Sự kiện có nhiều ca sĩ nổi tiếng góp mặt, Anh Tú cho hay anh trân trọng và yêu quý tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình. Ca sĩ ấn tượng với Đen ở sự mộc mạc và chiều sâu trong ca từ, Ngô Lan Hương có giọng hát nhẹ nhàng, cảm xúc, còn rapper Double2T lại mang đến năng lượng trẻ trung, sôi nổi.

“Lần này tôi chưa có phần kết hợp chính thức nào, nhưng tôi tin rằng trong cùng một không gian âm nhạc như Ngày thẻ Việt Nam, những kết nối hay giao thoa cảm xúc giữa nghệ sĩ với nhau chắc chắn vẫn sẽ diễn ra, dù là trên sân khấu hay ở phía sau hậu trường”, Anh Tú chia sẻ.

Trở lại sân khấu Ngày thẻ Việt Nam trong năm thứ ba liên tiếp là Ngô Lan Hương, ca sĩ trẻ từng gây chú ý qua Em xinh say hi. Giọng ca sinh năm 1998 bày tỏ niềm vui khi được góp mặt trong chương trình:

“Tôi thật sự biết ơn và hạnh phúc khi lại được đứng trên sân khấu này. Với tôi, niềm vui lớn nhất là được hát và lan tỏa năng lượng tích cực đến khán giả. Đây là chương trình thường niên của báo Tiền Phong, luôn được đầu tư chuyên nghiệp, khán giả thì cực kỳ nhiệt huyết và ‘cháy’ hết mình, nên tôi không thể từ chối”, chủ nhân bản hit Đi giữa trời rực rỡ nói.

Diện mạo mới nhất của ca sĩ Ngô Lan Hương. Ca sĩ hẹn gặp khán giả ở Ngày thẻ Việt Nam.

Ngô Lan Hương vẫn còn nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi từng gây chú ý trên sân khấu này vào năm 2024. “Thời gian, địa điểm đã rõ ràng rồi, hẹn mọi người tại Ngày thẻ Việt Nam 2025 nhé. Ngày này năm xưa, tôi 'chấn động' truyền thông đó!”.

Nữ ca sĩ bật mí cô sẽ mang đến một hình ảnh mới mẻ hơn so với hai năm trước: “Sân khấu năm nay chắc chắn hoành tráng và Hương cũng sẽ khác, từ phong cách đến cách thể hiện. Hy vọng khán giả sẽ đón nhận và cảm nhận được năng lượng mà Hương muốn truyền tải”.