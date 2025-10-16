Quốc Thiên mua trọn đời ca khúc của Đông Thiên Đức

Tối 15/10, ca sĩ Quốc Thiên ra mắt MV Tự dưng thành người lạ, sản phẩm mở màn cho chuỗi dự án nghệ thuật hướng đến live concert SKYNOTE: The Reflection 2025, diễn ra ngày 22/11 tại TPHCM. Ca khúc do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác, phối khí bởi nhạc sĩ Hoài Sa.

Quốc Thiên liều lĩnh

MV Tự dưng thành người lạ được đạo diễn Kiên Ứng thực hiện, lấy cảm hứng từ trải nghiệm của Quốc Thiên trong chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm, nơi anh hóa thân thành người lính Công an Nhân dân, đối mặt với các nhiệm vụ thật cùng khói lửa và hiểm nguy. Những trải nghiệm đó để lại trong anh nhiều suy nghĩ về lòng can đảm, sự hy sinh và cách con người vượt qua nỗi sợ, trở thành chất liệu cảm xúc cho MV.

Câu chuyện trong MV xoay quanh người lính cứu hỏa mắc kẹt trong vòng lặp ký ức, ngày anh không thể cứu người mình yêu khỏi đám cháy. Mỗi lần ngọn lửa bùng lên, anh lại cố gắng cứu cô gái theo một cách khác, nhưng kết cục không bao giờ thay đổi.

Các cảnh quay được thiết kế như mê cung tâm trí, nơi ranh giới giữa thực tại và ảo giác dần mờ đi. Toàn bộ hiệu ứng khói, lửa trong MV đều được làm thật, không sử dụng CGI. Quốc Thiên cùng các diễn viên phải quay trong môi trường ngột ngạt, nhiều lúc khó thở, để giữ được cảm xúc chân thật nhất.

“Có những cảnh khói dày đến mức không thấy đường, nhưng tôi muốn mọi thứ thật nhất có thể. Vì bài hát này không chỉ nói về tình yêu, mà còn là tình người, tình đồng đội, và khoảnh khắc mình nhận ra điều gì quan trọng nhất", anh kể.

Đảm nhận vai nữ chính là Nguyễn Ngọc Phương Vy (Bâu Krysie) - Á quân The Face Vietnam 2023. Cô cùng Quốc Thiên thể hiện câu chuyện bằng ánh mắt và ngôn ngữ hình thể, mang lại cảm xúc day dứt. Một số cảnh còn có sự tham gia của Hưng Nguyễn, đồng nghiệp trong Chiến sĩ quả cảm.

Phân cảnh trong MV của Quốc Thiên.

Đạo diễn Kiên Ứng cho biết ê-kíp quay trong điều kiện thực tế khắc nghiệt, phải tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ và nhân sự.

“Có những cảnh quay tưởng đơn giản, nhưng vì khói và lửa thật, chúng tôi phải tính toán rất kỹ để đảm bảo an toàn. Dù vậy, mọi người đều sẵn sàng vì cảm thấy đây là câu chuyện đáng để kể, đáng để trải nghiệm", anh nói.

Vì sao Quốc Thiên quyết định mua trọn đời bài hát?

Tự dưng thành người lạ là bản ballad trầm lắng, được viết bởi nhạc sĩ Đông Thiên Đức, người đứng sau nhiều bản hit của nhạc Việt thời gian gần đây. Quốc Thiên cho biết anh bị thu hút bởi cách bài hát diễn tả tình yêu cao thượng. Dù đã rời xa, con người vẫn giữ sự trân trọng và bao dung cho nhau.

Quốc Thiên mua trọn đời ca khúc của Đông Thiên Đức.

Ca sĩ chia sẻ muốn giữ bài hát này mãi, như một phần ký ức thuộc về mình. Anh quyết định mua bản quyền trọn đời để có thể hát ở bất kỳ đâu, vào bất cứ thời điểm nào.

Phần hòa âm phối khí do nhạc sĩ Hoài Sa đảm nhiệm, người được Quốc Thiên tin tưởng gọi là “bậc thầy của những bản ballad”. “Tôi gửi bản demo cho anh Sa vì cảm thấy màu nhạc này hợp anh nhất. Anh luôn biết cách giữ được sự tinh tế mà vẫn đầy cảm xúc. Chúng tôi làm việc nhiều lần trước đây nên hiểu rõ nhau, chỉ sau vài lần trao đổi là có bản phối gần như hoàn chỉnh", anh cho hay.

Sự ăn ý ấy giúp bài hát mang âm hưởng riêng, nhẹ nhàng, trầm lắng nhưng không bi lụy. Giai điệu được xử lý tinh tế, tiết chế nhạc cụ. Chất giọng của Quốc Thiên đủ ấm để giúp ca khúc không quá bi lụy.

Sự trở lại của Quốc Thiên cho thấy bước chuyển mình trong năm 2025. Nam ca sĩ đầu tư quy mô cho loạt dự án âm nhạc, từ MV Tự dưng thành người lạ đến live concert, khẳng định nỗ lực làm mới hình ảnh và mở rộng dấu ấn cá nhân trên con đường nghệ thuật.